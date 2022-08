Galaxy Unpacked : RDV le 10 août pour une prise en main des nouveautés Samsung avec nos invités (et une surprise)

Le Galaxy Unpacked de Samsung est l'évènement tech de l'été à ne pas louper. Arnaud animera le debrief en direct avec nos trois invités ce mercredi 10 août. On vous a même préparé une belle surprise.

Mercredi 10 août, toute l’équipe de Frandroid vous donne rendez-vous pour suivre en direct les annonces de Samsung lors de son traditionnel Galaxy Unpacked. À partir de 15 h, retrouvez notre équipe de journalistes pour un commentaire en live de la conférence. Puis, à 16 h, place au débrief de l’évènement et à une prise en main des nouveautés avec Arnaud et trois célèbres spécialistes de la tech : TheiCollection, VERBOZZ et FRED.

À cette époque l’année dernière, Samsung présentait son dernier Galaxy Z Fold3, son Z Flip3 ainsi que sa gamme Galaxy Watch4. Si nous ne savons pas encore exactement quelles sont les surprises que nous réserve le constructeur, on devine qu’il s’agit de nouveaux smartphones pliables.

Trois experts en plateau pour présenter les derniers produits Samsung

Si vous avez hâte de découvrir les nouveautés Samsung avec nous, c’est sur la chaîne Twitch de Frandroid que cela se passera ! Arnaud, accompagné de TheiCollection, VERBOZZ et FRED auront l’opportunité de prendre en main toutes les nouveautés annoncées par le constructeur. L’occasion pour vous de découvrir les produits, leurs nouvelles fonctionnalités, mais aussi de nous poser vos questions en direct.

Et parce qu’une bonne nouvelle ne vient jamais seule, cette session en live se clôturera par un quiz. Avec à la clé un très beau cadeau surprise, mais on ne vous en dit pas plus.

Où et quand nous regarder ?

Rendez-vous le mercredi 10 août 2022 à partir de 15 h sur la chaîne Twitch de Frandroid pour suivre la conférence Samsung en direct. Et à partir de 16 h, nos invités prendront le relai pour vous proposer une heure de découverte de tous les produits annoncés lors de l’Unpacked. On vous attend nombreux pour les découvrir avec nous !