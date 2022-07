En prime de son modèle Pro, Motorola nous livre son Edge 30. Un smartphone plus classique, plus sobre, qui n'a hélas pas les épaules aussi larges. Voici notre test complet.

Le Motorola Edge 30 Pro est le smartphone de la marque qui veut aller se frotter aux modèles premium, tout en restant relativement accessible financièrement. Mais qu’en est-il de son frère, le Motorola Edge 30 ? À 499 euros, il se place dans une tranche à la frontière entre le milieu et le haut de gamme. Une position… inconfortable.

Motorola Edge 30 Fiche technique

Modèle Motorola Edge 30 Version de l'OS Android 12 Interface constructeur Android Stock Taille d'écran 6.5 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 402 ppp Technologie OLED SoC Snapdragon 778G+ Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 642L Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 50 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 32 Mpx Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4020 mAh DAS 0.92 Dimensions 74,236 x 159,38 x 6,79 mm Poids 155 grammes Couleurs Gris Indice de réparabilité ? 7,2/10 Prix 499 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un modèle prêté par Motorola.

Motorola Edge 30 Design

Comme beaucoup de « petits frères de grands smartphones », le Motorola Edge 30 se distingue dans la famille en étant le modèle qui ne fait pas appel à des rondeurs. Le smartphone est résolument rectangulaire, mais garde les grandes lignes directives de l’année. À commencer par cet îlot photo à trois capteurs, cette petite dune rebondie au dos qui accueille trois capteurs massifs. Il ne s’agit cependant pas de la même configuration, mais nous y reviendrons.

Du même temps, le coloris bleu nuit légèrement dégradé vers une couleur rappelant l’aube est encore là pour souligner l’appartenance. Le dos et les contours sont ici en plastique, quand l’avant est protégé par un verre Corning Gorilla Glass 3. Le Motorola Edge 30 est lui aussi certifié IP52, ce qui n’est pas particulièrement résistant de nos jours. Il sort du lot surtout pour son poids de seulement 155 grammes, qui le place parmi les poids plumes du marché.

La tranche droite accueille les touches de volume et de verrouillage, quand le bas intègre la trappe SIM, le port USB-C 2.0 ainsi qu’une grille haut-parleur. Cette dernière est ensuite soutenue par le haut-parleur d’écoute placé au-dessus de l’écran et de son poinçon.

Le Motorola Edge 30 est agréable en main, particulièrement grâce à sa relative légèreté. Mais, du même temps, il paraît aussi très… plastique. Beaucoup plus que la plupart des appareils vendus dans la même catégorie que lui, voire moins onéreux. En ressort donc un smartphone qui n’est pas mauvais, mais qui souffre énormément de la moindre comparaison.

Motorola Edge 30 Écran

Le Motorola Edge 30 dispose d’une dalle Amoled de 6,5 pouces supportant une définition maximale Full HD+ de 2400 x 1080 pixels (ratio 20:9), et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. C’est une dalle 10-bits qui supporte le HDR10+ et intègre un capteur d’empreintes.

Sous notre sonde, en utilisant le logiciel DisplayCal, nous pouvons constater que la luminosité maximale de la dalle s’élève à 492 cd/m² en mode SDR, ce qui est parfaitement lisible en plein soleil. En mode vif, la dalle couvre 165,8 % de l’espace sRGB, 114,2 % de l’Adobe RGB et 117,5 % de l’espace DCI P3. Sa température de couleurs reste très froide à 7120 K, pour un Delta E00 moyen mesuré à 1,66 en général et 2.46 au point blanc. Ce n’est pas la dalle la mieux calibrée du monde, mais elle reste de très bonne facture.

Notez que vous pourrez aussi choisir un mode Naturel dans les options, qui poussera la dalle à adopter le mode sRGB. Ce dernier est moins qualitatif que le mode vif, nous vous conseillons donc de laisser le téléphone sur son option par défaut.

Motorola Edge 30 Logiciel

Pas de souci du côté de l’interface : Motorola continue de se reposer sur un Android majoritairement laissé sans retouches. Nous profitons ici d’Android 12, avec quelques logiciels ajoutés pour aider à l’interconnexion avec d’autres appareils ou simplement régler son smartphone à sa guise.

Le plus grand problème de l’appareil, comme c’était d’ailleurs le cas pour l’Edge 30 Pro, est que son patch de sécurité n’est qu’au 1er avril 2022. Pour un smartphone de la sorte, ce n’est pas un bon signe pour son suivi.

Motorola Edge 30 Audio

La configuration audio du Motorola Edge 30 met surtout en avant le haut-parleur principal en bas. Le haut-parleur d’écoute, en support, n’apporte que très peu au son stéréo. Comme sur beaucoup d’autres smartphones, nous sommes ici sur une configuration qui manque naturellement de basses et mise plutôt sur des aigus bien définis. Hélas, les mediums ne sont pas particulièrement distincts. Un bon volume ne fait pas une bonne qualité audio, mais le Motorola Edge 30 fait le job.

Motorola Edge 30 Photo

Le Motorola Edge 30 partage la même configuration photo arrière que le modèle pro, du moins sur le papier. Nous avons ici trois capteurs :

Un capteur principal de 50 mégapixels à objectif ouvrant à f/1,8.

Un ultra grand-angle 118° de 50 mégapixels à objectif ouvrant à f/1,5.

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels à objectif ouvrant à f/2,4.

Le résultat est sensiblement le même que pour l’Edge 30 Pro. En plein soleil, le capteur principal est capable de faire de superbes clichés, avec des couleurs profondes et un piquet plaisant. Cependant, le smartphone a tendance à pousser un peu plus haut la netteté, ce qui peut faire ressortir un brin trop les éléments de l’image. L’ultra grand-angle se révèle aussi satisfaisant, mais ne suit pas tout à fait les mêmes tendances colorimétriques que le capteur principal, ce qui crée un certain décalage.

C’est en basse luminosité et de nuit que cette différence s’accentue. Le capteur principal arrive encore à offrir des clichés respectables. Motorola a fait le choix de ne pas trop lisser ses clichés, ce qui leur permet d’avoir un rendu légèrement moins robotique que sur beaucoup d’autres appareils. Naturellement, le bruit se fait néanmoins plus ressentir de la sorte.

Cependant, le Motorola Edge 30 galère à prendre des clichés de nuit, il n’y a pas d’autres mots pour le décrire. Préparez-vous à devoir vous tenir parfaitement immobile pendant de longues secondes avant que votre photographie soit vraiment prise. C’est un brin frustrant.

Capteur avant

À l’avant, nous avons droit à un capteur de 32 mégapixels à objectif ouvrant à f/2,25. Ce dernier offre d’excellentes performances pour des clichés à l’excellente netteté et de très belles couleurs. De nuit néanmoins, il a le même problème que la configuration arrière : il faudra rester immobile pour obtenir un bon cliché. Le mode flash par défaut, qui transforme tout l’écran en un flash géant, est plutôt très efficace pour conserver la qualité.

Vidéo

Le Motorola Edge 30 est capable de filmer en 4K à 30 FPS et en full HD à 30 ou 60 FPS. En utilisant l’ultra grand-angle, vous serez cependant limité au Full HD à 30 FPS.

Motorola Edge 30 Performances

Le Motorola Edge 30 est propulsé par le Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, couplé à 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage en UFS 3.1. Dans nos tests synthétiques, on peut voir que la dernière puce haut de gamme de Qualcomm s’en sort très bien.

Modèle Motorola Edge 30 AnTuTu 9 584041 AnTuTu CPU 153067 AnTuTu GPU 179292 AnTuTu MEM 107996 AnTuTu UX 143686 PC Mark 3.0 16233 3DMark Wild Life 2828 3DMark Wild Life framerate moyen 16.9 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 23 / 6.8 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 32 / 37 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 78 / 89 FPS Lecture / écriture séquentielle 1489 / 982 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 62000 / 63000 IOPS

À l’usage, en partie grâce à l’interface très légère de Motorola et son haut taux de rafraîchissement, le Edge 30 fonctionne merveilleusement bien. Le téléphone survole n’importe quelle tâche basique avec aise, et le fait sans véritablement chauffer.

On ne peut pas forcément en dire autant de son GPU Adreno 642L. S’il est serviable, il n’est pas non plus capable de faire tourner les derniers jeux 3D à leurs réglages les plus poussés. Si l’on se contente du réglage moyen, toutefois, il fera tourner tout ça avec succès.

Motorola Edge 30 Autonomie

Le smartphone intègre une batterie de 4020 mAh pour une recharge rapide « TurboPower » à 33 W. Le chargeur est fourni avec le smartphone, fort heureusement.

Côté recharge, 33 W n’est plus vraiment le plus rapide disponible sur un marché qui accueille désormais des chargeurs 60 W, 90 W, voire 120 W sans sourciller. Dans nos tests, le Motorola Edge 30 a régénéré 60 % de batterie en 30 minutes, de 14 à 74 %.

Pour l’autonomie, cependant… le constat n’est pas le même.

À l’usage, le Motorola Edge 30 présente des difficultés pour tenir efficacement une journée normale. C’est la conséquence attendue face à un téléphone aussi fin et léger, mais on pouvait espérer un peu mieux au vu de sa configuration. Hélas, c’est loin d’être le cas : il est largement en dessous de la moyenne, ce qui fait de l’autonomie sa plus grande faiblesse.

Motorola Edge 30 Réseau et communication

Le Motorola Edge 30 est compatible avec toutes les bandes 4G et 5G utilisées en France. Il est également compatible avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2.

Motorola Edge 30 Prix et date de sortie

Le Motorola Edge 30 est d’ores et déjà disponible en France. Vous pouvez le retrouver au prix conseillé de 499 euros pour 128 Go de stockage, et 549 euros pour 256 go de stockage.

Il se positionne sur le même segment que le Nothing phone (1), le Samsung Galaxy A53 et le Pixel 6a à venir.