Samsung : comment suivre le Galaxy Unpacked en direct (Z Fold 3, Z Flip 3…) ?

Le traditionnel Galaxy Unpacked du milieu de l'année s'apprête à avoir lieu. Plutôt que le traditionnel Galaxy Note, on s'attend cette année à y découvrir la nouvelle génération des smartphones pliants de Samsung, mais aussi ses nouvelles montres, les Watch 4 et Watch 4 Classic, et ses écouteurs Bluetooth, les Galaxy Buds 2.

Après des semaines de teasing et de nombreuses fuites, le Galaxy Unpacked d’août va se tenir aujourd’hui. D’habitude consacré à la nouvelle itération du Galaxy Note, le programme devrait être cette année un peu différent. On s’attend surtout à découvrir les deux nouveaux smartphones pliants de la firme coréenne, les Galaxy Z Fold 3 et les Galaxy Z Flip 3. Même le visuel de la conférence nous invite à les découvrir en proposant un visuel qui rappelle une pliure.

Pour aller plus loin

Quel est le meilleur smartphone Samsung à acheter en 2021 ?

Parmi les autres attentes que nous avons pour cette conférence nous pouvons citer les deux nouvelles montres, les Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic, qui devraient bénéficier d’une toute nouvelle interface, intitulée Samsung One UI Watch, fruit d’une fusion entre Wear OS et Tizen. Autre nouveauté que l’on peut attendre pour les montres : la présence d’un SoC 5 nm Exynos W920, le premier à afficher une telle finesse de gravure pour des montres connectées.

N’oublions pas non plus la nouvelle mouture des écouteurs sans fil Samsung, les Galaxy Buds 2, qui ont aussi connu leur lot de fuites.

Où et quand suivre la conférence Galaxy Unpacked ?

La conférence débutera à 16 h ce mercredi 11 août. Il sera possible de la suivre en ligne sur le site de Samsung, en suivant ce lien. Vous retrouverez également un compte-rendu en direct ici-même, ainsi que sur notre chaîne Twitch.

Pour l’heure, il n’y a pas grand-chose à voir sur la page dédiée à l’évènement, à part le visuel qui rappelle clairement un smartphone pliant, et un décompte réglé sur le début de la conférence. Allez, plus que quelques heures à patienter !

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid