Test du Asus TUF Gaming A15 (2023) : la RTX 4060 montre les crocs

Asus n'a pas que ROG dans la vie : il a TUF aussi. Des machines généralement plus abordables, et dont le TUF Gaming A15 de 2023 est le dernier représentant. Mais le PC gamer ne fait-il pas trop de sacrifices pour être véritablement intéressant ?

Si Republic of Gamers est la marque prestige dans l’univers des PC gamers d’Asus, TUF est son penchant plus terre-à-terre. C’est un emblème qui a fait de la résistance tout-terrain sa marque de fabrique du côté de la communication du constructeur, mais les consommateurs mettraient surtout en avant leurs prix plus accessibles. Mais pour atteindre ce dernier point, il faut nécessairement faire quelques choix difficiles. La question est donc toujours : est-ce que les bons choix ont été faits cette année ?

Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Fiche technique

Modèle Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Dimensions 35,4 cm x 25,1 cm x 25 mm Définition 1920 x 1080 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Processeur (CPU) Ryzen 7 7735HS Puce graphique (GPU) NVIDIA GeForce RTX 4050 Mémoire vive (RAM) 16 Go Mémoire interne 512 Go Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 2200 grammes Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Design

Le langage esthétique des machines TUF Gaming n’a pas totalement changé cette année. L’orientation des éléments de design est à la verticale, comme si l’ordinateur se devait d’être présenté comme un livre, mais en dehors de cela, nous restons sur des éléments toujours très pragmatiques.

Nous avons donc une machine qui mise avant tout sur le plastique, même si celui-ci est de très bonne qualité. La partie écran comme le corps de l’appareil ne ploient pas abusivement sous les coups, et l’on sent la solidité de l’ensemble. C’est surtout du côté de l’épaisseur et du poids de la machine que l’on voit la différence avec les produits plus haut de gamme : à 2,2kg sur la balance et 2,49cm d’épaisseur, son format 15 pouces lui permet de rentrer dans tous les sacs, mais il ne s’agit pas d’un ordinateur que l’on trimballera nonchalamment avec soi sans y penser. Surtout en considérant sa grosse bric d’alimentation de 230W.

Dans l’absolu, c’est un PC gamer pragmatique. Il est là pour délivrer ses performances tout en conservant une bonne durabilité. Et si ce dernier point est difficile à mesurer, la construction générale du produit nous met en confiance.

Clavier et pavé tactile

Voilà un point sur lequel Asus ne nous a pas lésé. Nous sommes certes sur un clavier classique, et pas les Cherry MX que l’on peut voir sur d’autres configurations gamers à la diagonale plus grande, mais ces derniers sont de très bonnes facture. Outre le fait d’apprécier les ZQSD transparents qui donnent un certain charme gamer à l’ensemble, les touches sont bien espacées, ont une distance d’activation assez large pour ce type de produit, et le pavé numérique reste agréable à utiliser malgré ses dimensions réduites.

Pour ce qui est du pavé tactile, il n’y a pas grand-chose à signaler. Sa diagonale n’est pas des plus grandes, ce qui est pardonnable sur ce format, mais la glisse est excellente.

Connectique

Nous pouvons retrouver à gauche de la machine, situés très bas sur la carlingue, le port d’alimentation 240W classique, un port Ethernet plein format, un port HDMI 2.1, un port USB-C 4.0 supportant une bande passante de 40 Gb/s (équivalent Thunderbolt 3), un port USB-C 3.2 Gen 2, un port USB-A 3.2 Gen 1 et un combo jack. À droite se situe un unique port USB-A 3.2 Gen 1, lui aussi situé très bas sur le châssis.

La connectique est plutôt bien fournie ici, et l’on apprécie surtout la présence d’un port USB-C compatible 40 Gbps. On aurait cependant apprécié que les deux le soient, particulièrement face à des concurrents sous Intel qui ne se privent pas sur ce point. En purs termes fonctionnels, il aurait certainement été bons de positionner certains de ses ports au dos de l’appareil, l’épaisseur du Gaming TUF A15 accommodant bien cette solution.

Webcam et audio

L’Asus TUF Gaming A15 de 2023 fait le choix d’intégrer une simple webcam 720p à son modèle, en prime de deux petits haut-parleurs situés en bas du châssis. Pour être honnête, l’un comme l’autre sont loin d’être impressionnants, et l’on sent que certaines économies ont été réalisées ici. Ce n’est pas terrible, mais du même temps, l’intégralité des constructeurs sur ce marché font sensiblement les mêmes choix. Difficile donc de juger Asus pour cela.

Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Écran

Notre TUF Gaming A15 de 2023 est équipé d’une simple dalle IPS LCD de 15,6 pouces de diagonale au ratio 16:0 traditionnel. Ce qui la sort du lot est sa compatibilité avec un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz et sa certification Nvidia G-Sync, en prime de son revêtement anti-reflet. Le constructeur promet une couverture de 100% de l’espace S-RGB.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une couverture à 95,2% du volume du gamut sRGB, pour 67,4% de celui DCI-P3. La luminosité maximale a quant à elle été mesurée à 299 cd/m², soit suffisante en intérieur, mais difficilement lisible en plein soleil, et certainement pas assez pour le HDR. Nous trouvons cependant un très taux de contraste de 1566:1, parfait pour une dalle IPS LCD.

En termes de calibration, Asus n’a pas loupé son bébé. S’il est limité au sRGB, son delta E2000 moyen pour cet espace de couleurs est de 1,36, avec un écart maximal à seulement 2,36. C’est du tout bon. Hélas, la dalle n’ira vraiment pas au-delà du sRGB, même avec une calibration manuelle. Pour les joueurs que l’Asus TUF Gaming A15 vise, c’est toutefois largement suffisant.

Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Logiciel

On retrouve une nouvelle fois le couple MyAsus et Armoury Crate sur une configuration gamer d’Asus. Le premier est le logiciel de base permettant de mettre à jour ses drivers, quand le second est celui permettant de régler plus finement la puissance de l’appareil et les réglages type coloris des LED du clavier.

Si MyAsus commence à accuser son âge, et que les publicités y sont un peu trop affichées, il n’empêche qu’il fait son travail. De son côté, Armoury Crate reste l’une des meilleures interfaces gamer disponibles sur le marché, par sa simplicité d’usage et son efficacité. La compétition n’est pas rude sur ce terrain, mais cela reste un point en faveur du constructeur.

Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Performances

Notre modèle de test est équipé du AMD Ryzen 7 7735HS, un SoC 8 cœurs et 16 threads pouvant turbo jusqu’à 4,7 GHz. Il est couplé à 16 Go de RAM DDR5-4800, mais surtout, une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 avec un TGP de 140W et 8 Go de mémoire GDDR6. Sur le papier, c’est largement suffisant pour la définition visée ici, à savoir le 1080p.

Benchmarks théoriques

AMD ne déçoit toujours pas sur les processus multi-threadés. Sur Cinebench R23, on retrouve 13 744 points en multicœurs et 1523 points en monocœur, des scores qui sont bien ceux attendus sur ce type de configuration. Il en va de même pour les 7182 points retrouvés sur PCMark 10. La vraie déception provient de l’espace de stockage de 512 Go, qui avec son score de 1821 Mo/s en écriture est loin de véritablement montrer les performances du bus PCIe 4.0 qu’il occupe. On est plus proche des générations précédentes ici en termes de performance.

Benchmark gaming

La RTX 4060 mobile est plus performante qu’on pourrait le penser. Si le DLSS 3 permet forcément de booster un peu plus les performances des derniers gros jeux AAA. Sans même chercher l’aide de ces technologies, on retrouve un 30 FPS de moyenne sur Cyberpunk 2077, un jeu toujours très gourmand. Mais surtout, on peut voir que Hogwarts Legacy arrive toujours à 45 FPS avec le raytracing poussé au maximum. Il en va de même pour Miles Morales à 60 FPS, ce qui souligne comme la troisième génération de cœurs RT de NVIDIA réussit à se réadapter sur des puces plus modestes.

Pour les expériences plus communes, on peut voir que Diablo IV dépasse tranquillement les 150 FPS sans même faire appel au DLSS 3, même si ce dernier n’atteint pas le double des FPS comme la technologie a tendance à le promettre. Sur Street Fighter 6, un jeu dont la logique de gameplay a absolument besoin d’un 60 FPS stable, on tient tout cela tranquillement avec les graphismes poussés au maximum.

Refroidissement et bruit

En considérant les températures en hausse de cette période estivale, les 51°C maximum mesurés sur le châssis sont excellents pour cet Asus TUF Gaming A15 de 2023 poussé à son maximum. Le système de refroidissement fonctionne parfaitement bien pour soutenir les performances de la machine.

Par contre… Les ventilateurs sont bruyants. Sans aller vers le décollage d’hélicoptère, le brassage d’air est bien là et est bien audible. On pourra s’y faire, mais pour le confort, un casque est recommandé en jeu.

Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Autonomie

L’Asus TUF Gaming A15 de 2023 s’équipe d’une large batterie de 90 Wh. Celle-ci se recharge par le biais d’un bloc d’alimentation de 240W plutôt épais, mais l’ordinateur est aussi compatible avec la recharge USB-C Power Delivery. Cependant, il vous faudra forcément utiliser le bloc d’alimentation de base pour pouvoir tirer pleine partie des performances de l’appareil.

L’autonomie n’est pas vraiment un point sur lequel on attend les PC gamers au tournant, et l’Asus TUF Gaming A15 ne change rien à l’habitude. On pourra retrouver entre 5 et 6 heures d’usage bureautique sur la machine, ce qui correspond à une bonne après-midi de travail sans pouvoir dépasser tout cela. C’est la moyenne de ce que l’on retrouve sur les PC gamers, donc il n’y a vraiment rien à voir sur ce terrain.

Asus TUF Gaming A15 (TUF507N) Prix et disponibilité

Notre configuration de test de l’Asus TUF Gaming A15 de 2023 est actuellement disponible en magasin aux alentours des 1500 euros.