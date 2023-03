Galaxy Watch 6 et 6 Classic : une belle nouvelle sur le front de l’autonomie

Les Samsung Galaxy Watch 6 et 6 Classic afficherait un beau gain en capacité de batterie par rapport à leurs prédécesseuses. En revanche, dans le cas où la Watch 6 Pro ne serait pas, on perdrait sa batterie gigantesque.

Samsung semble décidé à faire comme s’il n’y avait jamais eu de Galaxy Watch 5 Pro. La firme coréenne se dirigerait vers quatre modèles de montres connectées, deux Galaxy Watch 6 de 40 et 44 mm de contours et deux Galaxy Watch 6 Classic de 42 et 46 mm de contours.

Ça vous rappelle quelque chose ? C’est normal, c’est précisément ce que proposait Samsung sur sa génération précédente, les Galaxy Watch 4. La firme de Suwon aurait laissé tomber la modèle Pro et aurait décidé de renouer avec la lunette rotative, qui reviendrait logiquement se jucher sur la Galaxy Watch 6 Classic.

Quid de la batterie

En fouillant dans la liste d’un régulateur chinois, Sam Mobile a déniché une information qui laisse présager que Samsung aurait tout de même gardé en tête une idée bien précise : ajouter de la batterie à chaque génération.

Les accumulateurs des Galaxy Watch 6 possèderaient ces spécifications :

Galaxy Watch 6 40 mm : batterie de 300 mAh ;

Galaxy Watch 6 44 mm : batterie de 425 mAh ;

Galaxy Watch 6 Classic 42 mm : batterie de 300 mAh ;

Galaxy Watch 6 Classic 46 mm : batterie de 425 mAh.

Ces capacités sont donc inférieures à celles de la gigantesque Galaxy Watch 5 Pro qui affichait 590 mAh au compteur. Mais on progresse tout de même par rapport aux autres modèles. Pour rappel, la Galaxy Watch 5 40 mm intégrait 284 mAh et la Watch 5 44 mm 410 mAh.

La Watch 6 Classic plus précisément, enregistrerait une belle progression par rapport à la dernière Classic, qui comptait sur 247 à 361 mAh de batterie.

Bien sûr, la capacité des batteries ne fait pas tout et elle est loin de déterminer l’autonomie réelle d’une montre. La consommation ainsi que l’optimisation jouent évidemment le rôle le plus important.

Les montres Samsung tournant sous Wear OS, elles souffrent, à l’instar des Apple Watch, d’une autonomie fortement réduite. Le prix à payer pour des fonctionnalités avancées. En augmentant ainsi la taille des batteries, la firme coréenne tente sans aucun doute d’approcher les deux à trois jours d’autonomie qui lui permettrait d’assurer une certaine tranquillité d’esprit à ses acheteurs.

