Oppo Find N5 : on en sait déjà un peu plus sur la fiche technique du smartphone

Zhou Yibao, responsable de la série Find d’Oppo, vient de créer l’événement sur Weibo en sollicitant l’avis des utilisateurs sur le futur smartphone pliable de la marque. Cette démarche participative s’accompagne de fuites significatives concernant les spécifications du Find N5, rapportées par le célèbre informateur Digital Chat Station.

Oppo Find N2 // Source : Arnaud Gelineau – Frandroid

Le sondage lancé par l’exécutif d’Oppo couvre plusieurs aspects cruciaux du développement, notamment la légèreté, les performances, l’autonomie, la photographie, la charge sans fil et les fonctionnalités d’IA. Avec une telle consultation, il semble qu’Oppo veuille décider des améliorations du Find N5 en se basant sur les attentes des consommateurs, mais il est plus probable que la plupart des composants choisis soient déjà définitifs.

Selon Digital Chat Station, le Find N5 sera équipé du processeur Snapdragon 8 Elite, faisant de lui le premier smartphone pliable au monde à intégrer cette puce. L’appareil disposera d’un triple module photo de 50 mégapixels incluant un périscope, une configuration prometteuse pour les amateurs de photographie mobile.

Le Find N5 d’Oppo devrait être bien plus autonome

Les améliorations ne s’arrêtent pas là. Le Find N5 devrait être plus fin et plus léger que son prédécesseur, le Find N3, tout en proposant une meilleure autonomie. Les rumeurs évoquent une batterie généreuse, oscillant entre 5 700 et 6 000 mAh selon les sources. La charge sans fil sera également de la partie.

En termes de durabilité, Oppo aurait misé sur une construction renforcée contre les chutes et une certification IPX8, garantissant une résistance à l’eau, mais pas à la poussière. Le smartphone tournera sous ColorOS 15, la dernière version de l’interface utilisateur d’Oppo.

Le lancement du Find N5 est prévu pour le premier trimestre 2025 en Chine. Des rumeurs suggèrent qu’il pourrait être commercialisé sous le nom de OnePlus Open 2 sur certains marchés internationaux. En parallèle, Oppo développerait également les Find X8 Ultra et Find X8 Mini, dont les sorties seraient programmées pour janvier 2025.