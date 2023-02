Galaxy Watch 6 : Samsung s’inspirerait de la principale qualité de la Google Pixel Watch

Selon les informations du leaker Ice Universe, Samsung aurait décidé d'opter pour un écran aux bords incurvés pour sa future Galaxy Watch 6.

Sur le marché des montres connectées, on connaît la distinction entre les écrans carrés et les écrans ronds, mais il existe également une autre manière pour les constructeurs de se différencier avec le design de leurs toquantes : la forme du verre.

Alors que la plupart des constructeurs intègrent des écrans plats, certaines marques se démarquent avec des montres dotées d’un écran aux bordures incurvées. C’est le cas bien évidemment d’Apple avec ses Apple Watch, mais également de Google avec sa Pixel Watch sortie en fin d’année dernière. Si Samsung a un temps intégré des écrans aux bordures incurvées — notamment avec sa Galaxy Watch Active 2 — le constructeur coréen a finalement opté pour des écrans plats à partir de la Galaxy Watch 3. Depuis, qu’il s’agisse de la Galaxy Watch 4, de la Galaxy Watch 4 Classic, de la Galaxy Watch 5 ou de la Galaxy Watch 5 Pro, toutes les montres de la firme intègrent un écran avec un verre complètement plat.

Néanmoins, les écrans au bords incurvés présentent un avantage sur les montres connectées. Le design de la Pixel Watch a par exemple été salué pour son aspect particulièrement minimaliste en prenant la forme d’un simple galet rond qui, en l’absence de bordures, de cornes ou de lunette, peut complètement changer d’aspect en fonction du bracelet que l’on y adjoint.

Il semble que Samsung soit conscient de cet attrait pour les montres aux écrans incurvés. Selon les informations du leaker chinois Ice Universe, généralement bien informé sur les projets de Samsung, le constructeur coréen ait pour objectif de revenir à un écran aux bords incurvés pour sa prochaine génération de montres connectées.

Samsung Galaxy Watch 6 has returned to the curved glass design. From now on, it is known that the glass is not flat and there is not much other information.

— Ice universe (@UniverseIce) February 23, 2023