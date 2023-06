Un boîtier d’écouteurs en forme de Pokémon, vous en rêviez, Samsung l’a fait

Samsung va proposer des éditions spéciales de ses Galaxy Buds 2 et Buds 2 Pro avec une coque pour protéger le boîtier… en forme de Pokémon.

Alors que Samsung pourrait présenter, dès le mois prochain, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil, le constructeur coréen continue pour l’instant de miser sur ses modèles existants, les Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds 2 Pro.

La force des écouteurs sans fil réside dans leur boîtier de recharge qui peut être très facilement personnalisé à l’aide d’une coque. Samsung en a bien conscience et a multiplié, en Corée, les différentes coques de personnalisation depuis maintenant plusieurs années. Après des coques sur le thème des téléphones à clapet, des canettes Pepsi, des pâtisseries coréennes ou des Pokeball, la firme semble s’être un peu plus acoquinée encore avec The Pokémon Company.

Comme le rapporte le site Sam Mobile, spécialisé dans l’actualité de Samsung, le fabricant va en effet lancer en Corée du Sud trois nouvelles coques pour ses écouteurs sans fil sur le thème des Pokémon. Cette fois, les coques ne viennent pas prendre la forme d’une Pokéball, mais bel et bien de trois créatures de la franchise : Rondoudou, Ronflex et Métamorph. Rappelons que Samsung a lancé, l’an dernier, une édition spéciale Pokémon de son Galaxy Z Flip 3.

Des coques disponibles uniquement en Corée

Comme sur les précédentes versions, les coques ne viennent pas remplacer le boîtier de charge, mais servent plutôt à le décorer et le protéger en le positionnant à l’intérieur des coques. Par ailleurs, à l’instar de ce que Samsung proposait avec les Pokéball, les trois nouvelles coques seront accompagnées d’autocollants sur le thème de la franchise.

Néanmoins, il ne sera pas aisé d’acquérir les nouvelles coques pour les Galaxy Buds 2 et Galaxy Buds 2 Pro. Elles ne seront en effet proposées qu’en Corée du Sud sur le site G Market à compter du 27 juin, ou dans la boutique Samsung du quartier de Gangnam, à Séoul, qui ouvrira ses portes le 29 juin. Pour le prix, il faudra compter 129 wons (90,50 euros) pour les Galaxy Buds 2 et 199 000 wons (140 euros) pour les Galaxy Buds 2 Pro. À ce prix-là, rassurez-vous, les écouteurs sont inclus.

