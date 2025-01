Nothing Phone (3a) : prix, fiche technique, date de sortie… tout ce que l’on sait sur ce prochain smartphone milieu de gamme

Le Phone (3a) se positionne en concurrent direct des Pixel 9a, iPhone SE 4 et autres Galaxy A56. Son atout ? Sans nul doute un tarif plus avantageux.

Concept de Phone (3a) basé sur les images de Nothing

Le Phone (2a) était notre coup de coeur de 2024. Couronné meilleur smartphone en rapport qualité/prix lors des Frandroid Awards 2024, il a mis la barre haute. Son successeur est donc attendu au tournant. On sait qu’il s’agira du Phone (3a). Voici tout ce que l’on sait sur lui.

Officialisé dans une vidéo Community Quarterly Update le 30 janvier et un communiqué de presse, le Phone (3a) sera présenté officiellement le 4 mars 2025. Nothing profitera du salon de la téléphonie de Barcelone, le MWC, pour tenir sa conférence.

On imagine qu’il sera lancé dans la foulée. Pour rappel, le Phone (2a) était sorti mi-mars 2024. La même temporalité devrait pouvoir être respectée cette année.

Un Phone (3a) en Plus ou en Pro

Nothing parle du lancement d’une « série Phone (3a) » dans son communiqué de presse. Aussi, est-on logiquement tenté d’entendre qu’il n’y aura pas qu’un appareil sur scène le 4 mars.

Le Phone (2a) Plus était sorti en été, mais Nothing pourrait avoir revu son planing, Google bousculant un peu les habitudes des constructeurs avec son agenda Android 16.

Et des confidences du pronostiqueur Sudhanshu Ambhore, en association avec Android Headlines, il ne faudrait pas parler de version Plus, mais plutôt d’une version Pro. Un Nothing Phone (3a) Pro dont on ne sait cependant absolument rien pour l’instant.

Quel design aura le Phone (3a) ?

Une photo d’un prétendu prototype de Phone (3a) circule. Il y est recouvert d’une énorme carcasse indémontable, propre aux modèles de prétests. Un peu l’équivalent des vinyles zébrés pour les voitures.

Néanmoins, on distingue tout de même le module photo arrière qui groupe la première configuration à trois objectifs de Nothing. Tout comme sur le Phone (2a), elle est toujours dans le sens de la largeur. Le flash Led est encore une fois situé au-dessus.

Nothing a récemment partagé la même forme de pilule photo, mais en position verticale. Sans doute pour tromper son monde.

Le reste du téléphone étant recouvert d’une coque, impossible de distinguer ses formes, angles et le glyph qui, signature visuelle de Nothing, sera sans nul doute de nouveau de la partie.

Quel écran ?

Le Nothing Phone (3a) aurait une dalle Amoled de 6,8 pouces. En Full HD+, elle serait 0,1 pouce plus grande que celle du Phone (2a) et conserverait un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Reste à savoir si cette diagonale agrandie se fait au détriment des dimensions de l’appareil ou si Nothing joue sur l’épaisseur du cadre noir qui entoure la zone d’affichage.

Quelles performances ?

Le SoC évoqué par les rumeurs est un modèle de chez Qualcomm. Si le Phone (2a) était chez MediaTek avec un Dimensity 7200 Pro, on aurait droit cette année au Snapdragon 7s Gen 3. Tout récemment lancé, cette puce équipe notamment le Redmi Note 14 Pro+ 5G de Xiaomi, son plus cher milieu de gamme vendu près de 500 euros.

Snapdragon 7s Gen 3 // Source : Qualcomm

Quels capteurs photo ?

Comme le montrent la photo du prototype et le visuel de Nothing, il devrait y avoir trois capteurs à l’arrière. C’est un de plus que sur le Phone (2a). Il s’agirait vraisemblablement d’un téléobjectif. On parle d’un 50 Mpx avec zoom optique x2 et sans stabilisation optique.

Nothing a publié une courte vidéo d’un zoom sur les lunettes de Carl Pei dans laquelle on lit la date de présentation du 4 mars prochain. Celui-ci est particulirement long et va au-delà de 2x. C’est pour cela que l’on se demande si la version Pro n’aura pas un objectif périscopique.

Une nouveauté qui se ferait un peu au détriment de l’objectif ultra grand-angle qui passerait de 50 à 8 Mpx. Le capteur principal demeurerait en revanche un 50 Mpx.

Quelle batterie ?

Concernant l’autonomie, rien ne bougerait avec toujours une batterie de 5000 mAh avec compatibilité charge rapide jusqu’à 45 Watts.

Quelles configurations ?

Le Phone (3a) devrait être commercialisé en deux finitions : blanc ou noir. Deux configurations seraient disponibles : 8+128 Go et 8+256 Go.

De son côté, le Phone (2a) Pro ne serait qu’en 12+256 Go avec une finition grise ou noire.

Quel système d’exploitation ?

Le Nothing Phone (3a) devrait sortir sous Android 15. Il aura toujours l’interface Nothing OS. Celle-ci doit drastiquement évoluer prochainement, Carl Pei ayant indiqué vouloir lui faire franchir une étape dans l’intelligence artificielle, mais sans pour autant redémarrer un OS de zéro. L’idée serait plus de distiller les fonctions nécessaires en fonction des besoins des utilisateurs. Les Phone (3a) en profiteront-ils ou faudra-t-il attendre la sortie du Phone (3) prévu plus tard dans l’année ? La question est encore entière.