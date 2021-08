Samsung Galaxy Buds 2 : la nouvelle version plus légère des Buds révélée

Les Samsung Galaxy Buds 2 viennent d'être annoncés lors du Galaxy Unpacked de milieu d'année. Ces nouveaux écouteurs sans fil adoptent un design plus minimaliste et plus léger, tout en offrant quelques nouveautés sur la partie logiciel.

Ça y est ! Samsung a dévoilé sa deuxième génération d’écouteurs Bluetooth, les Galaxy Buds 2, lors de son Galaxy Unpacked de milieu d’année, aux côtés des Z Fold 3 et Z Flip 3, ainsi que les nouvelles montres Watch 4 et Watch 4 Classic.

Pour aller plus loin

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2021

Par rapport au premier modèle, le design a été intégralement revu. Le boitier est plus épais, et il adopte un format carré, abandonnant la forme ovale des premiers Buds. Les écouteurs eux-mêmes passent à un design plus minimaliste et uniforme, qui pourrait les rapprocher quelque peu des Buds Pro.

Le nouveau design se ressent aussi sur la balance. Les Buds promettent d’être 21 % plus légers que les Buds Plus et 15 % plus petits. Comptez 5 grammes seulement par écouteur, c’est un peu moins que les Buds Plus, qui affichaient 6,3 grammes chacun.

Trois niveaux de réduction de bruit active

L’idée de cette nouvelle gamme est surtout de venir remplacer les Galaxy Buds Plus, dont ils adoptent le prix. Les Buds Pro et Buds Live continuent d’être commercialisés. D’ailleurs, les Buds 2, à l’instar des Galaxy Buds Plus et Buds Pro, proposent deux haut-parleurs, un dédié aux graves et l’autre aux aigus.

Quant au contrôle des écouteurs, il est assuré par un capteur tactile placé sur la partie haute.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs écouteurs sans fil pour le sport ou la natation ?

La réduction de bruit active (ANC) promet trois niveaux de contrôles et de réduction, qui permettent de choisir quel niveau de filtration on souhaite appliquer. Selon Samsung, « les sons externes d’arrière-plan pourront être réduits jusqu’à 98 % », sans préciser plus en détail ce qu’il considère comme un son externe d’arrière-plan pour avancer un chiffre aussi précis.

Appels améliorés

Samsung promet également une qualité d’appel améliorée par rapport aux anciens modèles, avec un « nouvel algorithme de traitement du son basé sur du machine learning », aidé de deux micros extérieurs, un micro interne et d’une unité dédiée à la captation de la voix. Tout ce dispositif devrait en principe aider à mieux filtrer les bruits parasites.

Prise en main des Galaxy Buds 2 // Source : Frandroid – Arnaud Gelineau Coloris blanc des Galaxy Buds 2 // Source : Samsung Coloris vert des Galaxy Buds 2 // Source : Samsung

Une fonctionnalité autoswitch permet de passer d’un appareil Galaxy à un autre, ce qui permet par exemple de répondre à un appel sur son téléphone alors qu’on écoutait de la musique sur sa tablette. Si celle-ci existait déjà, elle a été améliorée et permet désormais de gérer les écouteurs depuis des montres Galaxy.

Côté logiciel, une application PC permet de configurer les Buds 2, en particulier le niveau de réduction du bruit, ou encore l’égaliseur. Il existe également une app dédiée au bon choix d’embout en silicone (trois sont fournis avec les Buds), afin d’éviter l’effet bouchon.

Entre 20 et 29 heures d’autonomie

Les Galaxy Buds 2 supportent à la fois la charge rapide et sans fil. Samsung promet que 5 minutes de charge rapide offrent une heure d’écoute. Les écouteurs seuls affichent 5 heures d’autonomie avec la réduction de bruit active, tandis que le boitier déploie lui 20 heures d’utilisation. Sans l’ANC, le boitier peut monter jusqu’à 29 heures d’autonomie.

Quatre coloris sont prévus : vert, noir, violet et blanc. Ils seront disponibles en Europe à partir du 27 août, au prix de 149 euros. Les précommandes seront ouvertes dès la fin de l’Unpacked.