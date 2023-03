Galaxy Z Flip 5 : écran externe, charnière… tout ce qu’on sait déjà sur le pliant de Samsung

Après un smartphone pliant à clapet très réussi en 2022, Samsung devrait normalement sortir son successeur en 2023 : le Galaxy Z Flip 5. Si aucune information n'est confirmée sur ce modèle pour l'instant, les rumeurs sérieuses se multiplient depuis quelques mois. Récapitulons ce que l'on sait ou pense savoir sur ce prochain smartphone premium.

Comme chaque année depuis trois ans, le constructeur sud-coréen Samsung devrait sortir ses deux prochains modèles de smartphones pliants en 2023 : un modèle fold, pliable au format livre, et un modèle flip, pliable au format clapet. Deux téléphones haut de gamme qui poussent toujours plus loin l’innovation technologique sur ces produits, mais c’est le deuxième modèle qui nous intéresse : le prochain Samsung Galaxy Z Flip 5.

Les modèles de la gamme Z Flip se vendent mieux que ceux de la gamme Z Fold, de par leur format compact et leur coût moins élevé. Prix, date de sortie, nouveau design… on fait le point sur les rumeurs et suppositions faites sur ce qui pourrait devenir le prochain smartphone pliant le plus populaire du marché.

La dernière puce la plus performante

Les premières informations sur ce Galaxy Z Flip 5 nous sont parvenues dès le mois de juillet 2022… soit avant la sortie du Galaxy Z Flip 4 ! C’est le média sud-coréen The Elec qui a tiré la première salve de rumeurs : selon ses sources, les deux prochains modèles fold et flip de Samsung seraient équipés d’un SoC Snapdragon 8 Gen 2.

Bien que cette rumeur ait été relayée très en avance, cela paraîtrait logique puisque les deux derniers modèles Galaxy Z Flip intégraient la dernière puce haut de gamme de Qualcomm disponible à leur sortie. En se basant sur nos tests précédents de cette puce, on peut donc s’attendre à des performances améliorées ainsi qu’une chauffe réduire lors de sessions de jeu longues. Une bonne nouvelle si elle se confirme puisque le Z Flip 4 peinait à tenir la cadence face à des usages gourmands.

Autre rumeur crédible : les choix de taille de stockage du Samsung Galaxy Z Flip 5 pourraient rester les mêmes que ceux de la génération précédente. C’est ce qu’affirmait fin février le site d’informations Sammobile, spécialisé sur la marque sud-coréenne. Selon sa source, vous auriez donc à nouveau le choix entre 128 Go, 256 Go et 512 Go de mémoire interne.

Sammobile s’avance par ailleurs en estimant que, comme le Samsung Galaxy S23 sorti début février 2023, seul le modèle 128 Go utiliserait la norme de mémoire flash UFS 3.1, tandis que les variantes 256 et 512 Go profiteraient de l’UFS 4.0. Une technologie qui, sur le papier, double la vitesse de lecture et d’écriture des fichiers sur le stockage interne comparé au Galaxy Z Flip 4.

Un écran externe plus grand que ses concurrents

Toutefois, la majorité des leaks relayés par les médias spécialisés depuis plusieurs mois concerne surtout le design du prochain smartphone à clapet de Samsung. Un point important, puisque la conception extérieure de la gamme Z Flip n’a pas beaucoup évolué depuis le Galaxy Z Flip 3, sorti en 2021.

Il devrait donc y avoir du changement sur ce Galaxy Z Flip 5, notamment pour sa dalle externe, dédié à accéder à certaines fonctionnalités sur smartphone même s’il est plié. Début décembre 2022, le spécialiste des chaînes de production d’écran Ross Young affirmait que cet écran serait « beaucoup plus grand » sur le prochain modèle flip, estimant celui-ci à plus de 3 pouces (contre 1,9 pouce sur les Z Flip 3 et 4). En réponse à un autre tweet, Ross Young précisait plus tard que des bruits de couloirs évoquent une dalle entre 3,3 et 3,4 pouces.

I said 2" on the Flip 4. Came in a little below that at 1.9"…Hearing 3.3"-3.4" on the Z Flip 5. — Ross Young (@DSCCRoss) December 1, 2022

Ce changement ne serait pas une surprise : pionnier des pliants à clapet en 2019, Samsung s’est depuis fait rattraper par d’autres constructeurs de smartphones sur la taille de ce petit écran, que ce soit par l’Oppo Find N2 Flip (3,26 pouces) ou le Razr 2022 (2,7 pouces). Samsung pourrait donc se mettre à leur niveau.

Début février 2023, c’était d’ailleurs au tour d’un autre leaker, Ice Universe, de corroborer les informations de Ross Young en affirmant que le Galaxy Z Flip 5 serait « plus grand que [celui] du Oppo Find N2 Flip ». Deux jours plus tard, le même leaker publiait un premier montage de ce à quoi le smartphone « a de grandes chances » de ressembler, avec un écran couvrant même toute la moitié de l’extérieur du smartphone une fois plié.

Samsung Galaxy Z Flip 5 is very likely to be of this design. I am in further research… pic.twitter.com/1bVYOgmC0H — Ice universe (@UniverseIce) February 22, 2023

La même semaine, un rendu 3D du Motorola Razr 2023, son prochain concurrent, montrait un design quasi identique à celui avancé par Ice Universe pour le Z Flip 5. Cela nous laisse donc penser que Samsung suivrait bien cette tendance d’écran externe le plus grand possible.

Une charnière en goutte d’eau sans laisser passer l’eau

Deuxième point de design très concurrentiel du marché des smartphones pliants à clapet : la conception de la charnière. C’est l’autre objet des rumeurs sur le Galaxy Z Flip 5. Toujours en décembre 2022, le tweet de Ross Young évoqué plus tôt donnait une autre indication des améliorations possibles du prochain smartphone : Samsung travaillerait sur un nouveau design de charnière « qui devrait réduire la visibilité de la pliure » de l’écran.

La technologie adoptée par les modèles pliants actuels de la marque sud-coréenne laisse en effet une trace assez visible et sensible au toucher sur l’écran. Là encore, ses concurrents l’ont rattrapé sur ce point : Motorola, Oppo ou Huawei proposent sur leurs produits un design de charnière en « goutte d’eau » qui permet de réduire énormément le creux de la pliure, tout en permettant de fermer complètement le smartphone sans laisser d’espace entre ses deux moitiés. En revanche, cette technologie semble empêcher de rendre le smartphone étanche, comme c’est le cas pour les Z Flip 3 et 4.

C’est à cette conception de charnière que Ross Young semblait faire référence : dans deux tweets de janvier puis février 2023, le leaker Ice Universe a à nouveau fait écho aux informations du spécialiste des écrans, donnant « confirmation » selon lui que les prochains Galaxy Z Fold et Flip 5 « adopteront des charnières en forme de goutte d’eau et prendront en charge l’étanchéité IPX8 ».

Confirmation: Samsung Galaxy Z Fold5 and Flip5 will adopt water drop hinges and support IPX8 waterproof. — Ice universe (@UniverseIce) February 24, 2023

Si cette information se vérifie, le Z Flip 5 serait donc le premier smartphone au monde à opter pour cette conception de charnière tout en conservant la protection contre l’eau présente sur les deux précédents modèles. On peut y croire, car le constructeur avait déjà déposé des brevets sur ce design d’écran plié dès 2016. En revanche, comme les autres smartphones pliants du marché, il n’y a aucune indication concernant une prochaine protection contre la poussière.

Quelques caractéristiques que l’on peut deviner

Bien que les autres spécifications du prochain smartphone à clapet de Samsung ne font pas l’objet de rumeurs ou leaks crédibles pour le moment, on peut aisément deviner que certaines caractéristiques de ce prochain Galaxy Z Flip 5 devraient être similaires aux fiches techniques des deux modèles précédents.

Des évolutions logiques

La gamme Galaxy Z Flip a toujours opté pour la version disponible d’Android la plus récente au moment de sa sortie, et cela devrait vraisemblablement continuer : le Galaxy Z Flip 5 pourrait être commercialisé directement sous l’interface One UI 5.1, basée sur Android 13. Comme tous ses nouveaux modèles, Samsung devrait également proposer 4 années de mises à jour majeures du système d’exploitation et cinq de correctifs de sécurité.

Autre évolution qui paraît vraisemblable : le passage à la norme Bluetooth 5.3, la plus récente actuellement.

Pas de changement si c’est encore d’actualité

On peut aussi penser que les matériaux utilisés sur les précédents modèles Z Flip resteront les mêmes, bien que leurs proportions puissent changer du fait des éventuelles améliorations d’écran externe et de charnière. On pourrait donc retrouver un écran fait de plastique, un dos en verre et des bordures en aluminium.

Côté écran, la technologie Amoled et le taux de rafraichissement à 120 Hz sont encore parmi ce qui se fait de mieux sur le marché des smartphones haut de gamme. On peut donc également s’attendre à ce que le Z Flip 5 en soit équipé.

Enfin, les types de caméras pourraient rester le même, avec un module grand-angle principal couplé à un module ultra grand-angle. Bien que les normes du marché soient plutôt d’intégrer une triplette d’appareils photo (grand-angle, ultra grand-angle et téléobjectif) depuis plusieurs années, les Galaxy Z Flip 3 et 4 n’ont pas sauté le pas. Samsung semble vouloir marquer une différence avec sa gamme Galaxy Z Fold, équipée elle de ces trois modules.

Un prix similaire, mais qui pourrait augmenter

S’il n’y a aucune rumeur à ce sujet pour le moment, le Samsung Galaxy Z Flip 5 pourrait être vendu à un prix assez similaire, mais en augmentation par rapport au modèle précédent, ne serait qu’en conséquence de l’augmentation continue des prix à la consommation. Par ailleurs, la hausse des prix des matières premières et le coût de production possiblement plus élevé de l’hypothétique nouvelle charnière du smartphone pourraient également se répercuter sur le prix de vente.

Pour son modèle de base à 128 Go, on peut donc s’attendre à ce qu’il soit vendu entre 1109 (prix de vente conseillé du Z Flip 4 à sa sortie) et, selon nos prévisions basées sur l’inflation prévisionnelle pour août 2023, jusqu’à 1180 euros.

À quelle date sortirait le Samsung Galaxy Z Flip 5 ?

La date de l’annonce officielle du Z Flip 5 est assez facile à deviner puisque les deux derniers Galaxy Z Flip ont tous les deux été présentés au public le deuxième mercredi du mois d’août 2021 et 2022. On peut donc s’attendre à ce que le Samsung Galaxy Z Flip 5 au cours du mois d’août 2023.

En faisant le même parallèle avec les deux dernières générations de smartphone pliant à clapet de Samsung, la commercialisation de ce smartphone a également de grandes chances d’être effective environ deux semaines après sa présentation. Le Samsung Galaxy Z Flip 5 devrait donc sortir aux alentours du mois d’août.

