Ce smartphone pliant fait la leçon au Galaxy Z Flip 4 et on l’a pris en main

Nous avons pris en main le Motorola Razr 40 Ultra et le Razr 40, les deux smartphones à clapet qui défient le géant Samsung et ses Galaxy Z Flip.

Si vous lisez Frandroid fréquemment, vous devez nous avoir vu plus d’une fois rabâcher que tout de même, il serait bon que Samsung ait un peu de concurrence en Europe sur les smartphones pliants. Les plus observateurs·rices d’entre vous l’auront remarqué, c’est maintenant chose faite. Sur le format livre, face au Galaxy Z Fold, il y a un Honor Magic Vs. Sur le format clapet, c’est plus compliqué. Certes, nous avons l’Oppo Find N2 Flip, mais devant l’état de santé compliqué du géant chinois, difficile de le conseiller les yeux fermés.

Oui, Motorola a sorti l’année passée un Razr (2022), mais celui-ci avait plus l’air d’un prototype pour les bidouilleurs qu’autre chose. Cette année, enfin, Motorola présente un modèle complètement abouti avec son Razr 40 Ultra. À ses côtés, nous trouverons aussi un modèle qui casse les prix des pliants, le Razr 40 à 900 euros tous ronds. Nous les avons tous deux pris en main avant leur présentation officielle, voici nos premières impressions.

Un écran externe qui donne le tournis

On commence par le plus luxueux, le Razr 40 Ultra. Le premier élément qui saute aux yeux, c’est bien sûr l’écran externe de 3,9 pouces Oled, rafraichi en 144 Hz s’il vous plait. Non seulement celui-ci met à l’amende le Galaxy Z Flip 4, mais il apparaît évident qu’il est bien mieux intégré que sur le précédent Razr.

Source : Frandroid -Anthony Wonner Source : Frandroid -Anthony Wonner Source : Frandroid -Anthony Wonner

L’écran entoure les deux modules photos et l’interface autorise n’importe quelle application à couler derrière les capteurs, dans un résultat pour le moins esthétique. Bien sûr, toutes les apps ne seront pas pratiques à utiliser avec cette option, mais sa présence est à saluer. D’autant que le téléphone garde en mémoire le dernier affichage en date sur une appli, ce qui évite d’avoir à le reconfigurer à chaque ouverture.

C’est d’ailleurs ce qui ressort globalement de l’utilisation de l’écran externe de ce Razr : il s’agit vraiment d’un mini smartphone que l’on va pouvoir utiliser « à la carte », dont on va régler les petits détails comme on le souhaite.

Source : Frandroid -Anthony Wonner Source : Frandroid -Anthony Wonner Source : Frandroid -Anthony Wonner Source : Frandroid -Anthony Wonner

Motorola semble donc, pour la première fois depuis bien longtemps, avoir une vraie carte à jouer pour se démarquer face au géant de la téléphonie qu’est Samsung. Même le design et les finitions n’ont plus rien à envier à un Galaxy Z Flip 4. Les bordures autour de l’écran sont maintenant aussi fines, les tranches sont agréables, et le téléphone est très fin. Presque même trop fin, car déplié, j’ai parfois eu du mal à l’utiliser pleinement pour taper sans craindre de le faire tomber.

On pourrait même arguer, dans une certaine mesure, que le design du Motorola Razr 40 Ultra va plus loin que le Flip de Samsung. Il intègre une charnière en goutte d’eau, ce qui lui offre à la fois une fermeture parfaite, mais aussi une pliure quasi imperceptible.

Motorola Razr 40 : la révolution du prix du pliant est en marche

Enfin, enfin, un constructeur a franchi le Rubicon et sort un smartphone pliant sous les 1000 euros. Gageons qu’il s’agit du premier d’une longue lignée.

Son petit nom, le Motorola Razr 40, vendu 900 euros. Dans l’idée, il s’agit peu ou prou du même modèle cité plus haut, mais avec un écran externe de 1,5 pouce.

Honnêtement, à première vue, cela nous a paru franchement étroit, surtout pour qui a l’habitude des 1,9 pouce du Galaxy Z Flip 4. L’écran ressemble à un tout petit rectangle coincé à gauche des deux capteurs. Quelques widgets sont disponibles, on peut bien sûr toujours se prendre en selfie avec les modules photos principaux en ayant un retour écran. Mais l’expérience est bien entendu plus minimaliste que sur l’ultra, ou encore sur un Z Flip ou un Oppo Find N2 Flip.

Source : Frandroid -Anthony Wonner Source : Frandroid -Anthony Wonner Source : Frandroid -Anthony Wonner Source : Frandroid -Anthony Wonner

Cela aura l’avantage de ses inconvénients. On renoue ici avec le concept de base des premiers Flip de Samsung : un téléphone compact que l’on peut fermer avec un petit écran pour rester connecté, et c’est bien tout. Nous verrons lors de notre test si le Razr 40 arrive tout de même à justifier de payer le prix fort pour son concept.

Il en va de même pour le Motorola Razr 40 Ultra, qui démarre à un prix légèrement plus élevé que le dernier Galaxy Z Flip à sa sortie, 1199 euros contre 1109 euros. Ajoutons à cela que le Galaxy Z Flip 4 se trouve aujourd’hui à 800 euros sur le site de Samsung.