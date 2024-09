Xiaomi Redmi Note 14, 14 Pro et 14 Pro Plus : comment ce trio de choc va séduire plein de gens

Les Xiaomi Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14 Pro Plus ont été officialisés en Chine. Le plus haut de gamme a notamment des arguments.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus // Source : Xiaomi

En Chine, Xiaomi a annoncé trois nouveaux smartphones à qui l’on peut sans doute déjà prédire un joli succès une fois arrivés en France. Voici donc les Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro et Redmi Note 14 Pro Plus.

Au programme, des smartphones aux alléchants rapports qualité-prix avec un minimum de compromis sur les caractéristiques techniques. Écran, batterie, performances, photo… Il y a plusieurs choses à passer en revue.

Un Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus qui impressionne

Commençons par le modèle le plus haut de gamme qui attire l’œil avec son bloc photo imposant et centré à l’arrière. Le Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus est un grand smartphone avec des dimensions de 162,53 x 74,67 x 8,66 mm pour un poids de 210,8 grammes. Il est par ailleurs certifié IP68.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus // Source : Xiaomi

Son écran Oled et 120 Hz s’étend sur 6,67 pouces avec une définition de 2712 x 1220 pixels pour une luminosité maximale annoncée à 3000 nits.

Côté performances, le Redmi Note 14 Pro Plus a un bel argument à mettre en avant puisqu’il dispose d’un Snapdragon 7s Gen 3 qui promet du lourd. Surtout qu’il est accompagné de 12 ou 16 Go de RAM selon la version choisie.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Plus

Pour la photo aussi, le Redmi Note 14 Pro Plus soigne sa copie avec une proposition très solide sur le papier :

capteur principal de 1/1,55 pouce et 50 Mpx (f/1,6)

téléobjectif x2,5 équivalent 60 mm de 50 Mpx ;

ultra grand-angle de 8 Mpx.

Enfin, la petite cerise sur le gâteau : la batterie. Malgré une relative finesse du smartphone, elle propose une capacité de énorme de 6200 mAh. Xiaomi s’est appuyé sur une conception en silicium-carbone permettant de réduire fortement l’encombrement des batteries. On a déjà vu cette technologie sur le Honor Magic 6 Pro ou le Magic V3 par exemple.

Notez par ailleurs que la batterie est compatible avec une charge de 90 W.

Redmi Note 14 Pro, la valeur sûre

Visuellement, le Redmi Note 14 Pro se rapproche beaucoup de la variante Pro Plus. Il y a toutefois quelques différences à souligner.

Xiaomi Redmi Note 14 Pro // Source : Xiaomi

On passe sur une puce Dimensity 7300-Ultra de MediaTek. La configuration photo est également moins costaude :

capteur grand-angle de 1/1,96 pouce et 50 Mpx (f/1,5) ;

ultra grand-angle de 8 Mpx ;

capteur macro de 2 Mpx.

On compose aussi avec une batterie de 5500 mAh rechargeable en 45 W.

Ce qu’il faut retenir du Redmi Note 14

Le Xiaomi Redmi Note 14 classique est forcément le modèle le plus modeste des trois avec des évolutions plus classiques. Notez d’ailleurs que, en termes de design, il se différencie avec un bloc photo positionné dans l’angle supérieur gauche. Il s’agit toujours d’un grand smartphone, mais le poids descend ici à 190 grammes. Le téléphone se targue aussi d’une finesse de 7,99 mm. Ce modèle est certifié IP64.

Xiaomi Redmi Note 14 // Source : Xiaomi

Le Redmi Note 14 goûte aussi à une dalle Oled et 120 Hz de 6,67 pouces, mais la définition est moins importante (2400 x1800 pixels) tout comme le pic de luminosité (1200 nits).

À l’intérieur, c’est un MediaTek Dimensity 7025 Ultra qui anime l’appareil. Pour la photo, il n’y a que deux caméras à l’arrière : un grand-angle de 50 Mpx et un capteur macro de 2 Mpx.

En ce qui concerne la batterie, on a ici une capacité de 5110 mAh et une charge rapide pouvant aller jusqu’à 45 W.

Dans l’attente des prix en euros

Pour l’instant, Xiaomi n’a communiqué que des prix pour la Chine. Il faudra sans doute attendre le début de l’année 2025 pour voir ces modèles arriver en France.

En attendant, voici les tarifs chinois.

À partir de 1199 yuans pour le Redmi Note 14.

À partir de 1499 yuans pour le Redmi Note 14 Pro.

À partir de 1999 yuans pour le Redmi Note 14 Pro Plus.

En France, il faudra sans doute miser sur des tarifs allant de 200 à 500 ou 550 euros pour l’ensemble de la gamme.