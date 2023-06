Galaxy Tab, Watch et Buds : Samsung a du lourd à dévoiler cet été avec ses smartphones pliants

Une nouvelle fuite prétend dévoiler l'intégralité du lineup des prochains produits de Samsung. La firme semble sur le point de lancer une véritable nouvelle gamme d'appareils. Vers un Galaxy Unpacked mémorable ?

La pression monte du côté de Samsung. En attendant une conférence Galaxy Unpacked attendue pour la fin du mois de juillet, ce sont les prochains appareils de la marque qui enchainent les fuites. La dernière en date provient du compte Evleaks d’Evan Blass, connu depuis plus de 10 ans pour le partage des images officielles de produits à paraitre.

Aucun doute sur la véracité des images publiées par Evan Blass puisque Samsung a pris la peine de les signaler à Twitter pour infraction au droit d’auteur. Autrement dit, Samsung admet qu’il s’agit d’images dont il a la propriété.

De belles nouveautés

On découvre sur les images la nouvelle gamme de produits Samsung. On connait déjà bien le Galaxy Z Flip 5 et le Galaxy Z Fold 5, mais d’autres appareils viennent s’ajouter à l’écosystème. Il y a d’abord la Galaxy Tab S9 Ultra qui promet de proposer un très grand écran Oled de 14,6 pouces.

On découvre également les futurs Galaxy Buds de Samsung, une nouvelle paire d’écouteurs sans fil. Il y a enfin la Galaxy Watch 6 qui a aussi le droit à d’autres images dédiées.

Source : Evleaks Source : Evleaks Source : Evleaks

Des smartphones, des écouteurs, une tablette et une montre. Samsung semble bien préparer du lourd pour son Galaxy Unpacked. Il ne manquerait plus qu’un PC portable ou un casque de réalité mixte pour compléter le tout. Pour rappel, la firme a bien teasé un casque de ce genre sous Android en partenariat avec Google.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.