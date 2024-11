Sennheiser Momentum True Wireless 4 : ces écouteurs sans fil notés 9/10 chutent sous les 230 € avant le Black Friday

Dévoilés cette année, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 ont de nombreux atouts : confort, excellentes performances acoustiques, personnalisation du son bien agréable… Bref, des écouteurs testés et approuvés, que l’on retrouve d’ailleurs à 229,99 euros au lieu de 299,99 euros chez Boulanger, à l’approche du Black Friday.

Sennheiser a cette année renouvelé ses écouteurs sans fil haut de gamme, les Momentum True Wireless. Cette quatrième itération d’intra-auriculaires offre de très belles prestations, lesquelles nous ont d’ailleurs amenés à lui accorder l’excellente note de 9/10. Nous n’avons donc aucun mal à recommander les Sennheiser Momentum True Wireless 4, qui ont en plus le net avantage d’être proposés à moins de 230 euros après réduction lors des offres en avance du Black Friday.

Les points forts des Sennheiser Momentum True Wireless 4

Des écouteurs sans fil très confortables

Une excellente réduction de bruit active

La personnalisation du son

Lancés à 299,99 euros, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont désormais affichés à 229,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les Sennheiser Momentum True Wireless 4. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un confort optimal et une app bien utile

Tout comme les Sennheiser Momentum True Wireless 3, les Sennheiser Momentum True Wireless 4 adoptent ce format bouton carré caractéristique de la marque, sur lequel on trouve la zone de commande tactile. Il s’agit par ailleurs d’écouteurs sans fil intra-auriculaires : l’embout s’insère donc dans le conduit auditif. Rassurez-vous, cet embout n’exerce qu’une très légère pression dans l’oreille, et plusieurs tailles sont disponibles pour s’adapter à chaque utilisateur. Le confort de port est avant tout excellent, et les écouteurs, solidement arrimés, peuvent tout à fait être portés pendant des heures sans chuter, y compris durant une activité sportive. Ils sont d’ailleurs certifiés IP54, et donc résistants aux projections d’eau et à la poussière.

Les écouteurs s’accompagnent de l’application Sennheiser Smart Control, remplie de fonctions très utiles. On peut notamment y contrôler la réduction de bruit, gérer les zones d’écoute, accéder à un égaliseur à bandes, et surtout retrouver un assistant de personnalisation du son, la vraie valeur ajoutée de ces Momentum True Wireless 4. Il permet tout simplement d’ajuster la restitution sonore de façon fine, selon ses goûts, avec des résultats très convaincants.

Une réduction de bruit active vraiment convaincante

Les Sennheiser Momentum True Wireless 4 sont également équipés de la réduction de bruit active, qui est ici très performante, et même comparable à celle offerte par les meilleurs écouteurs du marché. Ils savent réduire efficacement les bruits graves et clairs dans des environnements bruyants. On a même droit à un mode de réduction des bruits dus au vent. Un mode transparence est aussi disponible. Notez d’ailleurs que sur l’application, vous pourrez automatiser le comportement des écouteurs : l’ANC peut par exemple s’enclencher dès que vous quittez votre domicile.

Côté audio, l’assistant de personnalisation du son permet de profiter d’une signature sonore en accord avec nos préférences, ainsi qu’un comportement dynamique admirable. Mais même sans personnalisation, la signature se montre équilibrée et précise. Sennheiser a par ailleurs équipé ses écouteurs d’un contrôleur Bluetooth 5.4, qui n’impacte pas la qualité du son, mais ouvre de nouvelles possibilités d’utilisation puisque le protocole Auracast devrait bientôt être proposé. Le Bluetooth multipoint est, en attendant, bel et bien de la partie. Et pour ce qui est des codecs audio, les écouteurs supportent les normes SBC, AAC, aptX et aptX Adaptive. Enfin, côté autonomie, les écouteurs ont tenu 7h40 lors de notre test, ce qui est excellent. Le boîtier de rangement permet quant à lui de recharger jusqu’à 3 fois les écouteurs.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet des Sennheiser Momentum True Wireless 4.

À lire aussi :

Écouteurs sans fil : les meilleurs écouteurs Bluetooth à choisir en 2024

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.