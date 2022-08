Motorola Edge 2022 : on sait à quoi il ressemble et sa fiche technique se précisent

Motorola est sur le point de dégainer son Edge 2022. L'appareil se dévoile aujourd'hui au travers de rendus en fuite et commence peu à peu à se préciser sur le plan technique.

Il ressemble beaucoup au Motorola Edge 30. C’est ce que l’on peut dire en découvrant les rendus officiels du Motorola Edge 2022, partagés par OnLeaks et Pricebaba. Attendu prochainement, l’appareil devrait reprendre une bonne partie du design du Edge 30 et certains éléments de sa fiche technique.

On apprenait ainsi, il y a quelques semaines, que le nouveau Edge 2022 devrait lui aussi compter sur un écran Full HD+ P-OLED de 6,5 pouces pouvant atteindre 144 Hz. On y trouverait également un volet photo semblable à celui de son cousin, avec une caméra frontale de 32 Mpx, un capteur principal stabilisé de 50 Mpx, un module ultra grand-angle de 13 Mpx et un capteur de profondeur de 2 Mpx.

Un smartphone de nouveau à la frontière entre le milieu et le haut de gamme ?

La principale différence sur ce nouveau modèle serait à chercher du côté du SoC, avec le passage à une puce MediaTek Dimensity 1050 en lieu et place d’un Snapdragon 778G+ sur l’Edge 30. À ce nouveau processeur s’ajouteraient 6 ou 8 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage interne en fonction du modèle choisi.

L’ensemble serait par contre alimenté par une batterie de 6 000 mAh nettement plus conséquente que celle ajoutée à l’Edge 30. Ce dernier se contente d’une capacité trop réduite de 4 020 mAh, aboutissant à une autonomie faiblarde que nous avons estimée à une journée tout juste. Avec sa plus grosse batterie, le Motorola Edge 2022 pourrait donc corriger ce défaut.

Pour le reste, l’appareil se dote d’un port USB-C et d’un emplacement SIM sur sa tranche inférieure, et de boutons pour le volume et le verrouillage sur son flanc droit. Dans l’immédiat, on ignore encore le placement tarifaire de ce nouveau smartphone. Néanmoins, si cette fiche technique se confirme, un tarif compris entre 400 et 500 euros ne serait pas surprenant. De précédentes rumeurs laissent enfin entendre que Motorola miserait sur un lancement quelque part sur le troisième trimestre 2022… et donc très prochainement.

