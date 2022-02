Voilà à quoi devrait ressembler le premier smartphone à capteur de 194 mégapixels

Le leaker Evan Blass a partagé sur Twitter un rendu du Motorola Frontier. Il devrait s'agir du premier smartphone à embarquer un capteur photo de 194 mégapixels;

Les fuites se multiplient depuis quelques semaines au sujet du prochain smartphone haut de gamme de Motorola, le Motorola Frontier. Attendu pour les prochains mois, le smartphone devrait profiter d’une fiche technique plus que solide. On s’attend notamment à une charge rapide 125 W, à un écran 144 Hz et à une puce encore inédite de la part de Qualcomm.

Après plusieurs rendus dévoilés par le site allemand WinFuture, c’est au tour du leaker américain Evan Blass de partager, sur Twitter, des images du Motorola Frontier. De quoi permettre de le voir de face et de dos, mais également de découvrir sa tranche et sa connectique sur la partie basse de l’appareil.

Dans un tweet publié ce vendredi, Evan Blass indique avoir mis la main sur « un rendu de meilleure qualité du Motorola Frontier avec son capteur de 194 mégapixels ». L’une des images, vue de profil, permet notamment de découvrir un module photo particulièrement imposant et épais, notamment à l’endroit du module photo principal. Le smartphone serait en effet doté de trois appareils : deux en bas et l’appareil principal en haut.

Un module photo aux caractéristiques alléchantes

On peut également découvrir les mentions des caractéristiques de ce module photo principal. Celui-ci devrait ainsi être équipé d’un capteur photo de 194 mégapixels — une définition encore inédite sur le marché. On peut également y relever les mentions « OIS 1/1,5″ », ce qui permet d’apprendre que le smartphone profitera d’une stabilisation optique et que le capteur aura un format de 1/1,5 pouce. Selon WinFuture, les deux autres appareils photo serviraient à l’ultra grand-angle (50 mégapixels) et au téléobjectif (12 mégapixels).

Outre ce module photo proéminent, les rendus du Motorola Frontier permettent de découvrir son écran incurvé avec un capteur photo selfie centré dans un poinçon, les touches de volume et de mise en veille sur la tranche droite ainsi que le haut-parleur, la prise USB-C et la tiroir pour carte SIM sur la tranche inférieure.

Pour l’heure, on ignore encore quand Motorola compte présenter officiellement son futur smartphone haut de gamme. On peut néanmoins s’attendre à une officialisation dans le courant de l’été. Il faut dire que le smartphone est attendu avec une puce Snapdragon « SM8475 » encore inconnue. Il pourrait donc s’agir d’une évolution du Snapdragon 8 Gen 1 dévoilé par Qualcomm en fin d’année dernière.

