Samsung Galaxy Z Fold 5 : une nouveauté très attendue ne serait pas de la partie

Une nouvelle rumeur prétend que l’emplacement pour le stylet S Pen aurait été abandonné sur le Samsung Galaxy Z Fold 5. Pourtant, c’est une nouveauté très attendue, d’autant plus que le format de ce smartphone pliant offre une grande dalle pour pouvoir l’utiliser au mieux. Les raisons seraient principalement techniques : rajouter un S Pen dans le corps du téléphone le rendrait trop épais alors qu’il l’est déjà suffisamment.

L’année dernière dans notre test du Samsung Galaxy Z Fold 4, l’un des points négatifs que nous avions soulevés était l’absence d’un rangement pour le stylet S Pen. Cela réduit fortement l’intérêt de l’accessoire, qu’on ne peut pas aussi facilement dégainer qu’avec le Samsung Galaxy S23 Ultra qui permet de le ranger à l’intérieur par exemple. Un emplacement qui ne serait toujours pas plus disponible sur son successeur, le Samsung Galaxy Z Fold 5, si l’on en croit le média ET News – via MobileSyrup.

Toujours pas d’emplacement pour le S Pen dans le Galaxy Z Fold 5

Le site coréen rapporte que Samsung a décidé de ne pas ajouter de rangement pour son stylet dans la prochaine itération de son smartphone pliable grand format. Il dit savoir que le constructeur a tenté de le faire, mais a finalement abandonné l’idée, faute de place dans le smartphone haut de gamme. Une information issue d’un rapport industriel daté du 19 février, alors que c’était une volonté de la marque et qu’un tel emplacement faisait partie des précédentes rumeurs.

Une source proche du dossier a indiqué à ET News que « la structure de la charnière de la prochaine génération de produits pliables a changé, et la structure de l’espace interne a également changé, ce qui rend plus difficile le montage du S Pen » . La source a ajouté qu’il est difficile de placer un stylet à côté d’une batterie. Bien que l’autonomie du Galaxy Z Fold 4 soit confortable, si on utilise trop le grand écran interne, elle a tendance à bien baisser.

En réalité, les obstacles techniques seraient encore trop grands. Techniquement, il serait possible d’intégrer le stylet, mais cela rendrait le smartphone pliant plus épais, ce alors même que l’épaisseur du Galaxy Z Fold 4 est de 14,2 mm en position repliée (jusqu’à 15,8 mm si l’on prend en compte le bloc photo), ce qui équivaut déjà à l’épaisseur de deux smartphones environ.

Cela réduit la compacité de l’appareil et le rend plus difficilement transportable, ce qui est l’antithèse philosophique du smartphone pliant. Aussi, cela aurait pu engendrer une hausse tarifaire, alors même que le contexte économique force Samsung à augmenter ses tarifs (ça a été le cas avec l’arrivée de la série S23, plus chère que les S22 de l’année dernière).

Le Galaxy Z Fold pourrait un jour embarquer un S Pen

Tout n’est cependant pas perdu : selon ET News toujours, « Samsung travaille sur une technologie qui rendra le stylet plus fin tout en améliorant l’expérience d’écriture. » Autrement dit, ce n’est pas le smartphone qui deviendrait plus épais, mais le stylet qui s’affinerait. Pour le média, Samsung serait loin d’abandonner l’idée d’un stylet sur les smartphones pliables format livre et souhaiterait en améliorer l’expérience.

Comme pour le Galaxy Z Fold 4, on peut penser que le Galaxy Z Fold 5 sorte au mois d’août prochain, aux côtés du Galaxy Z Flip 5.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).