Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus : voici les premières images de la la tablette haut de gamme (mais pas trop)

OnLeaks et le site WolfofTablet ont diffusé des rendus en haute qualité de la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. L'occasion d'admirer le design de la future tablette positionné sur le haut de gamme avec, a priori, quelques compromis.

Voici que se montre la Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus. Le leaker OnLeaks dévoile en effet plusieurs rendus en haute définition de la future tablette dont on n’avait pas vraiment entendu parler jusqu’ici. Pour diffuser les visuels — qu’il crée grâce à ses sources fiables au sein de l’industrie — il s’est associé au site WolfofTablet.

Quel genre de tablette se cache donc derrière ce nom à rallonge ? Premièrement, on retient notamment que la Galaxy Tab S9 FE Plus devrait, assez logiquement, être grande. Sans être aussi imposante que la Tab S9 Ultra qui sera géante selon toutes vraisemblances, elle proposerait une diagonale d’écran de 12,4 pouces encapsulée dans des dimensions de 285,4 x 185,4 x 6,54 cm.

En termes de look, pas de surprise à l’horizon. Les rendus montrent une Samsung Galaxy Tab S9 FE Plus ressemblant à beaucoup de ses consœurs : dos en aluminium, design sobre et épuré, bords droits et des contours noirs plutôt égales autour de l’écran. En outre, aucune encoche n’est visible en façade.

Notons la présence de deux caméras à l’arrière ainsi que d’une zone pour accrocher magnétiquement un stylet S Pen.

Un Exynos 1380 ferait tourner la bête. La puce serait associée à 8 Go de RAM tandis que l’on pourrait aussi compter sur deux haut-parleurs stéréo et à un lecteur d’empreintes qui sera sans doute positionné sur le bouton de déverrouillage.

Pas de Galaxy Tab S8 FE ?

Cette Galaxy Tab S9 FE Plus viendrait remplacer la Galaxy Tab S7 FE. Il n’y aurait donc pas de Galaxy Tab S8 FE en vue. Pour rappel, la mention FE — signifiant initialement « Fan Edition » — est estampillé sur les produits Samsung lorsque ces derniers s’inscrivent dans un segment haut de gamme tout en faisant de petits compromis ici et là pour que la facture n’explose pas trop.

Rendez-vous fin juillet ?

Quatre coloris seraient au programme : gris, vert clair, rose clair et argent. Quant à la date de présentation, d’aucuns peuvent espérer en apprendre plus sur la tablette lors du Galaxy Unpacked prévu par Samsung le 26 juillet 2023. Les stars de l’événément seront indéniablement les smartphones pliants Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5, mais d’autres annonce sont aussi attendues.

