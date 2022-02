Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra dévoilées : grande, très grande et gigantesque

Les trois nouvelles tablettes de Samsung ont été officiellement présentées, voici les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra. Elles se démarquent par leur amour des grands écrans.

On s’y attendait, c’est désormais fait. En plus du Galaxy S22 Ultra, mais aussi des S22 et S22+, voici les Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra présentées pendant le Galaxy Unpacked. Soyons très clairs d’emblée : ces tablettes tout juste officialisées ne sont pas faites pour les personnes qui aiment les petits écrans. Les trois nouvelles tablettes sont grandes. La version la plus sophistiquée est même gigantesque tant elle se rapproche des dimensions d’un PC portable classique.

Trois tablettes, trois grands écrans

En effet, la Galaxy Tab S8 Ultra propose un écran de 14,6 pouces avec une définition WQXGA+ (2960 x 1848 pixels). Pour vous donner un ordre d’idée, c’est une dalle plus grande que celle de l’ordinateur Dell XPS 13 9310 (de 13,4 pouces) via lequel cet article est écrit. Samsung vient donc de dévoiler la plus grande tablette du marché.

Notez par ailleurs les dimensions impressionnantes : 208,6 x 326,4 x 5,5 mm. Pour continuer sur l’écran de cette Galaxy Tab S8 Ultra, sachez que nous avons affaire à un affichage AMOLED et à un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Vous noterez par ailleurs la petite encoche qui s’invite sur l’une des longues bordures (le notch est donc censé se trouver en haut quand vous tenez la tablette à l’horizontale pendant une visioconférence).

Soulignons au passage que l’encoche en question n’abrite pas de solution de reconnaissance faciale 3D malheureusement.

Les deux autres modèles, Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S8+ ne sont pas en reste avec leurs diagonales respectives de 11 et 12,4 pouces. Autrement dit, même la plus petite des trois nouvelles tablettes de Samsung ne l’est pas tant que ça.

Retenez cependant une différence notable : si la Galaxy Tab S8+ jouit elle aussi d’un écran AMOLED (2800 x 1752 pixels), la Tab S8 classique compose avec une dalle IPS TFT (2560 x 1600 pixels). Le mode 120 Hz reste cependant disponible sur toutes les versions.

Les caractéristiques des Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra

Pour le reste de la fiche technique, il faut savoir que les Samsung Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra partagent beaucoup de points communs. Ainsi, elles sont toutes animées par un Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm pour des performances de très haut niveau.

Pour les trois modèles, vous trouverez une version Wi-Fi (jusqu’au Wi-FI 6E) et une déclinaison plus chère compatible avec le réseau 5G. Vous profiterez aussi à chaque fois d’Android 12 nativement au travers de l’interface maison One UI 4.

On retrouve aussi à chaque fois un stylet S Pen fourni dans la boîte de chacune des tablettes. Vous pouvez aussi attacher un clavier ou une protection de l’écran, mais ces accessoires sont à acheter séparément. Tout comme le chargeur rapide qui peut monter jusqu’à 45 W sur les trois Galaxy Tab S8 via le port USB-C 3.2.

Même la configuration photo à l’arrière est identique avec un capteur principal de 13 mégapixels, un ultra grand-angle de 6 mégapixels et un flash. Idem pour l’audio où quatre haut-parleurs signés AKG sont systématiquement de la partie.

Les petites différences à connaître sur les Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra

Nous avons évoqué l’encoche de la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Celle-ci embarque deux appareils photo frontaux de 12 mégapixels chacun : un grand-angle classique et un ultra grand-angle. Les Galaxy Tab S8 et Tab S8+ n’ont que l’ultra grand-angle.

Les différentes tailles de tablettes induisent différentes capacités de batteries :

8000 mAh pour la Galaxy Tab S8 ;

10090 mAh pour la Galaxy Tab S8+ ;

11200 mAh pour la Galaxy Tab S8 Ultra.

Enfin, le lecteur d’empreintes est placé sur la tranche sur la Galaxy Tab S8 classique alors qu’il va se loger dans l’écran sur les Galaxy Tab S8+ et Tab S8 Ultra.

Prix et date de sortie des Samsung Galaxy Tab S8, S8+ et S8 Ultra

Les Samsung Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra sont disponibles en France dès le 9 février 2022 (date de leur officialisation). Vous vous en doutez certainement, les prix annoncés sont assez élevés.

Galaxy Tab S8 :

Pour la configuration 8/128 Go de la Galaxy Tab S8 :

769 euros en version Wi-Fi ;

en version Wi-Fi ; 919 euros en version 5G ;

Pour le modèle 8/256 Go :

819 euros en Wi-Fi ;

en Wi-Fi ; 969 euros en 5G.

Galaxy Tab S8+ :

Pour la Galaxy Tab S8+, voici les prix à retenir pour la déclinaison 8/128 Go :

999 euros en Wi-Fi ;

en Wi-Fi ; 1159 euros en 5G.

Pour aller jusqu’à 8/256 Go :

1059 euros en Wi-Fi ;

en Wi-Fi ; 1219 euros en 5G.

Galaxy Tab S8 Ultra :

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra en 8/128 Go coûte officiellement 1219 euros et n’existe qu’en version Wi-Fi. Les prix continuent ensuite de grimper pour le modèle 12/256 Go :

1319 euros en Wi-Fi ;

en Wi-Fi ; 1479 euros en 5G.

Enfin pour la configuration 16/512 Go de la Galaxy Tab S8 Ultra :

1549 euros en Wi-Fi ;

en Wi-Fi ; 1699 euros en 5G.

Offre de lancement

Notez enfin qu’il existe une offre de lancement du 9 février au 31 mars permettant de recevoir gratuitement un book cover keyboard slim pour l’achat d’une Galaxy Tab S8 ou S8+. Pour une Tab S8 Ultra, vous recevrez un book cover keyboard classique.

Samsung propose aussi une offre de reprise allant jusqu’à 200 euros.

