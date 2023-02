Samsung Galaxy S23 Ultra officialisé : un très bon cru en perspective

Le Samsung Galaxy S23 Ultra reprend les bonnes bases de son prédécesseur en peaufinant ce qui méritait de l'être. Meilleure puce, plus de mégapixels, design un peu revu et prix à la hausse.

Le Galaxy S23 Ultra vient tout juste d’être officiellement dévoilé par Samsung. Il reprend tout ou partie du design du Galaxy S22 Ultra avec quelques menues différences. Les cercles autour des capteurs de gauche sont plus épais et ceux de droite s’aplatissent. Les tranches sont également plus plates, amenant l’écran à être un peu moins incurvé, et c’est à peu près tout pour le design.

Celui-ci conserve donc son aspect très inspiré de la gamme Note et son design qui a, semble-t-il, tellement plu que Samsung a décidé de le décliner sur les Galaxy S23 et S23 Plus. On est tout de même sur un beau bébé aux dimensions généreuses de 78,1 x 163,4 x 8,9 mm pour 234 grammes.

Pour un premier avis sur ce téléphone, vous pouvez lire notre prise en main du Galaxy S23 Ultra.

Polyvalence photo

Deux avantages découlent de ces dimensions généreuses : la batterie de 5000 mAh pour voir venir et l’écran de 6,8 pouces. Ce dernier est le seul de la gamme à monter sa définition en QDH+ et à étaler son taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. La luminosité monte à 1750 cd/m², comme le reste de la gamme. On peut porter au crédit de ce format généreux le stylet, qui au passage change de taille. Un stylet de S22 Ultra ne sera pas interchangeable avec le S23 et inversement.

Au-delà de ces avantages indéniables, la star quand on parle du modèle Ultra est bien sûr la partie photo. On retrouve bien entendu la polyvalence offerte par les différents modules photo avec la présence d’un ultra grand-angle, un capteur principal et deux téléobjectifs X3 et X10. Trois nouveautés font leur apparition : un capteur 200 Mpx (f/1,7) en principal, l’arrivée du dual pixel sur l’autofocus de tous les capteurs et le capteur selfie qui passe de 40 à 12 mégapixels dans le but d’aider là aussi à un meilleur autofocus.

Une puce « by Galaxy »

Sur le front de la vidéo, le S23 Ultra promet de monter jusqu’à 30 FPS en 8K. Notons aussi que l’OIS a été amélioré par rapport au Galaxy S22 Ultra, avec désormais 3 degrés de stabilisation contre 1,5 auparavant. En clair, cela veut dire qu’il supportera des mouvements encore plus amples.

L’année dernière, le Galaxy S22 Ultra avait un énorme défaut : sa puce. Comme le laissaient présager les rumeurs et diverses déclarations conjointes de Qualcomm et Samsung, le Galaxy S23 Ultra passe bel et bien sur le Snapdragon 8 Gen 2. Pour l’occasion, la puce a été légèrement overclockée pour les besoins de Samsung et monte à 3,36 GHz. Le S23 Ultra intègre

Prix et disponibilités du Galaxy S23 Ultra

Le Galaxy S23 Ultra sort le 17 février 2023. Il sera ouvert aux précommandes jusqu’au 16 février avec 150 euros de bonus de reprises de l’ancien smartphone et doublement du stockage. Quatre coloris sont proposés de base : blanc crème, noir, vert, rose lavande. Deux autres coloris sont disponibles en exclusivité sur le site de Samsung : Rouge et bleu ciel.



Voici les prix :

256 Go / 8 Go : 1419 euros ;

512 Go / 12 Go : 1599 euros ;

1 To / 12 Go : 1839 euros.

