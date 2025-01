Nothing tease un nouveau téléphone, probablement le Phone (3)

Nothing publie des images assez cryptiques sur Twitter, accompagnée de la mention WIP.

Nothing ne devrait pas tarder à présenter un nouveau smartphone. Il travaille en tout cas bien dessus. Le 22 janvier, il publiait sur X « premier tweet depuis le nouvel appareil ».

Le constructeur britannique a publié ensuite trois croquis ressemblant à des morceaux de châssis de smartphone.

Le nouveau Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ est là Le futur best-seller de Xiaomi vient d’arriver. Cette nouvelle référence combinant fonctionnalités impressionnantes et prix attractif est déjà en promotion chez Boulanger.

Bien évidemment, il est impossible de voir à quoi ils correspondent. On ne peut pour l’instant que supposer qu’il s’agisse de dessins du Nothing Phone (3).

Le Phone (3) présenté au MWC

En juillet dernier, dans le communiqué de presse du Phone (2a) Plus, il mentionnait ce dernier, précisant qu’il sera lancé en 2025.

Dans une correspondance interne, il y a quelques semaines, le PDG de Nothing, Carl Pei, indiquait que le Phone (3) « redéfinira l’expérience utilisateur des appareils informatiques personnels », intégrant l’IA de manière plus poussée que ses prédécesseurs. On parle d’une interface repensée avec un écran d’accueil intelligent qui s’adapte aux habitudes de l’utilisateur.

Parmi les nouveautés de ce Phone (3), il faudrait compter sur un nouvel écran de 6,5 pouces ainsi qu’un bouton programmable, semblable au bouton Action des iPhone.

Le coeur du smartphone battrait au rythme d’un Snapdragon 8 Gen 3 ou d’un Snapdragon 8s Elite ou encore d’un MediaTek Dimensity 9200+, cela reste encore à définir.

Le Phone (3) devrait, d’après le courriel de Carl Pei mentionné plus haut, sortir avant la fin du premier trimestre 2025. Cela nous fait dire que l’on pourrait s’attendre à une présentation lors du MWC 2025 qui se tiendra à Barcelone début mars.