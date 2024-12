Des photos confirment l’absence de barre photo sur le Pixel 9a

Après les rendus, on a droit à quelques clichés du Pixel 9a en situation réelle.

Le Pixel 9a n’est prévu que pour le milieu d’année prochaine. feni_book publie sur X deux photos du prochain smartphone milieu de gamme de Google. Il ne s’agit pas d’une unité finale, mais d’un prototype qui ne porte même pas sur son dos le marquage « G », typique des Pixel.

Mais une étiquette révèle son numéro IMEI. En effectuant une recherche dans la base afférente, on découvre qu’il s’agit bien d’un smartphone Google identifié sous le nom GTF7P.

À l’avant, on voit que Google conserve son capteur photo au centre de l’écran. Un film est apposé et il est difficile d’apprécier la finesse de la bordure noire.

Pas de module photo en barre

Au global, on voit bien que ce Pixel 9a adopte le nouveau style plus anguleux des Pixel 9. La différence la plus notable se situe à l’arrière. Ici, nul module photo traversant, mais deux objectifs rassemblés dans une pilule déportée à gauche. Une singularité par rapport à toutes les précédentes générations de Pixel A qui adoptent la barre depuis le Pixel 6a.

D’après les rumeurs, les deux capteurs choisis seraient un nouveau grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 13 Mpx.

En outre, le Pixel 9a devrait reprendre le SoC de la génération actuelle, soit un Tensor G4. Côté dimensions, il aurait une dalle de 6,3 pouces, soit 0,2 pouce de plus que celle du Pixel 8a. Enfin, sa batterie serait légèrement plus importante avec une capacité estimée à 5000 mAh.

Pour aller plus loin

Google offre aux Pixel plein de nouveautés : voici la liste des changements