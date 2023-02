On a vu les Samsung Galaxy Book 3 : prêts à voler la vedette ?

Samsung a présenté cinq nouveaux PC portables en plus des smartphones. Nous avons pu en voir quatre d'entre eux (le Book 3 Ultra se faisant encore un peu désirer). Voici donc quelques premiers retours sur les Galaxy Book 3, Book 3 360, Book 3 Pro et Book 3 Pro 360.

En marge du Galaxy Unpacked, nous avons pu prendre en main le Samsung Galaxy S23 Ultra et découvrir les Galaxy S23 et S23 Plus. Or, ce n’était pas les seuls produits présentés. Bien au contraire, les smartphones sont même en sous-nombre par rapport aux PC portables qui déboulent en force sur cette génération. Cinq modèles de Galaxy Book 3 dont certains se déclinent en différentes configurations :

le Galaxy Book 3 classique donc (15,6 pouces) ;

le Galaxy Book 3 360 (13,3 et 15,6 pouces) ;

le Galaxy Book 3 Pro (14 et 16 pouces) ;

le Galaxy Book 3 Pro 360 (16 pouces) ;

et l’intrigant Galaxy Book 3 Ultra (16 pouces).

Hélas, lors de la session organisée par Samsung pour la presse, le modèle Ultra n’était pas présent. Il y avait toutefois les quatre autres modèles. Voici donc quelques impressions à chaud après les avoir admirés sous différents angles.

Clavier du Samsung Galaxy Book 3 Pro // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Charnière du Samsung Galaxy Book 3 Pro 360 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Indéniablement haut de gamme

On le verra plus tard, les prix de ces appareils sont élevés. Et pour cause, les nouveaux PC portables de Samsung, qui passent aux processeurs Intel de 13e génération, cherchent sans détours à s’inscrire dans le segment haut de gamme. En plus du toucher aluminium agréable sous le doigt, on peut aussi saluer leur conception assez fine. Le Galaxy Book 3 Pro affiche ainsi une épaisseur de 11,3 mm pour le ranger aisément dans son sac. Le poids aussi est très modéré avec 1,17 kg pour le modèle cité ou 1,16 kg pour le Galaxy Book 3 360.

Cette petite découverte des ordinateurs a aussi été l’occasion de s’apercevoir qu’il y a tout de même une différence visible presque d’emblée entre le Galaxy Book 3 de base et les autres modèles : l’écran. Le modèle d’entrée de gamme — notion à manipuler avec prudence puisqu’on avoisine les 1300 euros — se contente d’un affichage LCD et 60 Hz. Juste en passant un Book 3 360, on a droit à de l’Amoled et la rétine nous remercie immédiatement.

Quant au taux de rafraîchissement à 120 Hz réservé aux appareils Pro (et à l’Ultra), il était plus difficile à remarquer lors de la petite session de présentation des produits. Cependant, la sensation de fluidité doit être plaisante à l’usage au long terme. Au premier regard, c’est plutôt leur format 16:10 — un peu plus tourné vers la productivité — qui pourrait sauter aux yeux en comparaison des dalles 16:9 du Book 3 et 3 360. Il en va de même pour la définition WQXGA+ qui ne tarde pas à attirer le regard par rapport au Full HD des deux modèles les moins chers. À titre personnel, sur les diagonales de 16 pouces, c’est un luxe auquel on prend vite goût.

Si l’on s’attarde sur les modèles 360, ils réussissent leur petit effet quand ils se convertissent en tablette. D’ailleurs, en plus de profiter d’un écran tactile, ils sont aussi livrés avec un stylet S Pen. Rien à redire sur la charnière du clavier, solide et a priori fiable.

Quelques éléments importants à retenir

Pour la connective, on a droit à quelque chose d’assez complet avec à chaque fois un port USB-A, un slot pour la microSD et une sortie HDMI (2.0 uniquement pour les versions Pro et Ultra).

Les Book 3 et Book 3 360 ont un port USB-C (Thunderbolt 4 pour le second). Les Book 3 Pro, 3 Pro 360 et 3 Ultra ont deux ports USB-C Thunderbolt 4.

Par ailleurs, les configurations devront être passées au peigne fin pour savoir ce qu’elles ont dans le ventre. En attendant, vous aurez rendez-vous avec du Core i7 U sur le Book 3, Core i5 P à i7 P sur les autres modèles jusqu’au Galaxy Book 3 Ultra qui a droit à un traitement spécial.

Un mot sur le Galaxy Book 3 Ultra

Le Galaxy Book 3 Ultra que nous n’avons pas encore vu se veut plus salivant que jamais. Il reprend les mêmes traits que le Galaxy Book 3 Pro, mais intègre un Core i7 H avec une Nvidia RTX 4050 ou, pour aller encore plus loin, un Core i9 H avec une RTX 4070 à bord.

Le nom n’a ainsi pas été choisi au hasard. Samsung veut vraiment être identifié en un claquement de doigts sur le terme Ultra pour bien faire comprendre qu’il joue dans la cour des grands et que cela ne vaut pas que pour les smartphones. Toutefois, face aux MacBook Pro M2 Pro d’Apple, tout cela sera-t-il suffisant ?

Prix et date de sortie des Samsung Galaxy Book 3

Les PC portables seront vendus à partir du 17 février 2023. Allons du moins cher au plus onéreux :

1299 euros pour le Galaxy Book 3 ;

au moins 1399 euros pour le Galaxy Book 3 360 selon la configuration ;

au moins 1999 euros pour le Galaxy Book 3 Pro selon la configuration ;

2199 euros pour le Galaxy Book 3 Pro 360 ;

3499 euros pour le Galaxy Book Ultra Core i7 / RTX 4050 ;

3899 euros pour le Galaxy Book Ultra Core i9 / RTX 4070.

L’offre de précommande

Du 1er au 16 février, deux offres de précommandes seront disponibles.