Bonne nouvelle : les smartphones abordables gouteront eux aussi à la grande tendance de l’année

Qualcomm vient de présenter son Snapdragon 7s Gen 3, un nouveau SoC dédié aux mobiles du milieu de gamme de 2024-2025. Son but ? Installer toujours plus d’IA sur les appareils abordables.

Qualcomm profite de la quiétude de cette fin d’été pour dévoiler son nouveau Snapdragon 7s Gen 3 // Source : Qualcomm

Moins d’un an après l’introduction du Snapdragon 7 s Gen 2, Qualcomm aura donc jugé bon de lancer une nouvelle version de son SoC pour injecter plus de capacités de traitement des IA génératives sur les smartphones abordables. Pour rappel, la lignée Snapdragon 7s s’installe en effet sur « le bas » du milieu de gamme de Qualcomm, deux pas derrière les solutions Snapdragon 7 Gen 3 et Snapdragon 7+ Gen 3, commercialisées respectivement en fin d’année dernière et en mars 2024.

L’arrivée du Snapdragon 7s Gen 3 permet donc à la marque américaine de compléter son offre avec une puce aux capacités plus modestes, mais qui cherche une nouvelle fois à proposer un bon rapport équipement-prix aux constructeurs de mobiles. Qualcomm rappelle d’ailleurs dans son communiqué que cette gamme « 7s » vise à utiliser des « fonctionnalités spécialement sélectionnées de la série 7 pour les rendre plus accessibles à tous ». Et en la matière, le Snapdragon 7s Gen 3 ne démérite pas.

De l’IA « locale », en circuit court

On apprend par exemple que ce nouveau SoC développe près de 20 % de performances CPU en plus face à son prédécesseur, et jusqu’à +40 % de performances graphiques. Il est par ailleurs censé être 30 % plus puissant en IA, tout en réduisant de 12 % sa consommation d’énergie par rapport au Snapdragon 7s Gen 2 de l’année dernière.

Qualcomm met toutefois principalement en avant les capacités de son Snapdragon 7s Gen 3 en matière de calcul local (réalisé sur l’appareil et non sur un serveur distant) voué aux IA génératives. La firme promet également « la prise en charge de modèles de langage de grande taille (LLMs), y compris Baichuan-7B, Llama 2 à 1 milliard de paramètres, et d’autres ».

Xiaomi sera le premier à l’adopter

Sur le plan technique, le Snapdragon 7s Gen 3 s’en tient toujours à une gravure en 4 nm, à une prise en charge du stockage en UFS 3.0 et à la recharge Quick Charge 4+ de Qualcomm. Il conserve également les mêmes spécifications que son prédécesseur en termes de support d’affichage (jusqu’à la Full HD+ en 144 Hz), de mémoire vive (LPDDR5 à 3200 MHz ou LPDDR5X à 2133 MHz) et de captation photo/vidéo (ISP Spectra capable de gérer jusqu’à 200 Mpx et l’enregistrement en 4K à 30 FPS).

Côté CPU, Qualcomm adopte par contre une nouvelle configuration huit cœurs « 1 +3 +4 » (1 cœur très hautes performances à 2,5 GHz, 3 cœurs hautes performances à 2,4 GHz, et 4 cœurs haute efficacité énergétique à 1,8 GHz), couplé à un GPU Adreno et à un NPU Hexagon plus puissants. La connectivité est pour sa part articulée autour des standards Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, avec bien sûr une prise en charge de la 5G en prime. Plus de détails techniques sont accessibles à cette adresse.

Quoi qu’il en soit, le Snapdragon 7s Gen 3 devrait être l’un des SoC star sur les mobiles à moins de 400 euros, vraisemblablement. Nous devrions le voir fréquemment au cours du second semestre 2024 et jusqu’en 2025. Il fera enfin ses premières armes sur un smartphone Xiaomi (Qualcomm ne communique pas encore le modèle exact), et ce dès la rentrée prochaine.