La Samsung Galaxy Watch 6 Pro signerait le retour de la couronne rotative

Selon « Sam Mobile », la Galaxy Watch 6 Pro renouerait avec la couronne rotative. Samsung songerait également à proposer deux tailles de Galaxy Watch Pro.

Si Samsung a tendance à faire évoluer ses smartphones à petits pas d’une génération à l’autre, concernant ses montres connectées, la firme coréenne n’est clairement pas fermée à des changements de design importants. On l’a vu par exemple avec le passage des Galaxy Watch 4 aux Galaxy Watch 5, avec l’introduction d’un modèle unique Pro et la disparition de la couronne rotative.

D’habitude, quand un fabricant se débrouille pour retirer un élément de design, nous sommes habitués à ne plus le voir de si tôt. Les fans de la couronne rotative de la Galaxy Watch avaient sans doute fait leur deuil. Mais d’après Sam Mobile, qui cite un leaker coréen, Super Roader, avec un bon passif sur de précédentes fuites, le géant de Suwon reviendrait sur sa décision dès les Galaxy Watch 6.

Le modèle Pro deviendrait plus Classic

Un changement de nom de gamme n’est jamais anodin. Quand les premières rumeurs mentionnaient que la deuxième montre Galaxy ne s’appellerait plus Classic mais Pro, beaucoup avaient compris que ce nouveau modèle retirerait la couronne. Et pourtant, la prochaine Galaxy Watch 6 Pro deviendrait peu ou prou une Classic qui n’en a pas le nom, puisque c’est elle qui hériterait à nouveau de l’élément de design.

La Galaxy Watch 6 pour sa part conserverait la couronne tactile qui permet d’alléger visuellement le look de la montre, mais qui n’offre pas le même niveau de contrôle. De son côté, la couronne rotative physique est souvent jugée comme plus élégante, puisqu’elle permet à une montre connectée de ressembler à ses collègues analogiques. Un élément qui va très bien avec un bracelet plus traditionnel et un cadran à aiguilles par exemple.

Une nouvelle taille Pro

Autre nouveauté à venir : après une Galaxy Watch 5 Pro vendue dans une taille unique de 45 mm, Samsung opterait pour deux tailles de Galaxy Watch 6 Pro, sans plus de précision. De quoi espérer accéder au flagship de la gamme sans pour autant devoir se coltiner une montre gigantesque au poignet.

Généralement, les Galaxy Watch sont annoncées lors du Galaxy Unpacked du mois d’août, aux côtés des derniers pliants du constructeur. On s’attend donc à ce que les Galaxy Watch 6 Pro sortent en août 2023, en même temps que les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5.

