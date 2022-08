Motorola Moto Razr 2022 officialisé : un smartphone pliant tout aussi séduisant que le Galaxy Z Flip 4

Motorola a voulu coiffer Samsung au poteau, mais sur son marché domestique. Voici son nouveau smartphone pliant, le Moto Razr 2022.

Juste après que Samsung a annoncé ses Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, Motorola organise sa propre fête avec l’annonce de son nouveau Motorola Razr 2022. Mais, autant vous le dire tout de suite, ce smartphone sera exclusif pour le marché chinois. Pour rappel, la marque Motorola est désormais la propriété du groupe chinois Lenovo.

Ce Motorola donne envie

Le Z Flip 4 aura donc un nouveau challenger en Chine, son nom : Moto Razr 2022. Ce nouveau smartphone est conçu comme le smartphone Samsung, il fait place au minimalisme et la compacité. Comme vous pouvez le constater, Motorola utilise un second écran QuickView étendu. C’est sa première différence avec le Z Flip 4, ce dernier utilisant un second écran bien plus réduit de1,9 pouce.

Une fois déplié, ce Razr arbore un écran principal OLED de 6,7 pouces. Cet écran offre un taux de rafraichissement à 144 Hz, le taux de rafraîchissement le plus élevé de tous les téléphones pliants à l’heure actuelle. Le petit écran Quick View fait, quant à lui, 2,7 pouces, il est équivalent au modèle Razr précédent.

Une autre caractéristique impressionnante du nouveau Razr est une caméra arrière de 50 mégapixels avec un ultra grand-angle de 13 mégapixels, la caméra selfie est à 32 mégapixels. Combiné à la stabilisation optique de l’image (OIS), Motorola affirme que cette configuration offre de super clichés. Sur le papier, c’est meilleur que le Samsung Galaxy Z Flip 4, ce dernier utilise deux anciennes caméras de 12 mégapixels. Quant à son SoC, le Motorola Razr embarque une puce haut de gamme Snapdragon 8 Plus Gen 1, comme Samsung. Et, enfin, la capacité de batterie est de 3 500 mAh, soit un peu moins que le Z Flip 4 avec ses 3700 mAh.

À présent, ce Razr est exclusivement réservé au marché chinois. Il coûtera 6 000 yuans chinois, soit environ 800 euros hors-taxe. Notez que ce n’est pas l’unique Motorola dévoilé ce jour, il y a aussi le X30 Pro.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.