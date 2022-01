Le prochain smartphone premium de Motorola se dévoile en images et il a tout pour plaire

Le Motorola Frontier, comme on l'appelle pour le moment, sera le prochain smartphone ultra haut de gamme de Motorola. Si on lui connaissait déjà quelques spécifications techniques, il se dévoile aujourd'hui un peu plus grâce à des visuels qui ont fuité sur la toile.

Motorola planche sur un nouveau flagship, connu pour le moment sous le nom de Motorola Frontier 22. Ce dernier, qui devrait profiter d’un capteur photo de 200 MP et d’un écran en 144 Hz, serait prévu pour le mois de juillet. On connaissait déjà certaines caractéristiques alléchantes du smartphone ultra haut de gamme de la marque, rachetée par Lenovo il y a quelques années. Chaque jour apporte son lot de nouveauté puisque le site allemand WinFuture a pu dénicher des visuels qui dévoilent enfin le design du fameux téléphone.

Un premier aperçu du Motorola Frontier

Sur cette première image, le Frontier 22 se montre dans un coloris carbone, avec une coque arrière apparemment en aluminium. Motorola a opté pour un design avec des bords incurvés pour l’écran de 6,67 pouces. On aperçoit également le fameux capteur photo principal de 200 MP qui occupe une bonne partie du module photo.

Le nouveau smartphone de Motorola serait en effet équipé de trois appareils photo au dos. On trouverait un capteur de 50 mégapixels avec une optique ultra grand-angle, un capteur de 12 mégapixels avec un téléobjectif et, surtout, cet énorme capteur principal de 200 mégapixels. Il pourrait logiquement s’agir de l’Isocell HP1 de Samsung. En façade, le Motorola Frontier serait apparemment équipé d’un capteur de 60 mégapixels.

Les autres caractéristiques connues du Frontier

On avait également découvert les caractéristiques internes du Frontier il y a quelques jours. Pour rappel, le modèle profiterait peut-être d’une puce encore inédite de Qualcomm, désignée sous le nom de code « Snapdragon SM8475 », qui prendrait l’appellation Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Ce puissant processeur serait épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage au choix. L’écran incurvé de 6,67 pouces, en format 20:9, prendrait la forme d’une dalle OLED Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

La batterie de 4500 mAh pourra être rechargée très rapidement grâce à la charge filaire en 125 W et la charge sans fil de 50 W. Le côté logiciel serait lui couvert par Android 12 avec l’interface MyUX de Motorola.

WinFuture nous apprend en outre que le Frontier prendrait en charge la double SIM, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2. Le smartphone intégrerait enfin un scanner d’empreinte sous l’écran.

