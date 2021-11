Le spécialiste allemand des casques et écouteurs enrichit son entrée de gamme True Wireless avec les Sennheiser CX Plus TWS. Exit la signature audio clinique, sinon austère chère à Sennheiser, ces CX Plus TWS ont été conçus pour séduire un grand nombre d’oreilles.

Dérivés des Sennheiser CX True Wireless, les écouteurs CX Plus True Wireless s’en distinguent par leur système de réduction de bruit active, un détecteur de port et la prise en charge d’un codec Bluetooth supplémentaire, l’aptX Adaptative, censé offrir une qualité audio supérieure grâce à une transmission 24 bits.

Sennheiser CX Plus True Wireless Fiche technique

Ce test a été réalisé avec des écouteurs prêtés par Sennheiser.

Sennheiser CX Plus True Wireless Design

Les écouteurs CX Plus True Wireless se démarquent par leur gabarit plutôt imposant et leur forme presque carrée. Les coques disposent d’une base profilée pour épouser le pavillon de l’oreille, ainsi que d’une canule courbée pour s’engager dans le canal auditif. Sennheiser livre d’ailleurs plusieurs embouts en silicone.

Un examen attentif laisse apparaître quatre orifices de microphones, un détecteur de port et une LED de couleur.

Bien accrochés aux oreilles

Les écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless sont faciles à positionner dans les oreilles et n’en bougent plus, même lorsqu’on court. Leur confort de port est convenable, mais l’on ne se sent pas tout à fait « libre » avec eux. Sans doute est-ce lié au gabarit des écouteurs. Quoiqu’il en soit, dans mon cas, une petite gêne s’est fait sentir passé le cap des deux heures d’écoute.

Boîtier minimaliste

Le boîtier de rangement et de recharge des écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless est un modèle vertical à couvercle aimanté. La forte aimantation du couvercle et le contact un peu glissant du PVC obligent à manipuler le boitier à deux mains. Côté design, le fabricant allemand n’a cédé à aucune fantaisie.

Le boîtier est équipé d’une LED en façade, qui indique l’état de sa batterie, ainsi que d’un port USB-C pour le brancher à un chargeur (pas de charge Qi).

Sennheiser CX Plus True Wireless Usage et application

Les Sennheiser CX Plus True Wireless ont un fonctionnement irréprochable. Tout d’abord, la mise sous tension et l’appairage sont accompagnés de message audio en français (qu’on peut remplacer par des sons). Ensuite, grâce au détecteur de port, la lecture s’interrompt dès que les écouteurs sont ôtés. Par défaut, le mode transparence est actif lorsqu’aucune musique n’est lue, ce qui permet d’entendre autour de soi et d’engager facilement une conversation. Comme cette fonction est consommatrice d’énergie, elle peut toutefois être désactivée. Enfin, les interactions tactiles avec les écouteurs sont facilitées par la grande surface de contact des coques. Ainsi, on ne tâtonne pas pour gérer la lecture, la prise d’appels, l’activation de l’ANC ou l’invocation de l’assistant vocal du smartphone. Les Sennheiser CX Plus True Wireless sont donc faciles à vivre. Leur certification IPx4 assure de pouvoir les utiliser dans des conditions humides (météo, sport…).

Une app complète

L’app Sennheiser Smart Control donne accès aux réglages avancés des écouteurs. L’égaliseur proposé est basique, avec seulement trois clés de fréquences, et trois profils prédéfinis (neutre, cinéma et podcast), combinables avec un renforcement des basses fréquences (bass boost). La programmation des zones tactiles de contrôle est possible, séparément pour chaque écouteur.

L’app Sennheiser Smart Control. Les zones tactiles de chaque écouteur peuvent être paramétrées… … à l’exception de la gestion des appels. L’égaliseur offre un mode libre pour corriger la tonalité des écouteurs.

Connexion Bluetooth

Les écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless se placent automatiquement en mode appairage à la sortie de leur boîtier de rangement et ne posent aucune difficulté d’association. Pour une seconde source, il convient de forcer l’appairage en appuyant simultanément et en continu sur la zone tactile de chaque écouteur. J’ai rencontré quelques petits soucis de connexion sous Android avec le codec aptX adaptative qui, de façon aléatoire, réduit le débit de données et bascule en mode… mono. Cela se produit aléatoirement alors que le smartphone est à 50 cm des écouteurs, et systématiquement lorsqu’on s’éloigne de plus de 3 mètres du smartphone.

Avec un étage (plancher bois) séparant source Bluetooth et écouteurs, des microcoupures se produisent inévitablement. En changeant de codec (SBC, AAC), plus de passage en mono, mais toujours des microcoupures au travers d’un plancher. Les Sennheiser CX Plus True Wireless ne décrocheront donc pas la palme de la meilleure réception Bluetooth. Enfin, la connexion est monopoint et il faut déconnecter les écouteurs d’une source pour les associer à une autre.

Sennheiser CX Plus True Wireless Réduction de bruit active

Tout d’abord, il faut souligner que l’isolation passive des écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless est très bonne, et que bien des bruits de fréquences médiums et aigus sont fortement atténués. La réduction de bruit active, quant à elle, supprime très efficacement les bruits sourds environnants, sans provoquer de gêne auditive (effet d’aspiration). Pour rappel, l’ANC (Active Noise Cancellation) consiste à diffuser dans les oreilles les bruits sourds environnants captés par les microphones, mais en inversion de phase pour les annuler. En transport, les bruits de roulement, moteur et d’écoulement d’air sont efficacement réduits. Au bord d’un boulevard à forte circulation, pas de miracle, mais les conditions d’écoute restent probantes : je n’ai pas éprouvé le besoin de pousser le volume outre mesure. Au milieu d’une foule enfin, les conversations restent perceptibles, mais ne perturbent pas trop l’écoute. L’ANC des écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless n’est jamais frustrante.

Le mode transparence est l’un des meilleurs que j’ai pu utiliser : le son capté par les microphones est puissamment retranscrit par les écouteurs et l’on suit facilement une conversation, même lorsque l’interlocuteur est distant de plusieurs mètres et ne parle pas fort. L’expertise du fabricant allemand dans la conception de microphones de studio et de scène n’y est sans doute pas étrangère.

Sennheiser CX Plus True Wireless Audio

Sennheiser a doté ses écouteurs de transducteurs dynamiques TrueResponse de 7 mm de diamètre et choisi d’intégrer de nombreux codecs Bluetooth : SBC, AAC, aptX et aptX Adaptative. Les écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless s’inscrivent dans la tradition Sennheiser : son clair tourné vers le haut du spectre, mais toutefois très équilibré et donnant paradoxalement une impression de neutralité. Si vous avez déjà écouté des casques et écouteurs Sennheiser, ces CX Plus True Wireless vous surprendront par leur caractère enjoué.

Configuration de test

J’ai écouté les Sennheiser CX Plus True Wireless avec différentes sources : iPhone 13 Pro Max, Xiaomi Mi 11 Lite 5G et Macbook Air M1, en Bluetooth AAC et aptX Adaptative à partir d’Apple Music (lossless) et Netflix. Je n’ai constaté que peu de différences entre ces différents codecs.

Toutefois, sous Android, l’aptX Adaptative offre une aération supérieure. C’est cependant avec l’iPhone que la restitution m’a le plus convaincu, le punch étant supérieur et la scène mieux établie.

Signature sonore

Sennheiser reste fidèle à sa signature sonore sobre et équilibrée qui fait le succès de ses casques et écouteurs. La courbe de réponse est physiologique, soit avec une mise en avant (modérée) des registres grave et aigu. Il y a une pointe de brillance dans l’aigu — typique du son Sennheiser — mais elle n’entraîne pas de coloration (pénible) des timbres. Les basses fréquences sont distribuées avec un volume adéquat, mais leur extension est limitée. Ce n’est pas avec les Sennheiser CX Plus True Wireless qu’on se saoulera de basses fréquences, mais le registre grave n’est pas frustrant. Le registre médium est doux et organique, laisse entendre des voix bien articulées. Quant à l’aigu, il est fluide et soyeux, même à fort volume. La signature des Sennheiser CX Plus TWS est manifestement bien étudiée. Autre point positif, elle ne change pas lorsque la réduction de bruit active fonctionne.

Comportement dynamique

La marge dynamique des Sennheiser CX Plus TWS est convenable, mais ces écouteurs donnent parfois l’impression de limiter les variations d’intensité de la musique. Ce n’est pas problématique et l’on s’habitue vite à ce trait de caractère, dont la contrepartie est le maintien d’une douceur de restitution à mesure qu’on pousse le volume. À 75 % du volume d’un iPhone, pas une once de dureté donc, et c’est un atout.

Scène sonore

Lorsque des écouteurs forcent le trait dans le haut du spectre audio, la scène sonore a tendance à se comprimer, notamment dans la profondeur. Étonnamment, ce n’est pas le cas avec les Sennheiser CX Plus TWS, qui offrent une aération plaisante dans cet axe.

La stéréo est convenablement marquée, mais la scène peine tout de même à se développer dans l’axe horizontal. L’espace aux extrémités gauche et droite est limité. Quant à l’étagement des plans sonores, il est convaincant. Tout cela est propre.

Sennheiser CX Plus True Wireless Micro

C’est l’un des points forts des écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless : les communications sont excellentes. La réduction de bruit appliquée aux bruits environnants est exemplaire, au point que l’interlocuteur n’identifie aucune des voitures qui défilent et perçoit clairement la voix de l’utilisateur. Le contrat est parfaitement rempli sur ce point.

Sennheiser CX Plus True Wireless Autonomie

Lors de notre test d’autonomie, les écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless ont tenu 6h15 à 50 % du volume de mon iPhone en Bluetooth AAC, sans égalisation et ANC active, à une distance de 50 cm. Au-delà, il faut passer par le boitier de rangement qui assure deux recharges complètes (1h d’autonomie en 10 minutes). Une charge complète des écouteurs nécessite 1h30.

Sennheiser CX Plus True Wireless Prix et date de sortie

Les écouteurs Sennheiser CX Plus True Wireless sont disponibles en coloris noir ou blanc, au prix de 139 €.