Galaxy Tab S9 Ultra : Samsung persisterait avec une tablette géante et puissante

Un an après le lancement de l'imposante Galaxy Tab S8 Ultra, Samsung envisagerait de dévoiler une nouvelle version cette année. Bien qu'elle présenterait quelques mois de retard par rapport au calendrier de l'année précédente, cette tablette introduirait néanmoins des améliorations intéressantes.

Le marché des tablettes Android n’est pas aussi florissant que celui des smartphones, mais il n’est certainement pas sans vedettes. Samsung domine ce secteur en proposant une gamme complète. L’année dernière, la firme sud-coréenne a présenté la très performante (et très grande) Galaxy Tab S8 Ultra, espérant offrir une solution aux utilisateurs à la recherche de productivité digne d’un ordinateur portable.

Il semblerait que Samsung se prépare à lancer une Galaxy Tab S9 Ultra plus tard cette année. Après la Galaxy Tab S9+, une nouvelle fuite suggère qu’elle pourrait bénéficier de solides améliorations en matière de performances et de durabilité.

Selon le leaker Ice Universe, la prochaine tablette haut de gamme de Samsung serait équipée d’un nouveau SoC, d’une éventuelle augmentation de la mémoire vive de base et d’une résistance à l’eau IP68. Mis à part la résistance à l’eau, ça n’a rien de nouveau.

Exclusive: Galaxy Tab S9 Ultra

208.6 x 326.4 x 5.5mm Same as S8 Ultra

14.6” 2960 x 1848 (WQXGA+) 11200mAh 45w

737g,IP68,8Gen2 for Galaxy,16GB LPDDR5X。 — Ice universe (@UniverseIce) April 5, 2023

La Galaxy Tab S9 Ultra devrait fonctionner avec le même Snapdragon 8 Gen 2 que celui présent dans la série Galaxy S23 (et S23 Ultra) de cette année. Bien que la Galaxy Tab S8 Ultra soit disponible avec 16 Go de RAM, il s’agissait de l’option la plus élevée et la plus coûteuse des modèles proposés. Cette source mentionne 16 Go de RAM, ce qui pourrait être le nouveau point de départ pour cette génération. Samsung pourrait inclure d’autres modèles avec une quantité de mémoire vive accrue, mais nous n’avons pas encore entendu parler de détails spécifiques.

L’une des améliorations les plus intéressantes serait l’adoption d’une résistance à la poussière et à l’eau IP68 pour la Galaxy Tab S9 Ultra, ce que les générations précédentes n’avaient pas. En comparaison, l’iPad Pro d’Apple dispose déjà de sa certification IP68.

Tout ne devrait pas changer

La nouvelle tablette de Samsung devrait conserver plusieurs caractéristiques identiques à son prédécesseur : taille de l’écran et du boîtier, résolution d’affichage et batterie ne devraient pas évoluer dans l’édition de cette année. Cependant, elle pourrait être légèrement plus lourde que la Galaxy Tab S8 Ultra, d’environ 11 grammes.

Alors que cette rumeur se concentre sur les caractéristiques techniques, les éventuelles nouveautés logicielles restent pour l’instant inconnues. Samsung devrait dévoiler la tablette plus tard cette année lors d’un événement Unpacked en fin d’été.

