Galaxy Watch 6 : voici comment Samsung compterait améliorer ses montres connectées

Samsung devrait agrandir l'écran de ses prochaines Galaxy Watch 6, mais sans augmenter leur format global. Le leaker Ice Universe a dévoilé les caractéristiques des écrans prévus sur les prochaines montres du constructeur.

On apprenait plus tôt dans la semaine, grâce à Ice Universe, que Samsung aurait prévu d’améliorer le confort d’utilisation de ses prochaines montres connectées avec la gamme Galaxy Watch 6. Le leaker chinois indiquait en effet que le constructeur aurait prévu un plus grand écran sur ses futures montres, mais également une définition revue à la hausse.

Désormais, Ice Universe livre davantage d’informations sur les caractéristiques des écrans qui devraient être intégrés sur les deux formats de Galaxy Watch 6. Alors que le boîtier devrait conserver le même format que sur les Galaxy Watch 5 — avec des déclinaisons 40 et 44 mm — les deux modèles devraient cependant profiter de rebords plus fins afin de permettre l’intégration de dalle plus grande.

Exclusive:

Galaxy Watch 6 44mm 1.47" 480×480(Watch5 44mm 1.4" 450×450)

Galaxy Watch 6 40mm 1.31" 432×432(Watch5 40mm 1.2" 396×396) — Ice universe (@UniverseIce) April 6, 2023

Dans un tweet, il indique ainsi que la Galaxy Watch 6 40 mm profiterait d’un écran de 1,31″ de diamètre pour une définition de 432 x 432 pixels. La Galaxy Watch 6 44 mm devrait quant à elle embarquer une dalle de 1,47″ pour une définition de 480 x 480 pixels. Dans les deux cas, Samsung proposerait ainsi des écrans plus grands que sur la génération précédente, mais sans pour autant sacrifier la résolution de l’écran grâce à des définitions elles aussi revues à la hausse.

Diamètre Définition Densité Galaxy Watch 6 40 mm 1,31" 432 x 432 pixels 330 pixels par pouce Galaxy Watch 5 40 mm 1,2" 396 x 396 pixels 330 pixels par pouce Galaxy Watch 6 44 mm 1,47" 480 x 480 pixels 327 pixels par pouce Galaxy Watch 5 44 mm 1,4" 450 x 450 pixels 321 pixels par pouce

Ainsi, comme on peut le voir dans le tableau ci-dessous, la version 40 mm conserverait une densité de 330 pixels par pouce malgré une amélioration substantielle du diamètre de l’écran, tandis que la version 44 mm gagnerait même légèrement en résolution, passant de 321 à 327 pixels par pouce.

Une Galaxy Watch 6 Classic qui pourrait reprendre le même écran que la version 44 mm

Rappelons par ailleurs que, l’an dernier, la Galaxy Watch 5 Pro profitait de la même dalle de 1,4 pouce que la Galaxy Watch 5 44 mm. il est donc probable que la Galaxy Watch 6 Classic, attendue cette année avec une lunette rotative, récupère elle aussi le même écran de 1,47 pouce que la version 44 mm de la Galaxy Watch 6.

On devrait en savoir plus sur les nouvelles Galaxy Watch 6 lors de leur présentation officielle. Si Samsung s’en tient à son calendrier habituel, les nouvelles montres connectées de la firme devraient être présentées dans le courant de l’été, en même temps que les Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. En 2022, les Galaxy Watch 5 avaient ainsi été présentées le 10 août.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.