Samsung One UI 5.1.1 : voici les nouveautés de l’interface

Samsung sort en One UI 5.1.1 en bête, son interface dédiée aux tablettes et smartphones pliants. Voici tous les changements repérés.

Samsung déploie sa nouvelle mise à jour de son interface dédiée aux smartphones pliants et tablettes, One UI 5.1.1. Celle-ci est pour l’heure disponible uniquement en bêta sur les Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Tab S8.

Sam Mobile, site spécialisé dans l’actualité qui porte sur le géant coréen, a compilé les changements importants qu’ils ont repérés sur cette bêta. Selon eux, cette nouvelle version sera préchargée sur les prochains Galaxy Z Fold 5, Galaxy Tab S9 et Galaxy Z Flip 5, tout comme One UI 4.1.1 avait été préchargé sur les précédents modèles.

Les premiers changements sur One UI 5.1.1

Voici le changelog réunissant les principales nouveautés. Attention, celui-ci a été traduit de l’anglais, qui avait lui-même été traduit du coréen.

Multitâche

Vous pouvez prévisualiser l’état d’exécution d’une application (écran partagé, plein écran ou fenêtre contextuelle) sur l’écran des applications récentes.

sur l’écran des applications récentes. Vous pouvez facilement passer à l’écran partagé en appuyant sur la poignée située en haut de la fenêtre contextuelle et en la maintenant enfoncée, puis en la faisant glisser vers le côté souhaité.

appuyant sur la poignée située en haut de la fenêtre contextuelle et en la maintenant enfoncée, puis en la faisant glisser vers le côté souhaité. Déplacez l’écran contextuel sur le côté pendant un certain temps et ramenez-le facilement lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez faire glisser l’écran contextuel sur le côté pour le déplacer hors de votre champ de vision, puis le toucher à nouveau pour le ramener à sa position initiale.

sur le côté pendant un certain temps et ramenez-le facilement lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez faire glisser l’écran contextuel sur le côté pour le déplacer hors de votre champ de vision, puis le toucher à nouveau pour le ramener à sa position initiale. Lorsque vous passez le S Pen sur l’icône d’une application réduite, un aperçu s’affiche pour vous permettre de voir à quoi ressemblera l’application lorsqu’elle sera lancée.

Barre des tâches

Vous pouvez afficher jusqu’à quatre applications récemment utilisées dans la barre des tâches.

Si sept icônes ou moins sont affichées dans la barre des tâches, la zone de la barre des tâches est automatiquement ajustée pour faciliter la sélection du bouton d’accueil, du bouton des applications récentes et du bouton de retour au bas de l’écran.

Flex Mode

Vous pouvez désormais utiliser le panneau Flex Mode dans un grand nombre d’applications prenant en charge les écrans multifenêtres. Activez l’option Panneau Flex Mode, pliez le téléphone et appuyez sur le bouton affiché sur la barre de navigation.

Dans le panneau du mode flexible, vous verrez des boutons pour sauter en avant ou en arrière de 10 secondes, et en appuyant sur la barre de temps, vous chronométrerez le point où vous la tenez pour vous amener exactement là où vous le souhaitez.

Personnalisez la barre d’outils du panneau Flex Mode comme vous le souhaitez et exécutez facilement diverses fonctions telles que l’affichage en écran partagé et la capture d’écran. Vous pouvez ajouter, supprimer, réorganiser ou déplacer une icône en appuyant longuement dessus.

Quick Share

Vous pouvez toujours partager des fichiers avec vos contacts, même si la personne avec laquelle vous voulez partager n’est pas à proximité.

Protégez le contenu partagé en toute sécurité. Vous pouvez fixer une date d’expiration pour un fichier partagé, ou l’annuler à tout moment. Vous pouvez également empêcher d’autres personnes d’enregistrer ou de partager des fichiers.

Samsung Santé

Samsung a amélioré le contenu et le design du coaching sommeil pour que vous puissiez voir vos progrès d’un coup d’œil et améliorer vos habitudes de sommeil plus facilement (Galaxy Watch 4 ou supérieure).

Samsung a aussi revu le design de l’écran et ajouté des explications pour faciliter la visualisation et la compréhension des différents facteurs de votre score de sommeil. (Galaxy Watch 4 ou version ultérieure)

Créez un environnement de sommeil plus confortable en mesurant les changements de température de votre peau pendant le sommeil. (Galaxy Watch 5 ou supérieure)

L’écran d’informations récapitulatives a été amélioré afin que vous puissiez vérifier les principales données de l’exercice en une seule fois, dès la fin de l’exercice.

Nouveaux badges, messages de félicitations, divers records, etc. Restez motivé et gérez votre santé de manière plus cohérente grâce à Samsung Health amélioré.

Appareil photo et Galerie

Vous pouvez modifier la date et l’heure du watermark.

Pour faciliter la prise de vue, les options de réglages manuels telles que la sensibilité ISO et la vitesse d’obturation s’affichent sur toute la partie inférieure de l’écran lorsque le téléphone est replié en modes Pro et Vidéo Pro.

Lorsque vous utilisez la vue capture sur l’écran principal, vous pouvez sélectionner plusieurs photos en appuyant longuement dessus. Sélectionnez facilement plusieurs photos et partagez-les ou supprimez-les toutes en même temps.

Des vignettes sont affichées sous l’image modifiée et, en cliquant sur la vignette, vous pouvez comparer la version modifiée à l’originale côte à côte sur un écran plus grand.

Les curseurs ont été remplacés par des cadrans, ce qui vous permet d’affiner les filtres et les effets de tonalité d’une seule main dans la galerie.

Vous pouvez copier les tons et les filtres appliqués à vos photos préférées et les coller dans d’autres photos.

Changements additionnels

Glisser-déposer avec les deux mains

Touchez et faites glisser des fichiers, des photos et d’autres éléments d’une main, puis sélectionnez un emplacement ou un dossier de l’autre main.

Cette fonction est disponible dans Mes fichiers et sur l’écran d’accueil.

Utiliser votre téléphone tout en chargeant d’autres appareils avec le partage de batterie sans fil

Si vous ouvrez votre téléphone avec l’écran principal vers le bas, vous pouvez charger vos Galaxy Buds, votre Galaxy Watch et d’autres appareils avec partage de batterie sans fil sur l’autre écran tout en continuant à utiliser votre téléphone sur l’écran de couverture.

Gestion efficace de l’espace de stockage

Lorsque l’espace de stockage intégré restant est inférieur à 5 Go ou à 10 %, Mes fichiers affiche des informations sur le cache des applications. Libérez facilement de l’espace sans avoir à supprimer des applications ou des fichiers.

Améliorations de la fonction de gestion de la mémoire de Device Care

Fournit des informations plus détaillées sur les applications qui utilisent la mémoire de votre téléphone et vous permet de mettre facilement en veille les applications qui utilisent trop de mémoire.

Changez de mode directement à partir de l’écran de verrouillage pour passer au mode que vous souhaitez, comme le mode veille ou le mode conduite.

Personnalisez la présentation de l’écran Internet Samsung selon vos goûts

Si vous déplacez la barre d’adresse en bas de l’écran, la barre d’onglets et la barre de signets s’affichent également en bas de l’écran.

