Nothing officialise son prochain smartphone, il sera présenté au MWC 2025

Nothing dévoilera le ou les Phone (3a) lors d’un évènement au MWC de Barcelone, début mars.

Nothing Phone (3a) // Source : Nothing

Les rumeurs se faisaient de plus en plus insistantes. Nothing brise le mystère et explique dans un communiqué que son prochain smartphone sera présenté à l’occasion du Mobile World Congress de Barcelone, le 4 mars prochain à 11h précise.

Rendez-vous est donc pris, mais pour quoi ? Oui si l’on pense immédiatement au Nothing Phone (3), dont même Carl Pei a longtemps parlé, la marque britannique propose un petit twist.

Et concernant les derniers tweets de schémas de Nothing, et bien, il semblerait que l’on se soit trompé de téléphone.

En effet, on aura le plaisir de découvrir tout d’abord le milieu de gamme avec le Phone (3a) et plus largement la « série Phone (3a) ». Une précision officielle qui indique que l’on aura sans doute une déclinaison de ce modèle.

Un Phone (3a) Pro en embuscade ?

La première en tête qui nous vient est une version Phone (3a) Plus qui succèderait au Phone (2a) Plus. D’après l’informateur Sudhanshu Ambhore, en association avec Android Headlines, il faudrait plutôt s’attendre à un Phone (3a) Pro qui remplacerait le Plus.

Co-fondateur de Nothing, Akis Evangelidis déclare que

la série (a) s’adresse aux utilisateurs qui cherchent un appareil fonctionnel, performant, mais sans y perdre leur portefeuille. Il parle « d’utilisateurs [qui] sont tout aussi passionnés par la technologie, mais se contentent d’une excellente

expérience utilisateur – c’est à eux que s’adresse la série (a). Nous nous concentrons vraiment sur les besoins fondamentaux des utilisateurs en termes d’appareil photo, d’écran, de processeur et, bien sûr, de design ».