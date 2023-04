Galaxy Watch 6 : nouveautés, design, prix, autonomie… tout ce qu’on sait des montres de Samsung

Alors que les prochaines montres connectées de Samsung sont attendues pour cet été, on fait le point sur tout ce qu'on sait déjà des Samsung Galaxy Watch 6 et Samsung Galaxy Watch 6 Pro ou Classic.

Comme c’est déjà le cas depuis plusieurs années, c’est dans le courant de l’été que Samsung devrait présenter sa prochaine gamme de montres connectées. En l’occurrence, deux modèles semblent prévus cette année : la Samsung Galaxy Watch 6 et la Samsung Galaxy Watch 6 Classic.

En effet, le modèle « Pro » pourrait être abandonné après la Galaxy Watch 5 Pro lancée l’an dernier afin de proposer un retour à une gamme proche de celle qu’on a pu connaître les années précédentes, avec un modèle à lunette rotative. Mais il ne devrait pas s’agir de la seule nouveauté attendue sur ces futures montres sous Wear OS.

Dans ce dossier, nous allons faire le point sur les nouveautés attendues sur les différentes Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic, aussi bien en termes de design que d’écran et même d’autonomie.

Une Samsung Galaxy Watch 6 tout en rondeur

Le premier modèle de montre attendu est bien évidemment la Samsung Galaxy Watch 6, qui devrait succéder aux Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 5. Si la dernière génération n’avait finalement que peu évolué par rapport à la version de 2021, on s’attend cependant à un changement de design plus important pour la Galaxy Watch 6.

Comme sur les versions précédentes, la montre devrait être disponible en deux formats — 40 et 44 mm de largeur — sans lunette autour de l’écran et avec un verre de protection qui se prolonge jusqu’aux bordures du boîtier.

Néanmoins, selon le leaker Ice Universe, généralement bien informé au sujet des projets de Samsung, le constructeur coréen devrait aller plus loin pour proposer une finition plus soignée.

Samsung Galaxy Watch 6 has returned to the curved glass design. From now on, it is known that the glass is not flat and there is not much other information. — Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2023

Dans un tweet publié fin février, le leaker chinois indique en effet que « la Samsung Galaxy Watch 6 reviendra à un design avec du verre incurvé ». Un choix de design qui pourrait notamment s’inspirer de la Pixel Watch avec son boîtier en forme de galet. Rappelons par ailleurs qu’Apple aussi propose un écran incurvé pour ses montres connectées, comme l’Apple Watch Series 8.

Reste qu’on ignore encore si l’écran en lui-même sera incurvé ou s’il ne s’agira que d’une protection en verre incurvé venant protéger un écran plat.

Par ailleurs, comme sur les modèles précédents, la Galaxy Watch 6 devrait profiter d’un écran rond et d’une navigation qui pourra se faire à l’aide d’une lunette virtuelle — simplement en faisant glisser son doigt tout autour de l’écran.

Une Galaxy Watch 6 Classic ou Pro avec le retour de la lunette rotative

Aux côtés de la Galaxy Watch 6, Samsung ne proposerait cependant pas de modèle avec de larges bordures cette année, mais une véritable lunette rotative et mécanique, comme sur les Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch 3 et Galaxy Watch. À l’instar de la couronne numérique sur les Apple Watch, cette lunette permettrait de naviguer directement dans l’interface.

Selon les informations du site Sam Mobile et du leaker Super Roader, publiées à la mi-mars, Samsung aurait en effet décidé d’intégrer une lunette rotative à son modèle « Pro ». Pour l’instant, on ignore cependant quel sera le nom de cette déclinaison et s’il s’agira d’un modèle estampillé « Pro » ou « Classic ».

« Samsung ramènera les bordures rotatives physiques cette année. La lunette ne sera proposée que sur la Galaxy Watch 6 Pro, donc si vous avez prévu de prendre la Galaxy Watch 6 de base, vous devrez vous contenter de la lunette virtuelle », indique ainsi le site spécialisé dans l’actualité de Samsung.

Par ailleurs, alors que la Galaxy Watch 5 Pro n’était déclinée qu’en une seule taille, de 45 mm de diamètre, la Galaxy Watch 6 Pro — ou Galaxy Watch 6 Classic — devrait bel et bien avoir droit à deux formats afin de s’adapter aussi bien aux petits qu’aux grands poignets. On ignore encore quels seront les formats proposés. Néanmoins, rappelons que la Galaxy Watch 4 Classic était déjà déclinée en deux tailles, de 42 et 46 mm.

Des bordures plus fines

Sur le front des écrans, Samsung aurait également décidé d’améliorer l’expérience utilisateur sur ses nouvelles montres connectées. Le constructeur coréen aurait en effet réduit la taille des bordures autour de l’écran afin de gâcher le moins d’espace possible. Une stratégie qui se rapproche là aussi des écrans sans bordures proposées par les montres connectées d’Apple.

Cette fois encore, l’information provient du leaker Ice Universe qui, dans plusieurs messages partagés sur Twitter au début du mois d’avril, indique dans un premier temps que la Galaxy Watch 6 aura droit à un écran plus large, passant de 1,4 à 1,47 pouce, tout en conservant un format de boîtier de 44 mm de diamètre. Concrètement, cela signifierait donc que l’écran occuperait une place plus importante sur l’ensemble de la montre connectée.

Dans un second message, le leaker chinois va un peu plus loin en précisant la taille et la définition des deux modèles de Galaxy Watch 6 qui seraient prévus par Samsung. De quoi permettre d’évaluer également l’évolution en termes de densité d’affichage sur les deux formats.

Exclusive:

Galaxy Watch 6 44mm 1.47" 480×480(Watch5 44mm 1.4" 450×450)

Galaxy Watch 6 40mm 1.31" 432×432(Watch5 40mm 1.2" 396×396) — Ice universe (@UniverseIce) April 6, 2023

Concrètement, qu’il s’agisse de la version 40 mm ou de la version 44 mm, les deux Galaxy Watch 6 auraient ainsi droit à un écran plus grand que les Galaxy Watch 5 de l’an dernier. La Galaxy Watch 6 40 mm profiterait par ailleurs d’une définition plus importante également afin de conserver la résolution de 330 pixels par pouce. En revanche, si la définition augmenterait aussi sur la Galaxy Watch 6 44 mm, passant à 450 x 450 pixels, la résolution serait légèrement réduite, passant de 327 à 321 pixels par pouce.

Diamètre Définition Densité Galaxy Watch 6 40 mm 1,31" 432 x 432 pixels 330 pixels par pouce Galaxy Watch 5 40 mm 1,2" 396 x 396 pixels 330 pixels par pouce Galaxy Watch 6 44 mm 1,47" 480 x 480 pixels 327 pixels par pouce Galaxy Watch 5 44 mm 1,4" 450 x 450 pixels 321 pixels par pouce

On ignore cependant à quel point ces données sont reproductibles pour la Galaxy Watch 6 Classic — ou Galaxy Watch 6 Pro. Rappelons que, l’an dernier, la Galaxy Watch 5 Pro profitait du même écran que la Galaxy Watch 5 44 mm. Néanmoins, du fait de l’intégration d’une couronne mécanique, il est peu probable que Samsung parvienne à augmenter drastiquement la taille de l’affichage sur sa montre sans augmenter également le format du boîtier.

Une autonomie améliorée

La faible autonomie des montres connectées est une critique récurrente faite à l’encontre de Wear OS, le système d’exploitation de Google utilisé notamment par Samsung sur ses propres montres connectées. Le constructeur coréen semble être conscient de cette limitation et, après avoir proposé une Galaxy Watch 5 Pro avec une autonomie de près de deux jours, aurait prévu d’améliorer plus encore l’autonomie de ses Galaxy Watch 6.

D’après les informations du site néerlandais Galaxy Club, partagées en mars dernier, Samsung aurait tout bêtement augmenté la capacité des batteries intégrées à ses montres connectées.

Concrètement, la Galaxy Watch 6 40 mm aurait droit à une batterie de 300 mAh — contre 284 mAh sur la Galaxy Watch 5 40 mm — tandis que la Galaxy Watch 6 44 mm profiterait d’un accumulateur de 425 mAh — contre 410 mAh pour la Galaxy Watch 5 44 mm. Concrètement, on aurait donc droit à une batterie avec une capacité supérieure de 6,9 % pour le modèle 40 mm et 3,8 % sur le modèle 44 mm. Reste à voir si ces batteries aux capacités légèrement plus importantes suffiront pour compenser l’affichage plus grand, et donc plus énergivore, des deux modèles.

Par ailleurs, les versions « Pro » ou « Classic » de la Samsung Galaxy Watch 6 devraient elles aussi profiter des mêmes batteries, d’après les informations de Sam Mobile. Ainsi, le modèle 42 mm devrait avoir droit à une batterie de 300 mAh, tandis que le modèle 46 mm aurait droit à une batterie de 425 mAh. C’est là aussi une capacité en hausse par rapport aux batteries de 247 et 361 mAh des Galaxy Watch 4 Classic.

Prix et disponibilité probables des Samsung Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Pro

Les Samsung Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic devraient être annoncées dans le courant de l’été, en même temps que les Samsung Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5. Ces dernières années, les précédentes générations avaient été dévoilées durant l’événement estival de Samsung, lors de l’officialisation des Galaxy Z Flip 4 et Z Fold 4, le 10 août 2022, ou du Galaxy Z Fold 3, le 11 août 2021.

Si Samsung conserve son calendrier habituel, on peut donc tabler sur une présentation de sa nouvelle génération de montres connectées pour le début du mois d’août prochain, entre le 1er et le 15 août 2023.

On est encore dans l’inconnu concernant les prix que Samsung pourrait proposer sur sa nouvelle gamme. Rappelons que la Galaxy Watch 5, en version Wi-Fi et 40 mm, était proposée à partir de 299 euros et jusqu’à 379 euros en version 4G et 44 mm. De son côté, la Galaxy Watch 5 Pro s’affichait entre 469 euros — pour la version Wi-Fi — et 519 euros — pour la version 4G.

Logiquement, on devrait donc avoir des prix relativement similaires, sinon en légère hausse, pour les futures Galaxy Watch 6 et Galaxy Watch 6 Classic.

