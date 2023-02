Prise en main du Samsung Galaxy S23 Ultra : tout change, rien ne bouge

« On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux ». Cette réplique touchante et magnifique du renard dans le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry résonne parfaitement avec le ressenti général que peut laisser le Samsung Galaxy S23 Ultra fraîchement officialisé lors d’une prise en main. Eh oui, sur ce smartphone, les choses les plus importantes se cachent à nos regards et il faut donc s’y pencher de plus près pour les déceler.

À toutes fins utiles, précisons que ce n’est pas une séquence émotion qui vous attend — pour cela, relisez le Petit Prince. Rangez donc les violons et les mouchoirs. Avant d’être en mesure de voir le Galaxy S23 Ultra avec le cœur, il faudra d’abord regarder au cœur du premier prétendant au titre de meilleur smartphone de 2023. Vous allez vite comprendre. Voici nos premières impressions sur le nouveau fleuron de Samsung.

Samsung Galaxy S23 Ultra Design : n’arrondissons pas les angles

C’est un fait assumé par la marque, le Samsung Galaxy S23 Ultra n’a pas vocation à séduire les personnes ayant craqué pour un S22 Ultra, ni même un S21 Ultra. Les premières cibles de cet appareil sont celles et ceux qui utilisent le même smartphone depuis quelques années et qui souhaitent désormais le changer pour profiter de la crème de la crème. En cela, le nouveau téléphone n’essaie pas d’être radicalement différent de son prédécesseur. Il en reprend même presque toute l’esthétique.

Toute ? Non ! Un tout petit détail vient mettre son grain de sel pour donner une petite touche d’originalité à ce Galaxy S23 Ultra. L’écran est en effet moins incurvé sur les côtés. Il ne s’agit pour autant pas d’une dalle plate, les canons de beauté du haut de gamme ont la dent dure. Cela ne changera sans doute rien à votre expérience de visionnage. En revanche, il y a une conséquence directe sur la préhension de l’appareil. Les tranches du smartphone sont bien plus plates. Pas autant que sur un iPhone 14, mais tout de même, ça se sent.

À l’heure actuelle, j’avoue être encore bien incapable de dire si je préfère ou non cette nouvelle sensation au contact de ma paume. Je peux toutefois déjà dire que je n’ai pas trouvé cela désagréable et l’évolution reste assez subtile pour ne pas être rédhibitoire. Notons aussi que cela renforce l’aspect volontairement brut et industriel du S23 Ultra qui tranche avec le côté plus mignon des S23 et S23+. On a d’ailleurs des angles toujours aussi carrés qui paraissent presque plus abrupts encore avec la légère modification apportée cette année.

Les appareils photo à l’arrière gardent la même disposition que sur le prédécesseur de 2022 avec toutes les caméras qui semblent avoir été intégrées indépendamment les unes des autres. Samsung explique avoir eu beaucoup de retours positifs l’année dernière concernant ce design et a donc voulu réitérer cette bonne formule. On notera juste que les anneaux autour des objectifs reflètent un peu plus la lumière sur le S23 Ultra, car ils sont un chouïa plus larges, mais c’est du détail.

Pour le reste, pas de surprise : c’est un grand smartphone bien déterminé à être l’héritier de feu la gamme Note. Comptez donc sur des dimensions de 78,1 x 163,4 x 8,9 mm et sur un poids de 234 grammes. Il ne joue pas dans la catégorie plume, gardez cela en tête avant tout achat. L’écran reste magnifique, pouvait-il en être autrement avec l’Amoled à la sauce Samsung ? Il jouit d’une grande diagonale de 6,8 pouces, d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant de 1 à 120 Hz et d’une luminosité maximale promise à 1750 nits pour ne jamais avoir à plisser les yeux sous le plus dardant des soleils. Notez aussi que, par défaut, la définition est réglée sur du Full HD+ pour préserver la batterie, mais le QHD+ reste à votre disposition si vous souhaitez l’activer.

Le S Pen est au rendez-vous et se range toujours au niveau de la tranche inférieure sur la droite. Attention, le stylet du S23 Ultra change légèrement de forme, n’essayez donc pas d’insérer celui du S22 Ultra. Ça ne passerait pas. Enfin, nous avons affaire à un smartphone solide avec du Gorilla Glass Victus 2 au recto et au verso tandis que le cadre est en aluminium renforcé. Quant à l’indice de réparabilité, il affiche la belle note de 8,2/10.

S Pen du Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid S Pen du Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid S Pen du Samsung Galaxy S23 Ultra // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Samsung Galaxy S23 Ultra Snapdragon 8 Gen 2, le vrai héros de tous les temps

La frustration grandissait d’année en année dans les rangs européens des utilisateurs et des utilisatrices de Galaxy S : pourquoi diable Samsung s’obstinait-il à intégrer des puces Exynos dans ses modèles vendus sur le Vieux Continent quand le reste du monde avait droit à plus de puissance ? Pour éteindre les braises, la marque a paradoxalement fait appel à un dragon. À un Snapdragon 8 Gen 2.

C’est le dernier SoC tout puissant de Qualcomm et il est clairement là pour dépoter. Cela se traduira par plus de puissance brute — nous avons déjà pu tester un smartphone équipé d’un Snapdragon 8 Gen 2 — et cela fera notamment du bien aux performances sur les jeux 3D qui avaient vraiment mis à mal le S22 Ultra et son Exynos 2200. Ce n’est pas tout. On a de bonnes raisons d’espérer des améliorations du côté de la gestion de la chauffe et de l’autonomie, deux choses sur lesquels le choix de la puce joue un rôle important.

Autre raison d’être optimiste : Samsung affirme que Qualcomm a travaillé main dans la main avec lui pour concevoir un Snapdragon 8 Gen 2 optimisé pour les S23. La marque laisse entendre que cela devrait avoir un impact sur le traitement photo, mais gageons que cela se traduira aussi par une fluidité retrouvée dans l’expérience au quotidien.

Samsung Galaxy S23 Ultra, S23 Plus et S23 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid Samsung Galaxy S23, S23 Plus et S23 Ultra // Source : Frandroid Samsung Galaxy S23 Ultra, S23 Plus et S23 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Bref, on a évidemment hâte, mais nous faisons face ici à une amélioration pour l’instant invisible pour les yeux tant que nous n’aurons pas encore pu lancer les tests pour voir avec le cœur. Encore un peu de patience Petit Prince.

Samsung Galaxy S23 Ultra 200 mégapixels : dans l’attente de la version finale

UItra grand-angle pratique. Zoom optique x3 propre. Zoom optique x10 délicieux. Tout cela, on y aura forcément droit avec ce Galaxy S23 Ultra. Cette génération vient toutefois saupoudrer cette formule connue — mais fort appréciée — par un capteur photo principal de 200 mégapixels conçu maison.

Évidemment, j’ai immédiatement activé l’option pour voir un peu ce que valait ce mode 200 Mpx sur l’appareil photo. Avons-nous là une réelle amélioration par rapport à un mode 108 Mpx ? Difficile de le percevoir à l’œil nu et il faudra donc, là encore, des tests plus approfondis. Ainsi, cher Petit Prince, il faudra là aussi se contenter, dans un premier temps, de quelques retours non exhaustifs.

Sachez donc que le mode 200 Mpx réussit son petit effet : quand on prend une photo avec et qu’on zoome ensuite dans le cliché, on arrive à percevoir de petits détails avec une belle précision. Ce devrait être pratique lorsqu’on voudra rogner l’image pour n’en garder qu’une partie. Ce devrait être plus pratique que le grossissement numérique à x100 que peut atteindre le S23 Ultra et qui devrait rester assez gadget.

Attention cependant, j’ai remarqué un temps de latence non négligeable (plusieurs secondes) à chaque prise de photo en 200 mégapixels. Les porte-paroles de Samsung se sont voulus rassurants en expliquant que nous n’avions pas encore entre les mains la version du firmware destinée à être commercialisée. Les utilisateurs devraient avoir droit à un délai de traitement moins long, mais il parait peu probable que celui-ci disparaisse totalement.

Pour éviter ce désagrément — et le poids très lourd des clichés en 200 Mpx —, vous pourrez aussi opter pour le mode intermédiaire à 50 mégapixels. L’appareil photo principal profite d’ailleurs d’une stabilisation optique deux fois plus efficace — 3 degrés de stabilisation contre 1,5 sur la génération précédente. Pratique pour les vidéos.

Au-delà de ça, on a hâte de tester l’autofocus amélioré sur chaque capteur photo même à l’avant. D’ailleurs, pour les selfies, on passe de 40 à 12 mégapixels. Samsung explique que cela était nécessaire pour mieux gérer la mise au point. Un mal pour un bien et une bonne occasion de rappeler que grosse définition ne rime pas avec meilleure qualité photo.

Le « faux problème » du Samsung Galaxy S23 Ultra

On peut passer assez rapidement sur la batterie de 5000 mAh et la charge supportée jusqu’à 45 W. Rien de surprenant non plus sur l’interface One UI 5.1 sous Android 13. Cependant, celle-ci fait plaisir avec sa promesse de quatre mises à jour majeures et cinq ans de patchs de sécurité. Serein.

La 5G est bien au rendez-vous tout comme le Wi-Fi 6E. Et avec toutes ces infos, nous avons un peu fait le tour du propriétaire. Le plus gros chamboulement, à savoir le passage au Snapdragon, a lieu sous le capot de la bête. Du reste, les évolutions apportées par rapport au modèle précédent sont très subtiles… d’aucuns diraient insuffisantes. Pour autant, il s’agit d’un « faux problème » nous rétorque un interlocuteur chez Samsung.

Il avance en effet que les comparaisons entre les modèles d’une génération à l’autre sont un exercice auquel se prêtent volontiers les férus de technologie, mais pas le grand public qui change de smartphones en moyenne tous les trois ans. Dans ce cadre-là, le gain en qualité est plus palpable. Si nous sommes évidemment conscients de sa rhétorique marketing, nous profitons de ce discours pour souligner une évidence : changer de smartphone chaque année n’est clairement pas un comportement à encourager.

Nous conseillerons donc ce Samsung Galaxy S23 Ultra qui s’annonce excellent aux personnes qui ont un téléphone qui toussote un peu après le poids des années. Vous pourrez alors l’apprivoiser comme le renard du Petit Prince. Si vous avez un appareil récent, c’est bien moins pertinent. Surtout que le tarif est loin d’être accessible à toutes les bourses.

Samsung Galaxy S23 Ultra Prix et date de sortie du Samsung Galaxy S23 Ultra

Le Samsung Galaxy S23 Ultra est commercialisé le 17 février 2023. Trois configurations existent pour trois prix :

1419 euros pour le modèle avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage ;

1599 euros pour la version 12/512 Go ;

1839 euros pour celle de 12 Go de RAM et 1 To de stockage.



au meilleur prix ? Où acheter le Samsung Galaxy S23 Ultra au meilleur prix ?

Du 1er au 16 février, l’offre de précommande permet de profiter d’un bonus de 150 euros à la reprise de votre ancien téléphone (en plus de sa valeur résiduelle) et de doubler le stockage de votre smartphone sans supplément tarifaire. Exemple : pour la précommande d’un S23 Ultra à 256 Go, vous recevrez celui de 512 Go.