Le Motorola X30 Pro est là : capteur 200 mégapixels, charge de 125 W et écran 144 Hz

Motorola a officialisé son X30 Pro en Chine, qui pourrait emprunter un autre nom par chez nous. Dans tous les cas, le constructeur a mis le paquet aussi bien sur la photo que la charge rapide.

Motorola veut frapper fort sur le segment du très haut de gamme. Et son digne représentant n’est autre que le Motorola X30 Pro tout juste officialisé en Chine, relaie Android Authority. Ici, pas question de délaisser le moindre élément : le constructeur américain veut nous en mettre plein la vue avec une fiche technique solide.

Parmi les éléments marquants, citons notamment le Snapdragon 8 Plus Gen 1. Cette puce est la dernière en date du fournisseur Qualcomm et la plus puissante de sa gamme en attendant le Snapdragon 8 Gen 2. Nous l’avons notamment testé sur l’Asus Zenfone 9, pour un résultat plus que convaincant.

Tout sur la photo

Autre composant remarquable, et pas des moindres : un capteur de 200 mégapixels (l’Isocell HP1), fourni par Samsung. Le Motorola X30 Pro est le premier téléphone à s’équiper d’un tel équipement photo. Il est notamment capable de délivrer des photos de 50 mégapixels en pratiquant du pixel binning 4-en-1 et 16-en-1.

Toujours au volet de la photo, notre protagoniste du jour joue la carte de la polyvalence avec un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un zoom optique de 12 mégapixels. Bizarrement, Android Authority ne précise pas la valeur du zoom. À l’avant, il faudra composer avec un capteur de 60 mégapixels pour les selfies.

Le Motorola X30 Pro continue sur sa belle lancée au chapitre de la recharge cette fois-ci. Un bloc de 125 W est en effet fourni avec le téléphone. La marque d’outre-Atlantique avance des chiffres croustillants : 50 % de batterie en sept minutes de charge et 100 % en l’espace de 19 minutes. Xiaomi n’a qu’à bien se tenir.

Écran de 144 Hz

Pour le reste, Android Authority évoque un écran de 6,7 pouces doté d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Là encore, le X30 Pro se démarque face à la plupart des téléphones, cantonnés à une très bonne fréquence de 120 Hz.

Pour le moment, ce flagship se cantonne à la Chine à un prix de 3699 yuans dans sa configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. La note grimpe pour la version 12/512 Go. Soit des prix respectifs, selon le taux de change actuel et sans compter les taxes inhérentes à la France, de 530 et 645 euros.

Cet appareil devrait s’affubler d’un autre nom pour son lancement international : le Motorola Edge 30 Ultra est notamment le plus probable. Il faudra davantage s’attendre à des prix frôlant les 900 voire les 1000 euros par chez nous.

