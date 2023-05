Samsung Galaxy Tab S9 Ultra : la tablette gargantuesque montre son design

Le leaker OnLeaks dévoile le design de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Cette fois encore, il faut s'attendre à une tablette géante avec un écran de 14,6 pouces.

On prend la même recette et on recommence. Voici les premières images de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. La future tablette géante se dévoile en effet au travers de quelques rendus 3D signés, une fois n’est pas coutume, par OnLeaks. Le leaker français s’est associé cette fois-ci à Mysmartprice pour diffuser ces visuels qu’il crée en se basant sur des informations glanées auprès de ses sources dans l’industrie.

Une tablette géante encore une fois

Si quelques modifications mineures pourront intervenir entre ces images et le design final de la tablette, on tient là les premiers aperçus très crédibles de la Galaxy Tab S9 Ultra. Et comme avec la Galaxy Tab S8 Ultra avant elle, on devrait avoir affaire à une tablette extrêmement grande.

Attendez-vous donc à des dimensions de 208,6 x 326,4 x 5,5 mm pour un écran Oled de 14,6 pouces ! Cette dalle jouirait par ailleurs d’une définition de 2960 x 1848 pixels. Le poids ? 737 grammes selon les dernières rumeurs.

Sur l’esthétique pure, on peut voir que la Galaxy Tab S9 Ultra ne devrait pas sortir des clous avec un design uniforme et métallique. Sur les rendus, on distingue, au dos, l’emplacement longiforme et magnétique pour coller le stylet S Pen ainsi que deux caméras accompagnées d’un flash LED.

En façade, l’encoche venant rogner un bout de l’écran continuerait de faire grincer des dents. Pour le reste des caractéristiques, il faudrait miser sur un Snapdragon 8 Gen 2 accompagné de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Enfin, la batterie aurait droit à une capacité de 11 200 mAh et à une charge rapide de 45 W.

Rendu de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra // Source : OnLeaks et Mysmartprice Rendu de la Samsung Galaxy Tab S9 Ultra // Source : OnLeaks et Mysmartprice

La tablette serait par ailleurs certifiée IP68 pour être étanche jusque dans une certaine mesure. Concernant le prix, rappelons que la Galaxy Tab S8 Ultra s’affichait à partir de 1219 euros. La Galaxy Tab S9 Ultra devrait sans doute coûter plus cher tout en restant dans le même ordre de grandeur.

