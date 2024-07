Le OnePlus Open 2 devrait battre le Samsung Galaxy Z Fold 6 sur au moins un aspect, et non des moindres

Oppo et OnePlus s'apprêteraient à doter leur prochain smartphone pliable d'une autonomie beaucoup plus importante. Basé sur une nouvelle technologie, il devrait offrir plusieurs heures d'utilisation supplémentaires avant de devoir être rechargé.

Les smartphones pliables présentent des qualités indéniables, mais également quelques défauts inhérents à leur format. Outre une relative fragilité de certains de leurs composants, ou encore une optimisation à revoir de leur système d’exploitation, leur autonomie n’est pas toujours au rendez-vous. Et pour cause : plus d’écrans signifie plus de consommations d’énergie. Au lieu d’être beaucoup plus épais pour accueillir des batteries plus importantes que leurs homologues plats, ces appareils nous habituent alors à passer plus souvent par la case recharge.

Toutefois, les choses pourraient s’améliorer dans un avenir proche, du moins pour Oppo et sa société sœur, OnePlus. Les fabricants chinois ont annoncé qu’ils utiliseraient une nouvelle technologie, baptisée Glacier Battery, pour fabriquer des batteries de plus grande capacité dans un format identique à celui de nos smartphones actuels. À titre d’exemple, le OnePlus Ace 3 Pro dispose d’une capacité de… 6 100 mAh.

Le prochain smartphone pliable des deux entreprises devrait suivre la même tendance. Sur Weibo, le bien informé Digital Chat Station suggère que des fabricants chinois, dont OPPO, travailleraient sur des smartphones pliables plutôt fins et légers, et équipés d’une batterie de 6 000 mAh. Le Find N5 (normalement commercialisé sous l’identité du OnePlus Open 2 dans nos contrées) devrait être concerné, une nette amélioration par rapport aux 4 805 mAh du OnePlus Open premier du nom, et ce qui devrait lui permettre de fonctionner plusieurs heures supplémentaires, de quoi tenir toute une journée sans sourciller. Surtout, cela placerait l’appareil bien au-dessus du Samsung Galaxy Z Fold 6 et de ses 4 400 mAh.

Objectif : faire mieux que le OnePlus Open ?

Bien sûr, tout ceci est à prendre avec des pincettes, d’autant plus que le OnePlus Open 2 ne devrait pas être mis sur le marché avant 2025. Cependant, au vu des précédents du constructeur chinois et de notre informateur, on peut s’attendre à ce que l’appareil dépasse tous les scores en termes d’autonomie, éliminant dans le même temps un des contre-arguments à l’achat d’un smartphone pliable.

D’autant plus que son prédécesseur nous avait fait bonne impression lors de notre test, parvenant à décrocher un 9/10 bien mérité. La seconde génération pourrait bien réitérer la performance, et même faire mieux, puisque les rumeurs évoquent également un Snapdragon 8 Gen 4, qui sera, espérons-le, accompagné d’autres bonnes surprises.