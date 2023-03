Les Galaxy Watch 6 pourraient atténuer le principal défaut des Galaxy Watch 5

Des batteries de Samsung ont passé des certifications en Corée du Sud et pourraient être intégrées à la future série des Galaxy Watch 6. Leurs capacités seraient supérieures à celles qu'on trouve dans les Galaxy Watch 5, ce qui pourrait offrir de meilleures autonomies. Toutefois, si Samsung ajoute de nouvelles fonctionnalités, l'endurance de ces montres connectées serait toujours à la traîne.

L’année dernière sont sorties les Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro de Samsung. Ce que nous avions reproché au modèle de base, c’est sa faible autonomie, à cause du recours à Wear OS 3 notamment. Si cela permet de profiter des applications tierces, les montres connectées de Samsung ne peuvent dépasser les trois jours d’autonomie. Heureusement, une fuite révèle les capacités des batteries des prochaines Galaxy Watch 6 et elles promettent de meilleures capacités. Serait-ce le signe d’une autonomie améliorée ? Le mystère reste entier, mais on peut toujours continuer d’espérer.

Des batteries plus grandes pour les Galaxy Watch 6

C’est le média néerlandais Galaxy Club qui révèle que deux modèles de batteries de Samsung ont passé une certification en Corée du Sud. Les numéros de modèle repérés sont SM-R93x et SM-R94x. Selon le média, le premier accumulateur correspondrait à celui qu’on trouverait dans le modèle 40 mm. Il aurait une capacité typique de 300 mAh et une capacité nominale de 295 mAh : c’est légèrement plus comparé aux capacités respectives de 284 et 276 mAh des Galaxy Watch dernières du nom.

Quant à la seconde batterie, elle serait destinée à la version 44 mm de la Galaxy Watch 6 et possède une capacité typique de 425 mAh et une capacité nominale de 412 mAh. À titre de comparaison, la Galaxy Watch en 44 mm a des capacités respectives de 410 et 397 mAh.

Une autonomie pas nécessairement améliorée

Si les capacités seraient certes en hausse, il convient de relativiser sur les effets concrets sur l’autonomie. En effet, en se basant sur les capacités nominales, l’augmentation serait de 6,9% sur le modèle 40 mm et de 3,8% pour le modèle 44 mm.

De plus, il est possible que Samsung améliore en même temps la puissance de ses montres connectées ou ajoute des fonctions. Des modifications qui pourraient impacter l’autonomie de ses produits. Il est alors possible qu’elle n’augmente pas, ou alors seulement légèrement. Quant à la Galaxy Watch 6 Pro, qu’on attend meilleure que sa petite sœur comme c’est le cas sur les versions précédentes, aucune fuite n’a révélé pour le moment les capacités de ses batteries.

À propos des Galaxy Watch 6, une fuite a révélé il y a quelques jours que Samsung pourraient opter pour un écran aux bords incurvés, à l’instar de la Pixel Watch de Google.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.