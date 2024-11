Honor 300 Pro et Pro+ : une nouvelle fuite dévoile déjà une partie de leur fiche technique

Honor s’apprête à lancer deux nouveaux smartphones de milieu de gamme, les Honor 300. Cette fois-ci, le modèle Pro sera vraisemblablement accompagné d’un modèle Pro+.

Le Honor 200 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Après le lancement réussi de sa gamme phare Magic 7 en Chine, Honor semble maintenant prêt à se concentrer sur sa prochaine série milieu de gamme, le Honor 300.

D’après les dernières fuites, le constructeur chinois pourrait bien proposer cette fois-ci une version haut de gamme, le Honor 300 Pro+, aux côtés du modèle standard Pro.

C’est le leaker DigitalChatStation qui a mis en lumière les principales caractéristiques de ces deux smartphones à venir, notamment en ce qui concerne leur écran, leur appareil photo et leur batterie.

Quelles caractéristiques techniques pour les prochains Honor 300 Pro et Pro+ ?

Après des Honor 200 Pro réussis, les Honor 300 Pro et Pro+ seraient tous deux propulsés par le processeur Snapdragon 8 Gen 3 de Qualcomm, la puce haut de gamme de Qualcomm de 2023. Ce SoC haut de gamme devrait assurer des performances élevées, que ce soit pour les usages quotidiens ou le gaming.

Au niveau de la photo, les deux modèles adopteraient un triple capteur avec un objectif périscopique de 50 mégapixels. Le capteur principal serait également de 50 mégapixels, mais nous n’avons pas encore la référence du capteur.

Le point le plus intéressant concerne probablement l’écran. Honor opterait cette fois-ci pour un grand écran OLED incurvé sur les quatre côtés, d’une définition 1,5K. Un choix qui tranchera avec les dalles plates du 200 series. De plus, le Honor 300 Pro+ serait doté d’un capteur d’empreintes digitales ultrasonique intégré à l’écran, pour une reconnaissance biométrique plus précise.

Enfin, la série Honor 300 se distinguerait par sa charge filaire ultra-rapide à 100 W, et ce sur tous les modèles. Malheureusement, nous n’avons pas encore quelles seront les capacités des batteries des deux appareils. Il reste aussi à voir à quelle date sortiront les deux appareils, et s’ils arriveront tous les deux en France.