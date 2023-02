Prise en main des Samsung Galaxy S23 et S23 Plus : minimalistiquement mieux

Nous avons pris en main les Samsung Galaxy S23 et S23 Plus qui viennent d'être officialisés. En plus d'un puissant Snapdragon 8 Gen 2, ces smartphones misent aussi sur un ADN minimaliste pour des évolutions en douceur.

Les Samsung Galaxy S23 et S23+ ont été officialisés aux côtés du S23 Ultra. Moins en vue que le modèle plus grand, plus onéreux, ils ont justement une approche minimaliste au possible qui pourrait presque cacher les améliorations qu’ils apportent. Ces dernières, bien que subtiles, sont à relever. Voici donc notre prise en main afin de vous partager nos premières impressions sur ces téléphones haut de gamme.

Sobriété ultra

Concernant le design, il faut partir d’un constat. Le Galaxy S23 et le Galaxy S23+ sont des frères jumeaux et le second a juste mangé un peu plus de soupe pour être plus grand. Hormis le gabarit, ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Ils se sont donc conjointement inspirés du design de leur grand frère ultra, du moins au niveau de l’appareil photo. En effet, le bloc à l’arrière disparaît en quelque sorte.

Exit donc le rectangle en aluminium qui venait s’enroulait en partie sur la tranche de l’appareil. Ici, on a trois caméras visuellement séparées les unes des autres. Les Galaxy S23 et S23+ se débarrassent ainsi de la signature des S22 et S22+ pour embrasser un look plus minimaliste. Samsung explique avoir voulu apporter de la cohérence dans la gamme après avoir reçu des avis très positifs sur le design du S22 Ultra l’année dernière.

Nous tenons là l’élément principal permettant de faire la différence entre les S23 et S23 Plus d’un côté et leurs prédécesseurs de l’autre. C’est franchement très joli et ça se fond parfaitement dans le dos au revêtement mat des smartphones. Cependant, on perd un petit je-ne-sais-quoi qui faisait aussi le charme des Galaxy S non Ultra.

À la prise en main, c’est une grande réussite. Les bords plus ou moins plats s’allient à merveille aux angles arrondis pour donner un aspect qui reste assez mignon sur ces smartphones, surtout pour le Galaxy S23 classique bien petit à côté des deux autres modèles. Le S23+, pour sa part, troque un bout de cette adorabilité pour un écran plus grand.

L’écran justement : 6,1 pouces pour le Galaxy S23 qui fait donc presque office de smartphone compact des temps modernes et 6,6 pouces pour le S23 Plus. Amoled, Full HD+, mode 120 Hz adaptatif (qui descend jusqu’à 48 Hz) et luminosité max promise à 1750 nits, soit autant que l’Ultra. Ce sera parfait pour les étés caniculaires qui nous attendent. À défaut de trouver un coin d’ombre, vous n’aurez au moins aucun souci à voir les contenus affichés malgré le fort soleil.

Le Gorilla Glass Victus 2 à l’avant et à l’arrière, l’aluminium renforcé et l’indice de réparabilité à 8,2/10 sont autant d’éléments rassurants pour la longévité des produits.

Discrets, mais puissants… et plus autonomes ?

Le minimalisme est l’argument valorisé pour le design. Pour les performances, ce discours s’envole comme un grain de poussière devant le vent phénoménal que je prends sur mes blagues préférées. Boum ! On nous met là un Snapdragon 8 Gen 2 aux petits oignons puisque, non content d’avoir ENFIN la dernière puce de Qualcomm sur les modèles européens (bye bye le frustrant Exynos), on nous sert là une version spécialement optimisée pour les S23. Et 8 Go de RAM en complément.

Avec ce genre de promesse, Samsung met la barre très haut et a intérêt à s’y tenir. Car dans l’attente d’un test complet, on ne peut que se contenter de le croire sur parole. Je pourrais bien vous dire que je n’ai souffert d’aucun ralentissement pendant mon bref usage des S23 et S23+, mais cela n’est évidemment pas très représentatif de ce qui attend les consommateurs et consommatrices.

Le changement de SoC pourrait aussi avoir une belle répercussion sur l’autonomie des deux smartphones dont les prédécesseurs n’ont jamais été très réputés pour leur endurance. Espérons que Snapdragon fasse enfin mieux qu’Exynos à ce niveau-là.

D’autant plus que les batteries ont été un peu boostées, de 200 mAh sur chaque appareil :

3900 mAh pour le Galaxy S23 (charge maximale à 25 W) ;

4700 mAh pour le Galaxy S23 Plus (charge maximale à 45 W).

Pour vos clichés, pas de changements majeurs hormis le fait que tous les capteurs photo (arrière et avant) profitent d’un autofocus Dual Pixel pour que vous ne galériez plus avec la mise au point. C’était assez encourageant pendant la prise en main, mais, là encore, il faudra attendre le test pour en avoir le cœur net.

Côté interface, One UI 5.1 est au rendez-vous avec Android 13, quatre de mises à jour majeures et cinq ans de suivi logiciel pour la sécurité.

Service minimaliste

Vous l’aurez compris, une prise en main des S23 et S23+ donne un avant-goût de leur expérience utilisateur, mais à l’image de leur design minimaliste, les améliorations qu’ils apportent se font dans la discrétion, du moins tant que nous n’aurons pas pu les soumettre à des tests poussés. S’agit-il du service minimum ? Peut-être. Si l’on peut d’ores et déjà se réjouir de la présence du Snapdragon 8 Gen 2 pour notre quotidien, les autres ajouts restent timides.

Samsung affirme que le but n’est pas de séduire les personnes ayant des S22 ou des S22 Plus. Un argument qui s’entend, mais on pourrait tout de même rétorquer que la charge à 25 W du S23 est tout de même limitée pour un smartphone à ce prix.

Prix et date de sortie des Samsung Galaxy S23 et S23 Plus

Les deux smartphones sortent le 17 février dans le commerce.

Samsung Galaxy S23

Le Galaxy S23 existe en deux versions : 128 Go de stockage UFS 3.1 et 256 Go en UFS 4.0. Comptez respectivement sur des prix conseillés à 959 et 1019 euros.



Samsung Galaxy S23+

Le Samsung Galaxy S23+ repose quoi qu’il arrive sur de l’UFS 4.0. Une version à 256 Go pour 1219 euros et une autre à 512 Go pour 1339 euros.



Précommande

Du 1er au 16 février, vous pouvez profiter d’un bonus de 150 euros à la reprise de votre ancien smartphone et doubler votre capacité de stockage gratuitement (recevez par exemple la version 512 Go du S23+ pour le prix de la déclinaison à 256 Go).