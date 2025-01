OPPO Find N5 et OnePlus Open 2 : des certifications confirment une partie de leurs caractéristiques techniques

Il reste encore quelques mois avant son lancement en Chine, mais on en sait déjà beaucoup sur le prochain smartphone pliable d’OPPO. Des rumeurs qui viennent d’être confirmées par de nouvelles certifications, notamment en ce qui concerne les capteurs photo de l’appareil.

Le OnePlus Open, pour illustration // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Le lancement de l’OPPO Find N5 est à surveiller de près, même s’il ne devrait pas être commercialisé directement sur le Vieux Continent. En effet, l’Open 2 de OnePlus devrait reprendre ses traits dans nos contrées, assurant ainsi la succession de l’excellent OnePlus Open, un concurrent sérieux au Google Pixel 9 Pro Fold et (surtout) au Galaxy Z Fold 6 de Samsung.

En attendant son officialisation, le Find N5 fait déjà l’objet de quelques rumeurs, dont certaines viennent d’être confirmées. Comme le relève The Tech Outlook, l’appareil vient d’obtenir trois certifications qui nous permettent d’en apprendre davantage sur ses composants : le SIRIM en Malaisie, le SDPPI en Indonésie et la base de données Camera FV 5.

Un appareil photo principal de 50 mégapixels

C’est cette dernière qui nous intéresse particulièrement, puisqu’elle dévoile des caractéristiques techniques des appareils photos du Find N5. Son capteur principal est ici listé comme ayant 12,6 mégapixels, contre 7,1 mégapixels pour l’appareil frontal.

C’est loin des rumeurs qui avaient précédemment fuité, et c’est tout à fait normal. La technologie de Pixel Binning devrait être de la partie, le smartphone combinant quatre de ses pixels entre eux pour les rendre plus lumineux. Ainsi, grâce à la magie de la multiplication, on devine que le capteur principal sera d’environ 50 Mpx, et le frontal de 28,4 Mpx.

Il reste à voir ce qu’il en sera pour l’appareil ultra-grand angle et le téléobjectif périscopique, qui sont pour l’instant suspectés d’avoir, eux aussi, des capteurs de 50 Mpx.

The Tech Outlook nous révèle enfin que l’appareil principal aura droit à une ouverture f/1.9, tandis que l’appareil frontal bénéficiera d’une ouverture f/2.4.

Quelques caractéristiques techniques qui doivent encore être confirmées

C’est tout ce que ces certifications nous apprennent pour le moment. Il faudra donc patienter encore un peu avant d’avoir plus ample confirmation sur le reste de la fiche technique de l’OPPO Find N5.

En attendant, les rumeurs lui accordent une batterie allant potentiellement jusqu’à 5 700 mAh, une recharge filaire de 80 W, et une recharge sans fil de 50 W. Côté processeur, il devrait être un des tout premiers smartphones pliables au monde à s’équiper d’un Snapdragon 8 Elite. Enfin, on devrait avoir droit à une certification IPX8, un net progrès par rapport à l’IPX4 de l’OPPO Find N3 et du OnePlus Open premier du nom.