Charge 125 W rapide, capteur 200 Mpx, écran 144 Hz : Motorola mettrait le paquet sur son prochain smartphone premium

Depuis quelques années, Motorola semble avoir abandonné le segment des smartphones ultra haut de gamme. Néanmoins, la marque américaine, rachetée par Lenovo en 2014, pourrait lancer dans les prochains mois un smartphone aux caractéristiques plus qu’alléchantes.

Comme le rapporte Android Central, le site allemand TechnikNews a en effet obtenu des documents concernant un smartphone Motorola actuellement en préparation chez le constructeur. Ces documents permettent d’en savoir plus sur ses caractéristiques et le moins que l’on puisse dire, c’est que le téléphone profiterait de caractéristiques particulièrement haut de gamme, notamment pour la photo et la recharge.

Le smartphone, connu pour l’instant sous le nom de code « Motorola Frontier » serait en effet équipé de trois appareils photo au dos. On retrouverait un capteur de 50 mégapixels associé à une optique ultra grand-angle, un capteur de 12 mégapixels avec un téléobjectif et, surtout, un capteur principal de 200 mégapixels associé à l’appareil photo grand-angle. Il devrait s’agir, selon TechnikNews, du capteur Samsung HP1, présenté en septembre dernier. Pour rappel, ce capteur de 200 mégapixels utilise 200 millions de photosites de 0,64 µm de côté qui peuvent être regroupés par quatre (1,28 µm de côté, 50 mégapixels) ou par seize (2,56 µm de côté, 12,5 mégapixels) pour obtenir des clichés plus lumineux, gérant mieux la plage dynamique et le bruit numérique grâce au pixel binning. Le capteur est par ailleurs capable d’enregistrer des vidéos en 8K, toujours en utilisant le pixel binning. En façade, le Motorola Frontier serait équipé d’un capteur de 60 mégapixels.

Une charge rapide 125 W et une puce encore inédite

Concernant les caractéristiques internes, le smartphone de Motorola profiterait d’une puce encore inédite de Qualcomm, désignée sous le nom de code « Snapdragon SM8475 ». Il devrait s’agir de la puce devant succéder, l’an prochain, au Snapdragon 8 Gen 1. Le processeur serait épaulé par 8 ou 12 Go de RAM et 128 ou 256 go de stockage. Pour la batterie aussi, Motorola aurait mis les bouchées doubles avec une puissance de charge filaire de 125 W et une charge sans fil de 50 W.

Enfin, l’écran serait doté d’une dalle Oled Full HD+ de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Il faudra encore patienter de longs mois avant de découvrir ce Motorola Frontier. La présence d’une puce encore inédite de Qualcomm — qui ne devait pas être lancée avant la fin de l’année — suggère a minima un lancement au troisième trimestre de 2022.

