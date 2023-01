Galaxy Z Fold 5 : Samsung pourrait enfin rattraper son retard sur la pliure

Samsung travaillerait à l'utilisation à grande échelle, sur son futur Galaxy Z Fold 5, d'un brevet de charnière « en goutte » déposé il y a presque 6 ans. Ce design permettrait de réduire significativement la pliure encore visible au centre de l'écran pliant de l'appareil.

Vers une pliure centrale beaucoup moins visible pour l’écran du Galaxy Z Fold 5 ? D’après les informations du site coréen Naver, reprises par The Verge, Samsung pourrait adopter une nouvelle structure interne pour la charnière de son prochain smartphone pliant. Basée sur un design « en goutte » cette dernière permettrait de réduire sa pliure, encore assez disgracieuse, pour la rendre toujours plus discrète.

Cette structure a, dans le détail, pour intérêt de maintenir une courbure suffisamment importante de la dalle lorsque le smartphone est plié. À l’ouverture, le pli est, par conséquent, moins visible, puisque la partie centrale de l’écran a été moins « froissée » lors du pliage. Le surnom de design « en goutte » vient quant à lui simplement de la forme adoptée par le centre de la dalle lorsque le smartphone est replié.

Samsung rattrapé par la concurrence…

Comme le souligne Naver, cette structure interne vouée à la charnière n’est toutefois pas si nouvelle que ça chez Samsung. On apprend en effet que la firme avait déposé un brevet pour ce design dès 2016… sans toutefois l’avoir mis à contribution jusqu’à présent. Alors, pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? La réponse serait en fait stratégique. Selon SamMobile, Samsung voulait attendre d’avoir déjà trouvé comment proposer une résistance IPX8 à ses smartphones pliants, avant d’exploiter à grande échelle sa charnière « en goutte ».

En combinant indice de protection IPX8 et charnière sans pli, le Galaxy Z Fold 5 prendrait ainsi une légère avance sur ses concurrents. Car si les Oppo Find N2 et Motorola Razr de 3e génération parviennent déjà à rendre pratiquement invisible le pli central de leurs écrans respectifs, aucun des deux n’offre encore une résistance à l’eau.

D’après d’autres informations du site coréen Naver, Samsung pourrait enfin réussir à faire reposer complètement à plat, l’une sur l’autre, les deux moitiés de l’écran de son Z Fold 5 une fois ce dernier replié. Cette nouvelle avancée rendrait l’appareil plus agréable à glisser dans la poche.

Reste qu’il est encore difficile d’étayer ces différentes informations. Il faudra clairement attendre encore quelques mois pour en découvrir plus sur le Galaxy Z Fold 5… et savoir s’il exploite bel et bien cette nouvelle conception.

