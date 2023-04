Galaxy Watch 6 : Samsung améliorerait grandement le confort d’utilisation

D'après les informations du leaker Ice Universe, Samsung proposerait un écran plus grand pour sa Galaxy Watch 6, avec une meilleure définition pour un confort d'utilisation renforcé.

Si l’on est habitué, sur les smartphones, à avoir des écrans particulièrement denses, avec des résolutions qui avoisinent, voire dépassent, les 400 pixels par pouce, les montres connectées proposent encore souvent des écrans moins définis.

Par exemple, l’Apple Watch Series 8 se limite à 326 pixels par pouce tandis que la Google Pixel Watch se contente de 320 pixels par pouce. Samsung n’est pas en reste et propose deux formats d’écran distincts pour ses Galaxy Watch 5. Alors que la Galaxy Watch 5 en version 40 mm propose une dalle de 1,2 pouce avec une définition de 396 x 396 pixels pour une densité de 330 pixels par pouce, la Galaxy Watch 5 44 mm et la Galaxy Watch 5 Pro partagent le même affichage de 1,4 pouce avec une définition de 450 x 450 pixels et une densité de 321 pixels par pouce.

Néanmoins, à en croire les informations du leaker chinois Ice Universe, généralement très bien informé sur les projets de Samsung, le constructeur coréen aurait décidé d’améliorer drastiquement les choses pour sa prochaine génération de montres connectées. Dans un tweet, il indique en effet que Samsung aurait non seulement agrandi l’écran de la grande Galaxy Watch 6, mais également sa définition.

100% confirmed, Exclusive: The Samsung Galaxy Watch 6 has increased the screen size of the dial to 1.47 inches, and the resolution has also been correspondingly improved, which means that the screen proportion has finally been improved. — Ice universe (@UniverseIce) April 4, 2023

« La Samsung Galaxy Watch 6 aura droit à un écran plus grand de 1,47 pouce, et la définition sera améliorée en même temps, pour un affichage avec des proportions améliorées », indique ainsi le leaker. Il précise par la suite que ses informations concernant bel et bien la version classique de la Galaxy Watch 6. Avec la traduction, impossible en revanche de savoir si le leaker parle ici d’une potentielle Galaxy Watch 6 « Classic », qui pourrait remplacer le modèle « Pro » ou de la version traditionnelle de la montre, sans bordure ni couronne et avec un écran incurvé.

Un modèle sobre et un modèle plus classique

Par ailleurs, selon les dernières rumeurs, les Galaxy Watch 6 et Watch 6 Classic profiteraient d’une autonomie accrue grâce à une plus grande batterie. Samsung reviendrait également à une génération semblable à la Galaxy Watch 4 avec un modèle de base proposant un écran tout en rondeur et incurvé et un modèle Classic avec une lunette rotative. Chacune de ses deux versions serait par ailleurs déclinée en deux formats pour s’adapter à tous les poignets.

On devrait en savoir plus sur les Samsung Galaxy Watch 6 lors de leur présentation officielle. Elle devrait avoir lieu dans le courant de l’été, au même moment que le lancement des Samsung Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.