Galaxy Unpacked 2023 : un cadre de Samsung dévoile le programme et tue l’effet de surprise

L'un des cadres de Samsung s'est montré trop bavard sur un billet de blog, confirmant peu ou prou le contenu de la prochaine conférence Galaxy Unpacked.

Que nous réservera la conférence Galaxy Unpacked 2023 ? Si le détail précis de l’évènement restait un mystère (très relatif, certes) il y a encore quelques jours, un cadre de Samsung s’est montré suffisamment expansif pour nous informer plus en détail.

Après des mois de fuites et autres informations concordantes, nous nous doutions en effet que Samsung profiterait de sa conférence pour nous montrer ses nouveaux smartphones pliants, notamment. Une hypothèse définitivement confirmée par TM Roh, le responsable de la branche « MX » (Mobile eXperience) de Samsung, qui s’est donc épanché dans un billet de blog censé évoquer les objectifs de Samsung en matière d’innovation, tout en revenant sur l’histoire de la marque et ce que nous pouvons en attendre à l’avenir.

Dans le lot, l’intéressé révèle aussi ce que nous découvrirons lors de l’itération estivale du Galaxy Unpacked 2023, attendue le 26 juillet prochain.

Vers une conférence riche en annonce

Dans son billet, TM Roh nous parle donc assez longuement de smartphones pliants, puis évoque plus rapidement l’arrivée de nouvelles tablettes et montres connectées, avant de rappeler que l’un des objectifs de Samsung reste de nous offrir un écosystème « harmonieux », qui « qui ouvre la voie à une expérience connectée puissante ».

À défaut de nous donner les noms précis des appareils attendus ce 26 juillet, le cadre de Samsung est donc on ne peut plus clair sur le fait que nous y verrons des smartphones pliants, des tablettes et de nouvelles montres connectées. Il s’agira vraisemblablement des prochains Galaxy Z Flip 5, Z Fold 5, Galaxy Tab S9 et Galaxy Watch 6.

À l’inverse, nous ne devrions pas découvrir de nouveaux smartphones « non pliants », pas plus que de nouveaux produits audio ou PC portables. Il faut dire qu’en la matière, Samsung a déjà dégainé ses Galaxy Book 3 en début d’année, avec, parmi eux, le Galaxy Book 3 Ultra testé par nos soins il y a quelques mois.

