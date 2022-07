Le Motorola Edge 30 Ultra promet d’être une vraie bête en photo

Le prochain « flagship » de Motorola se révèle petit à petit. Si l'on savait qu'il aurait un capteur photo de 200 Mpx, on en sait désormais un peu plus sur ses objectifs.

En mai dernier, on apprenait que le prochain smartphone haut de gamme de Motorola serait équipé d’un capteur photo de 200 Mpx, l’ISOCELL HP1 de Samsung. Mais la marque en a dévoilé plus sur les capacités en photographie de son prochain flagship. Si l’on pensait qu’il s’appellerait Frontier, PhoneArena précise que Motorola a confirmé le nom X30 Pro en Chine, mais qu’il pourrait s’appeler Edge 30 Ultra sur d’autres marchés. En France, c’est d’ailleurs cette nomenclature qui devrait être privilégiée.

Trois capteurs aux longueurs focales différentes

Dans un post publié sur le réseau social chinois Weibo, le fabricant a dévoilé les longueurs focales des trois capteurs que l’on devrait voir sur son prochain haut de gamme. On devrait trouver un objectif de 35 mm, un de 50 mm et un de 85 mm. Indiquer les longueurs focales, ce n’est pas dans les habitudes des constructeurs de smartphones, loin de là. Habituellement, on entend parler de zoom x2, zoom x3, etc. En faisant ça, on peut penser que Motorola vende son smartphone comme un appareil performant en photographie et pensé pour les photographes.

Motorola a même donné des noms à ses objectifs. Celui de 35 mm est qualifié d’« œil de l’humanité », un grand-angle qui devrait être avec le capteur de 200 Mpx. L’objectif de 50 mm est nommé « l’œil du cœur », qui offrira un zoom optique x2 environ. Enfin, celui de 85 mm est appelé « l’œil du portrait ». Il zoome encore plus et devrait être conçu pour les portraits. Une longueur focale qui est effectivement souvent utilisée pour les portraits et l’on peut s’attendre à avoir une grande ouverture sur ce capteur afin d’avoir un bokeh plus prononcé.

Cependant, il manque peut-être quelque chose sur ce smartphone de Motorola. Si l’on y réfléchit bien, on ne trouve pas d’ultra-grand angle dans les capteurs annoncés, ce qui est assez rare sur le haut de gamme pour le souligner.

Sur la définition des capteurs, celle du principal sera de 200 Mpx comme évoqué précédemment. Selon les informations de PhoneArena, les deux autres capteurs devraient être de 50 et 20 Mpx.

Ce qu’on sait du X30 Pro

On sait depuis plusieurs semaines que ce « flagship » sera équipé du dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8+ Gen 1. Si rien n’a pour l’instant été officialisé, les rumeurs parlent d’un écran 20:9 de 6,67 pouces qui fonctionnerait avec de l’Oled et qui aurait un taux de rafraîchissement de 144 Hz. La caméra selfie serait de 60 Mpx. Du côté des performances et du stockage, deux versions seraient mises en vente, l’une avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM, l’autre avec 256 Go et 12 Go.

Quelques visuels ont été publiés à propos de ce qu’on pensait être le Motorola Frontier. Enfin, du côté de la charge, elle serait de 125 W et entre 30 et 50 W en sans-fil, pour une batterie de 4 500 mAh. Par ailleurs, on sait que le fabricant développe une charge ultrarapide pour ses futurs smartphones. Comme l’a annoncé Motorola, il s’agira en fait du X30 Pro, même si le nom pourrait changer dans nos contrées.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.