Vous êtes étudiant ? Voici les meilleurs PC portables et accessoires tech pour la rentrée

La rentrée scolaire approche et choisir le bon équipement pour entamer cette nouvelle année s’avère ardu ? Pas de panique, Frandroid vous a sélectionné les meilleurs produits : laptop, tablettes, smartphones, écran, et autres accessoires.

La rentrée des classes est, pour beaucoup, une source de stress — mais aussi d’excitation. Pour les étudiants tout particulièrement, il s’agit de trouver l’équipement le plus adapté à prix honnête. Malheureusement, savoir vers quoi ce tourner et dénicher la bonne affaire en ligne est parfois un peu compliqué. Si vous voulez uniquement un laptop, vous pouvez consulter notre sélection des meilleurs PC pour étudiants pour voir tous les modèles que nous recommandons.

Tout au long de l’année, nos journalistes testent PC, smartphones, tablettes, écrans et autres appareils tech. Nous sommes donc à même de vous livrer un avis objectif sur les meilleurs produits selon un budget donné. Nous avons rassemblé ici les appareils qui nous semblent les plus adaptés pour les étudiants.

Et si vous êtes déjà dans le monde du travail, rendez-vous sur notre guide d’équipement pour le télétravail.

Un bon PC portable pour travailler… et se détendre

La principale interface de travail d’un étudiant doit être à la fois pas chère et performante. Si vous avez un peu plus de moyens, rendez-vous sur notre sélection des meilleurs PC portables. Sinon, voici quelques machines attractives tant pour leur usage que leur prix.

Apple MacBook Air 2020 M1 L’ultraportable étudiant par excellence

C’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures confitures. Selon nous, le MacBook Air reste encore et toujours le meilleur ami des étudiants, notamment parce qu’il est increvable et offre un excellent rapport qualité/prix. Pour preuve, l’autrice de ces lignes a acheté le sien pendant ses études et l’a gardé 10 ans.

Source : Frandroid

Pour les plus petits budgets, Frandroid vous recommande le MacBook Air M1 2020, dont le prix est à présent tombé autour des 850 euros. La puce M1 développée par Apple fait des merveilles en termes de puissance et évite toute chauffe et soufflerie. Avec 8 Go de RAM et 256 Go de SSD, c’est un appareil idéal pour les études. Surtout que l’autonomie permet d’utiliser l’ordinateur pendant une journée sans chargeur. Si vous voulez investir dans le meilleur MacBook possible, rendez-vous sur notre sélection.

Notre test du MacBook Air M1 est disponible à la lecture pour en savoir plus.

Ceux qui ont un peu plus de moyens peuvent se tourner vers la deuxième ou la troisième génération de MacBook avec puce Apple Silicon. En l’occurrence, l’Air M2 (2022) peut être trouvé à un prix raisonnable de 999 euros, et l’Air M3 (2024) à 1099 euros. Grâce à leurs excellentes finitions ainsi qu’un écran et un clavier de qualité, c’est un PC portable capable de vous accompagner tout au long de vos études supérieures. Pensez à cet achat comme un investissement à long terme : certes, vous mettez 1000 euros maintenant dans un ordi, cela met un coup au portefeuille, mais vous êtes certains de le garder longtemps.

Notez qu’en outre, les étudiants peuvent profiter d’une réduction de 50 euros sur ces modèles avec le programme Unidays.

Pour en apprendre plus, lisez notre test du MacBook Air M2 et du M3.

Pour les adeptes de Windows, on vous conseille fortement tous les derniers Asus Zenbook Oled, dispos en 14 et 16 pouces, avec des puces Intel ou AMD. Leurs finitions sont très bonnes, les écrans au top et l’autonomie très satisfaisante.

Le modèle 14 pouce avec une puce Intel Core Ultra est notamment trouvable à 850 euros chez Darty.

Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Le PC portable puissant

Si nous vous recommandons un PC gaming dans cette sélection, c’est pour le travail et la productivité. Ces machines sont en effet souvent bien équipées et sont idéales pour les étudiants à la recherche de puissance pour des études sollicitant des logiciels gourmands en ressources (par exemple pour de la modélisation 3D ou encore du montage).

Parmi les modèles que nous vous recommandons se trouve l’Asus TUF Gaming A15. Ce PC portable dispose d’une configuration très solide avec une AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go de RAM DDR5 et surtout une Nvidia GeForce RTX 4060. De quoi déployer une puissance de fonctionnement globale très agréable au quotidien. La dalle LCD de 15,6 pouces est capable d’afficher des contenus Full HD avec un rafraîchissement à 144 Hz. Une machine capable d’allier l’utile à l’agréable, à un tarif contenu.

Notre test du PC Asus TUF Gaming A15 est même disponible à la lecture.

Opter pour une tablette pour la mobilité ou la créativité

L’autre astuce pour avoir un bel appareil de travail à moindre coût est d’investir dans une tablette tactile et de l’agrémenter d’accessoires. Ici, nous vous proposons un modèle sous iOS et un autre sous Android.

Apple iPad 9 (2021) La meilleure tablette pour étudiants

Vous êtes à la recherche d’une bonne tablette tactile pour la rentrée sans avoir à y laisser un bras ? Malheureusement dans notre sélection des meilleurs iPad, vous trouverez des modèles bien trop onéreux. Pour s’offrir un iPad à un prix accessible, l’iPad 9 de 2021 est sans nul doute la meilleure recommandation pour les étudiants.

L’iPad (9e gen) est un bon rapport qualité/prix pour ceux qui veulent une tablette Apple // Source : Frandroid – Robin WYCKE

Le processeur Apple A13 Bionic de l’iPad 9 permet d’offrir une puissance de fonctionnement de haut niveau. Avec un écran Retina de 10,4 pouces et 64 Go de stockage, vous aurez un appareil capable de vous aider au quotidien.

Son prix débute à 349 euros. Consultez notre test de l’iPad 9 pour plus de détails.

Si vous pouvez gonfler un peu le budget, optez pour la version suivante, à savoir l’iPad 10 (2022).

Un clavier pour iPad : le Logitech Slim Folio

Logitech Slim Folio // Source : Logitech

Adjoindre un clavier physique à une tablette est une excellente idée pour une prise de note efficace. Dans notre sélection de claviers pour iPad, nous avons choisi cet étui-clavier, idéal pour l’iPad précédemment cité. Il fait office de folio de protection et offre sur le clavier des raccourcis utiles pour la prise de notes en cours. L’ensemble se connecte en Bluetooth et la marque promet 4 ans d’usage. Ce sont des piles boutons qui l’alimentent. Pour 70 euros de plus, il est possible d’ajouter un stylet à l’ensemble.

Xiaomi Pad 6 L’alternative Android

Vous êtes à la recherche d’une alternative sur Android ? Si Samsung est le constructeur reconnu sur le secteur, les tablettes de la marque sont un peu onéreuses pour s’intégrer dans un budget rentrée. L’alternative à petit prix est la Xiaomi Pad 6.

La Xiaomi Pad 6 // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

En matière de fiche technique, la tablette tactile est animée par une Snapdragon 870 gravé en 7 nm et épaulée par au minimum 6 Go de RAM de LPDDR5. Pour ce qui est du stockage, vous avez au minimum 128 Go. Vous avez un bel écran de 11 pouces avec un rafraîchissement à 144 Hz. Nos mesures ont permis de déceler une luminosité de 522 cd/m2. La grosse batterie de 8840 mAh il est possible d’utiliser la tablette tout au long de la semaine et la recharger via un bloc 33W.

Avec un prix de départ à 299 euros pour la version 128 Go, c’est un appareil de belle qualité à bas prix.

Notre test du Xiaomi Pad 6 est disponible à la lecture.

Offrez-vous un nouveau smartphone à petit prix

Xiaomi Redmi Note 13 4G Un smartphone pas cher idéal pour débuter

Tout au long de l’année, Frandroid teste de multiples références de smartphones. Parmi nos essais, le Xiaomi Redmi Note 13 4G se dégage comme un bon investissement. Il fait d’ailleurs partie des meilleurs smartphones de 2024, et se place comme le meilleur à moins de 300 euros.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

La gamme Redmi Note est déjà reconnue pour son bon rapport qualité/prix. Ce modèle arbore une dalle OLED de 120 Hz, de 6,67 pouces. C’est tout simplement la meilleure proposition du marché pour cette tranche de prix.

Pour le reste, ce smartphone Xiaomi offre une fiche technique équilibrée avec une belle batterie de 5 000 mAh, et une charge 33W qui permet de remplir rapidement sa batterie, en 1h15. La configuration interne offre en outre une bonne puissance au quotidien. Enfin, la photographie est bonne, sans être éblouissante. Lisez donc son test complet pour tous les détails.

Consultez aussi notre sélection des meilleurs forfaits pour étudiants afin d’accompagner ce smartphone.

Un écran pour le travail, mais pas que

Vous avez déjà une machine, mais il vous manque une interface pour travailler plus confortablement ? En achetant un écran PC suffisamment bon, celui-ci se révélera tout autant utile pour les études que pour le divertissement.

Le bon plan peut être de choisir un moniteur qui possède son propre système d’exploitation et fera ainsi office à la fois de moniteur PC et de télé.

À prix abordable, on vous propose ainsi le modèle LG MyView Smart Monitor 27SR50F-W. Ce dernier intègre WebOS, qui vous permet d’accéder directement (via la petite télécommande) à tout un tas d’applis, dont Netflix, Disney+, YouTube, etc.

Dell SE2722HX L’écran PC à petit prix

Dans un registre plus classique, le Dell SE2722HX offre de bonnes prestations pour un prix particulièrement bas, l’idéal si vous avez besoin d’un écran mais un mini budget. Il s’agit d’un écran LCD de 27 pouces avec une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) et un taux d’actualisation de 75 Hz. Il est parfaitement adapté au télétravail puisqu’il dispose de différentes fonctionnalités pour le confort de vue, à commencer par un traitement antireflet, la fonction Comfort View qui réduit la lumière bleue, ainsi que l’AMD FreeSync.

Pour améliorer vos usages quotidiens

Les éléments suivants ne sont pas forcément indispensables, mais ils amélioreront considérablement votre quotidien si vous êtes déjà bien équipés.

Le combo clavier et souris : Logitech MK470

Si vous avez besoin d’un bon clavier pour la bureautique, aussi complété par une souris, l’offre de Logitech est attractive. En termes de connectique, il se connecte à votre PC via un récepteur USB. La frappe sur le clavier est agréable même si l’on trouve que la course est un peu courte. Il est donc nécessaire de bien s’habituer à votre clavier. Celui-ci est accompagné par une petite souris Logitech Peeble m350.

Une clé USB compacte : la SanDisk Ultra Fit

La SanDisk Ultra Fit a une promesse assez simple : il s’agit d’une clé USB ultra compacte, à peine plus grosse que son connecteur USB-A. Restez toutefois attentifs à son rangement puisque son aspect ne lui permet pas d’être totalement protégée. Son débit de 130 Mo/s en lecture est assez moyen, mais à mettre en exergue avec son prix attractif.

L’imprimante : la Canon Pixma TS3551i

Même s’il s’agit d’un objet de plus en plus délaissé, les meilleures imprimantes sont utiles au quotidien. La Canon Pixma TS3551i est une bonne machine avec des arguments de taille : elle est peu encombrante et surtout, pas chère. Elle fait aussi scanner et vous pourrez ainsi numériser ou photocopier vos documents. Elle dispose d’une connexion Wi-Fi pour faciliter l’usage au quotidien.

Un sac à dos pour PC : l’EastPak Out of Office

Vous êtes à la recherche d’un sac à dos pour ordinateur ? Nous vous recommandons l’Eastpak Out of Office, un grand classique. On retrouve donc une grande poche principale accompagnée par un emplacement embourré prévu pour son ordinateur portable ainsi que la sempiternelle poche avant. Attention toutefois, il conviendra pour les petits modèles. Les PC portables 17 pouces ne pourront pas être placés dans ce sac à dos.

Ajoutez à cela une garantie de 30 ans contre les défauts de fabrication et vous tenez là un excellent rapport qualité/prix.

