Rumeurs sur la Galaxy Tab S9+ : à quoi s’attendre pour la prochaine tablette Samsung ?

Avec un retard par rapport au calendrier de l'année dernière, la Galaxy Tab S9+ fait une apparition anticipée.

La Galaxy Tab S8 Plus a déjà plus d’un an, elle avait été annoncée en même temps que le smartphone flagship de Samsung. Le fabricant coréen est en retard sur son planning habituel, car nous sommes début avril, et la nouvelle génération de tablettes n’a pas encore été dévoilée. Il est donc temps qu’une remplaçante fasse son apparition sur la scène, et devinez quoi ? C’est exactement ce qui se passe. Pas officiellement, du moins pas encore, mais tout de même.

Préparez-vous à découvrir la prochaine Samsung Galaxy Tab S9+ grâce à des rendus réalisés à partir de modèles de conception assistée par ordinateur (CAO).

Peu d’évolutions

Il semblerait que la Galaxy Tab S9+ soit une évolution plutôt modeste de son prédécesseur. Elle conserverait un écran OLED de 12,4 pouces avec une définition importante de 1752 × 2800 pixels, un capteur d’empreintes digitales intégré, quatre haut-parleurs, un double capteur photo à l’arrière et des dimensions similaires. Bien entendu, elle resterait compatible avec le S-Pen et disposera d’un emplacement magnétique à l’arrière pour le ranger. Il est à noter que l’absence de lignes d’antenne sur les images ne signifie pas qu’elles n’existeront pas sur le produit final.

À l’instar de la S8+ de l’année précédente, elle supporterait également une charge filaire de 45 W via le port USB-C 3.2. Cependant, les capteurs photo à l’arrière seraient disposés différemment, chacun étant placé dans un îlot circulaire séparé, à l’image des smartphones de la gamme Galaxy S23. La nouvelle tablette pourrait également intégrer une seconde caméra frontale, idéale pour les appels vidéo en mode paysage.

Les caractéristiques techniques précises n’ont pas encore été révélées, mais la Galaxy Tab S9+ pourrait être équipée d’un processeur Snapdragon 8 Gen 2, offrant de bien meilleures performances par rapport à son prédécesseur. Parmi les autres évolutions envisageables, on note un design retravaillé pour les caméras photo à l’arrière, la présence éventuelle de deux caméras frontales et une résistance à la poussière et à l’eau IP67, déjà mentionnée dans les rumeurs.

Pour le moment, aucune information précise n’est disponible quant à la date d’annonce de la Samsung Galaxy Tab S9+. De même, il n’est pas encore clair si elle sera dévoilée aux côtés d’une version Ultra et d’une version classique, comme cela avait été le cas l’année dernière. Nous restons donc en attente de nouvelles informations et de confirmations officielles concernant la gamme complète des tablettes Galaxy Tab S9 et leur date de lancement.

