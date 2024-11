Redmi Note 14 Pro+ : sa fiche technique se précise avant sa sortie

Xiaomi s’apprête à lancer le Redmi Note 14 Pro+ en Inde le 9 décembre prochain, et les premières informations officielles laissent entrevoir un smartphone qui conservera son excellent rapport qualité/prix.

Ce nouveau modèle de la célèbre série Note pourrait bien redorer le blason de la marque sur le segment du milieu de gamme. Avant même son lancement officiel, le constructeur chinois a levé le voile sur plusieurs caractéristiques de son prochain appareil.

De ce que l’on sait déjà, le Note 14 Pro+ arborera un design distinctif avec un module photo arrière avec trois caméras, avec un design inspiré du logo Xiaomi. Trois coloris seront proposés, dont une version noire classique et une finition violette en simili cuir végétal.

Le Redmi Note 14 Pro+ mettra le paquet sur la photo

Côté photo, Redmi mise sur un capteur principal de 50 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif de 50 mégapixels offrant un zoom optique 2,5x, et d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels. L’écran AMOLED incurvé de 6,67 pouces devrait atteindre une luminosité maximale de 3 000 cd/m², tout en proposant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et la compatibilité HDR10+ et Dolby Vision. La protection sera assurée par un verre Corning Gorilla Glass Victus 2.

Si l’on se fie à la version chinoise, l’appareil pourrait embarquer le processeur Snapdragon 7s Gen 3, entre 12 et 16 Go de RAM, et un stockage allant de 256 à 512 Go en UFS 2.2 ou 3.1. Une imposante batterie de 6 200 mAh avec charge rapide 90W complète la fiche technique, aux côtés d’un lecteur d’empreintes sous l’écran et d’une certification IP68 contre l’eau et la poussière.

Bien que les tarifs indiens n’aient pas encore été communiqués, le Note 14 Pro+ est commercialisé en Chine à partir de 1 999 yuans (environ 260 euros). Cependant, son prédécesseur, le Note 13 Pro Plus, était vendu plus de 30 000 roupies en Inde (environ 335 euros), laissant présager un positionnement tarifaire similaire.

Le constructeur promet également l’intégration de nouvelles fonctionnalités alimentées par l’intelligence artificielle, dont les détails seront probablement dévoilés lors du lancement officiel. D’autres informations devraient être communiquées dans les jours précédant l’événement du 9 décembre en Inde. Il reste à savoir quand le smartphone arrivera en France.